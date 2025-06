Zack de la Rocha colabora con importante marca de ropa en pro de los migrantes

En un movimiento que fusiona la moda urbana con el activismo social, Zack de la Rocha, el icónico líder de Rage Against the Machine, se convierte en la imagen principal de la última campaña de la influyente marca Born X Raised. Esta colaboración de Zack de la Rocha y Born X Raised no es meramente estética; representa un poderoso compromiso con la justicia social, un sello distintivo tanto de la marca de Los Ángeles como del reconocido músico. La iniciativa busca amplificar un mensaje de solidaridad y apoyo a comunidades vulnerables, utilizando la moda como plataforma de cambio.

Lo más relevante de esta unión es su propósito benéfico: el 100% de las ganancias generadas por esta colección cápsula serán donadas directamente a CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles). Esta organización, con décadas de trayectoria, se dedica incansablemente a la defensa de los derechos de los inmigrantes y a la lucha contra la opresión, ofreciendo servicios legales, programas de educación y abogando por políticas migratorias justas. La elección de CHIRLA para la colaboración de Zack de la Rocha y Born X Raised ,subraya el enfoque de la campaña en causas genuinas y de impacto directo.

La colaboración de Zack de la Rocha y Born X Raised no es una coincidencia. De la Rocha es conocido mundialmente por su postura inquebrantable contra las injusticias sociales y su activismo a través de la música, su presencia en esta campaña dota al proyecto de una autenticidad inigualable. Su imagen, ligada a la rebeldía y a la voz de los oprimidos, resuena profundamente con la filosofía de Born X Raised, una marca que a menudo incorpora mensajes de resistencia y orgullo local en sus diseños, rindiendo homenaje a la cultura de Los Ángeles.

La colección en sí misma, aunque minimalista en su presentación, lleva consigo una carga simbólica significativa. Se espera que incluya piezas clave que reflejen la estética cruda y potente de Born X Raised, con gráficos que encapsulen el espíritu de la lucha por los derechos humanos. Esta colaboración de Zack de la Rocha y Born X Raised demuestra cómo el diseño de moda puede trascender lo superficial, convirtiéndose en una herramienta poderosa para generar conciencia y movilizar recursos en pro de causas vitales.

Esta iniciativa entre Zack de la Rocha, Born X Raised y CHIRLA no solo establece un precedente en el cruce entre celebridades, moda y filantropía, sino que también reafirma la importancia de las plataformas culturales para el activismo. Es un claro ejemplo de cómo el arte y el diseño pueden unirse para crear un impacto tangible, apoyando a quienes más lo necesitan en su lucha diaria contra la opresión, y posicionando a la moda como un vehículo de cambio social. Puedes adquirirlas en el sitio oficial.