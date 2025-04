Qué artistas son pro Israel en medio de la guerra contra Palestina

El conflicto entre Israel y Palestina, una guerra en el Medio Oriente superó las fronteras políticas y geográficas. Resonando profundamente en la comunidad artística y musical a nivel mundial. En un momento de creciente tensión y escalada de violencia, numerosas figuras públicas han alzado la voz. Utilizando su plataforma para expresar solidaridad, abogar por la paz y denunciar las injusticias.

El apoyo de artistas y músicos famosos a la causa palestina ha sido particularmente visible. Nombres como Cat Stevens, Brian Eno, Pulp y Kid Cudi se encuentran entre los muchos que han manifestado públicamente su solidaridad con el pueblo palestino. A través de sus redes sociales, conciertos y declaraciones públicas han pedido un alto al fuego inmediato. No obstante los bombardeos y la violencia parece no tener fin en la Franja de Gaza. En contraste, otras celebridades han expresado su apoyo a Israel, a menudo condenando los ataques de Hamás y exigiendo la liberación de los rehenes. Figuras como Gal Gadot, Madonna y Natalie Portman firmaron cartas y realizaron fuertes declaraciones en este sentido.

Las misivas se han dirigido más que nada a líderes mundiales y organizaciones internacionales. En octubre de 2023, por ejemplo, miles de artistas de diversas disciplinas firmaron una carta abierta en la que pedían finalizar el fuego en Gaza, la entrada urgente de ayuda humanitaria y el fin de la «complicidad» de los gobiernos. Lo cual describieron como «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra«. Esta carta, que inició en el Reino Unido, reunió el apoyo de fotógrafos, artistas visuales, comisarios, escritores y actores, quienes expresaron su profunda preocupación por el sufrimiento de los 2.3 millones de palestinos en Gaza.

Cabe señalar que estas manifestaciones de apoyo no han estado exentas de controversia. Ya que algunos artistas que inicialmente firmaron, se retractaron posteriormente tras recibir críticas. Otro caso muy recordado fue el comentarios de Roger Waters acerca de la «tibieza» con la que Thom Yorke (Radiohead) había reaccionado ante el conflicto.

El activista británico rememoró la ocasión en que envió una carta firmada junto a otras celebridades a Thom Yorke para que éste cancelara el concierto de Radiohead en Tel Aviv. Sin embargo, la agrupación se negó al boicot cultural. Asimismo, Waters señaló en su momento que Jonny Greenwood también cometía el error de apoyar al músico Dudu Tassa, de Israel.

Músicos y celebridades que han apoyado a Israel

Gal Gadot, Madonna, Bono (U2), Mark Hamill, Amy Schumer, Natalie Portman, Las Kardashian, Jamie Lee Curtis, Kris Jenner, Debra Messing, Satah Silverman, Ashley Tisdale, Sharon Osbourne, Mayim Bialik, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Michael Douglas, Phil Rosenthal, Bella Thorne, Floyd Mayweather, Dwayne Johnson, Chris Pine, Jon Voight, Debra Messing, Paul McCartney, Elton John, David Draiman (Disturbed), Matisyahu, Boy George, Liev Schreiber, Gene Simmons y Helen Mirren.

Es importante destacar que las reacciones de las celebridades han sido diversas, unos cuantos han optado por tomar una postura clara, mientras que otros han preferido enfocarse en el sufrimiento de todas las víctimas y en la necesidad de alcanzar la paz.