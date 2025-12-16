Tras 50 años de ausencia, presentan exposición de Lilia Carrillo en CDMX

Cincuenta años después de su última muestra individual, la obra de Lilia Carrillo (1930-1974), figura esencial y a menudo olvidada de la Generación de la Ruptura, retorna al máximo recinto artístico de México. De ahí la importancia sobre la exposición de Lilia Carrillo en Bellas Artes.

La exposición ‘Todo es sugerente‘ en el Museo del Palacio de Bellas Artes no solo celebra su abstracción lírica, sino que busca desenterrar las facetas menos conocidas de su producción.

Este evento marca un momento crucial para revalorar la trayectoria de la artista, cuyo trabajo influenció directamente el arte moderno mexicano, y subraya la importancia histórica de ver a Lilia Carrillo en Bellas Artes.

Lilia Carrillo: pionera de la abstracción lírica y el diálogo global

Nacida en la Ciudad de México en 1930, Lilia Carrillo fue una artista con una formación rigurosa y una visión cosmopolita. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura «La Esmeralda» antes de trasladarse a París en los años 50, donde perfeccionó su técnica en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Fue en la capital francesa donde se sumergió en las corrientes del Expresionismo Abstracto, el informalismo y el arte matérico, adoptando un enfoque que la distanció del Muralismo dominante en México.

Carrillo se convirtió en una de las voces más nítidas de la Generación de la Ruptura, un grupo de artistas que desafió los preceptos nacionalistas y figurativos para explorar lenguajes universales.

La obra que define a Lilia Carrillo en Bellas Artes se caracteriza por el uso magistral de la luz, el color y las texturas, creando atmósferas poéticas y etéreas a través de veladuras y transparencias, un estilo que la consagró como maestra de la abstracción lírica en América.

«Todo es Sugerente»: El redescubrimiento de la obra total de Lilia Carrillo en Bellas Artes

El curador Daniel Garza ha concebido esta muestra no solo como una retrospectiva, sino como un acto de contextualización que expone la amplitud del talento de la artista.

La exposición ‘Todo es sugerente‘ de Lilia Carrillo en Bellas Artes va mucho más allá de los óleos abstractos por los que es universalmente conocida. Por primera vez, se reúnen y exponen sus incursiones en el diseño escenográfico, el vestuario para danza y teatro, sus bocetos de proceso y una amplia colección de collages poco vistos.

Este material inédito revela a una artista profundamente interesada en el diálogo interdisciplinario y en la integración de las artes. El objetivo es desmitificar la imagen de Carrillo como una figura estrictamente pictórica y demostrar su papel integral en la vanguardia mexicana de su época.

Cincuenta años de silencio y el reencuentro con Lilia Carrillo en Bellas Artes

El regreso de Lilia Carrillo en Bellas Artes después de cinco décadas es un evento que corrige una omisión histórica. El fin prematuro de su carrera a causa de una enfermedad que la dejó paralizada, y su muerte a los 44 años en 1974, contribuyeron a que su nombre y legado fueran injustamente relegados.

A pesar de su breve pero intensa trayectoria, Carrillo fue una de las figuras más radicales y talentosas de su generación. La oportunidad de estudiar la magnitud completa de la obra de Lilia Carrillo en Bellas Artes es un recordatorio de que la historia del arte mexicano no puede contarse sin incluir su valentía estética. La exposición no solo celebra su arte, sino que la reinserta de lleno en el canon, asegurando que su modernidad y su contribución sean finalmente reconocidas por las nuevas generaciones.