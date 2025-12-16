Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Quentin Tarantino y su determinante declaración pro Israel
Noticias

Quentin Tarantino y su determinante declaración pro Israel

16
dic2025

Una entrevista con Daniella Pick, la esposa del cineasta, en el Canal 12 de Israel, ha desatado una controversia global al exponer la firme postura ideológica del director. Pick reveló la sorprendente calma de Tarantino durante los ataques con cohetes de Hamás, y una declaración de principios políticos.

La experiencia de la familia del director en la zona de conflicto arroja luz sobre la posible identidad de Quentin Tarantino sionista, un tema hasta ahora reservado al ámbito privado.

Qué artistas son pro Israel en medio de la guerra contra Palestina
Quentin Tarantino sionista

La compostura y la residencia

Daniella Pick detalló a la televisión israelí que la experiencia de vivir en Tel Aviv tras los ataques de resistencia de Hamás fue intensa, pero la actitud de Tarantino fue notablemente serena.

El informe del Canal 12 subraya que el director nunca manifestó la intención de abandonar Israel, su hogar actual debido a su matrimonio con Pick, quien es israelí.

La compostura de Quentin Tarantino sionista fue tal que, según su esposa, a menudo se quedaba tranquilo en la superficie y solo buscaba refugio en el Mamad (espacio seguro) cuando ella se lo instaba. Esta actitud subraya el compromiso personal del cineasta con su vida en Israel.

Boicot contra Mubi: cineastas exigen romper vínculos con Israel

La declaración explícita de Quentin Tarantino

El punto central de la entrevista y el detonante de la polémica fue la revelación de la frase de Quentin Tarantino. Pick contó que, en medio de la situación de riesgo por los ataques con cohetes, el cineasta comentó que si algo llegaba a suceder, «moriría como sionista».

Esta declaración es de una trascendencia política inédita para el cineasta. Si bien el director ha visitado bases militares israelíes para mostrar solidaridad con las tropas, es la primera vez que se le atribuye una autoidentificación ideológica tan firme en el contexto del conflicto.

Los llamados al boicot: estas son las empresas que apoyan a Israel
Quentin Tarantino sionista

La posición que posiciona a Quentin Tarantino como sionista, un ícono cultural de Hollywood con gran influencia global, al aceptar el riesgo en Tel Aviv y definirse ideológicamente, redefine completamente su perfil público, generando inevitablemente un debate sobre el activismo y el compromiso político de las celebridades de primer nivel.

Este comentario, capturado en medio de una crisis, va más allá de un simple apoyo y se convierte en una declaración personal de arraigo y militancia ideológica que resonará en los círculos políticos y artísticos de todo el mundo.

Relacionados

Etiquetas
Danielle PickQuentin TarantinoQuentin Tarantino sionistaSionismo

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

Tras 50 años de ausencia, presentan exposición de Lilia Carrillo en CDMX
Anterior
Tras 50 años de ausencia, presentan exposición de Lilia Carrillo en CDMX
Siguiente
What you can expect after downloading the Game Zone App
What you can expect after downloading the Game Zone App

MÁS CONTENIDO

Tras 50 años de ausencia, presentan exposición de Lilia Carrillo en CDMX

Tras 50 años de ausencia, presentan exposición de Lilia Carrillo en CDMX
La contundente declaración de Madonna en contra de Pink Floyd

La contundente declaración de Madonna en contra de Pink Floyd
Charli XCX y el riesgo que corre por ayudar niños palestinos

Charli XCX y el riesgo que corre por ayudar niños palestinos
Exposiciones fotográficas en CDMX: el plan ideal para cerrar el año

Exposiciones fotográficas en CDMX: el plan ideal para cerrar el año
Rosalía ‘LUX TOUR’ 2026 en México: Precios, zonas y el caos de la fila virtual

Rosalía ‘LUX TOUR’ 2026 en México: Precios, zonas y el caos de la fila virtual
Invierten $670 mil pesos en libros de AMLO como «regalos navideños»

Invierten $670 mil pesos en libros de AMLO como «regalos navideños»
Olivia Dean, la artista emergente que se enfrentó a Ticketmaster

Olivia Dean, la artista emergente que se enfrentó a Ticketmaster
King Gizzard & the Lizard Wizard denuncia plagio con IA en Spotify

King Gizzard & the Lizard Wizard denuncia plagio con IA en Spotify
Los escándalos de los Red Hot Chili Peppers relacionados al acoso y abuso

Los escándalos de los Red Hot Chili Peppers relacionados al acoso y abuso
Proyección de dos documentales de salsa con concierto gratuito en Tepito

Proyección de dos documentales de salsa con concierto gratuito en Tepito