Cuál es la postura de Noga Erez por la que vivió un intento de boicot en CDMX

El concierto de la artista israelí Noga Erez en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México se convirtió anoche, en un punto de fricción. Manifestantes pro Palestina intentaron irrumpir en el recinto, expresando su rechazo a la artista debido a su origen y, específicamente, a su pasado en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la nula postura de Noga Erez frente al genocidio.

El incidente, que requirió la intervención policial, reavivó el debate sobre la extensión del boicot cultural a los escenarios mexicanos y la postura de Noga Erez ante el conflicto que envuelve su país de origen. La controversia se centra a menudo en la pregunta de si su arte debe ser juzgado por su contenido o por el contexto político de la artista.

El servicio militar y el contexto de la artista

La cantante, compositora y productora Noga Erez (nacida en Tel Aviv en 1989) sirvió como soldado en una banda militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). En Israel, el servicio militar es obligatorio para la mayoría de sus ciudadanos. Este hecho es constantemente utilizado por los movimientos de boicot para cuestionar su aparición en escenarios internacionales, como ocurrió en el Foro Indie Rocks de CDMX.

Aunque Erez asegura haber tenido una buena infancia, su música no niega la influencia del contexto en el que creció, una zona de constante conflicto y tensión. Este entorno de guerra y política está «enredado con todo lo demás», incluso para los artistas.

¿Cuál es la postura de Noga Erez sobre el conflicto y el boicot?

La postura de Noga Erez ha sido objeto de discusión, aunque históricamente ha sido vocalmente crítica con la ocupación.

Crítica a la ocupación: Antes del reciente recrudecimiento de las hostilidades, Erez habló abiertamente de su oposición a la ocupación. Incluso en algunas declaraciones pasadas, se sintió «avergonzada» de su país y «sentía impotencia» ante las atrocidades, pidiendo el fin del bloqueo. (En una entrevista de 2017 con The Guardian , Erez dice que a pesar de que la gente le pide no hablar de política, no puede evitarlo «porque las canciones son sobre ello« . También mencionó que, a 30 minutos de donde vive, ocurren cosas extremas a diario y que ella paga impuestos a un gobierno que actúa de cierta manera.)

Sin embargo, también la cantante declaró en 2021 que se había equivocado al hacer comentarios a principios de ese año que fueron interpretados como un apoyo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra el Estado judío.

“No apoyo el BDS. Y nunca lo he hecho. Amo a Israel y no apoyo ningún tipo de boicot contra mi pueblo y mi país”, escribió Erez en una publicación de Facebook.



El arte como reflejo de la tensión social

El arte de Noga Erez es, en gran medida, abiertamente político en un sentido amplio, aunque no siempre con declaraciones directas.

Música como política: La artista sostiene que todo arte es político en virtud de cómo se estructuran los derechos humanos básicos en la sociedad. Ella no cree que el mundo interno pueda separarse de la política.

Caos y violencia: Sus canciones utilizan una mezcla de sonidos electrónicos, sintetizadores y beats bailables para describir el caos en el entorno donde creció. Ella busca verse reflejada en su arte, y como vive en un área donde «muchas cosas pasan a través de la violencia,» es algo que no puede negar al escribir.

Temas en sus Letras: Canciones como «Off The Radar« (utilizada por Apple) o «Cometa de Fuego« abordan temas de poder, control, corrupción y las dinámicas sociales de una manera cruda e irónica. Su música busca ser una catarsis, combinando el enojo, la esperanza, la tristeza y la ironía, al mismo tiempo que es bailable.

El debate en México por la presentación de la cantante, pone de manifiesto que la postura de Noga Erez y su arte se han convertido en un campo de batalla donde el pop, lo político y la protesta se encuentran. Sus detractores han manifestado en redes sociales la reiteración de Noga por sus raíces y el orgullo de las mismas, deslindándose de un posicionamiento y sin sin mostrar un ápice de empatía ante los hechos que se viven en las regiones afectadas.