Boicot de Hollywood: Actores y cineastas rompen con firmas israelíes implicadas en el genocidio en Gaza

En un acto de protesta contundente, más de mil de figuras de la industria cinematográfica internacional han anunciado su decisión de cortar lazos profesionales con cualquier institución israelí. Que, según sus palabras, sea cómplice del genocidio en Gaza. Esta iniciativa, que ha captado la atención global, se materializó a través de una carta abierta publicada en el diario británico The Guardian.

Entre los firmantes se encuentran nombres de gran peso como los actores Gael García Bernal, Javier Bardem y Mark Ruffalo. Quienes han manifestado que su acción es una respuesta directa a la inacción de los gobiernos del mundo, frente a la devastadora crisis humanitaria que enfrenta el pueblo palestino.

«Como cineastas y trabajadores de esta industria, somos conscientes del poder que tiene el cine para moldear la percepción. En un momento en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la masacre en Gaza. Debemos hacer todo lo posible para denunciar nuestra complicidad en este horror implacable», se lee en la misiva.

Las acciones del boicot por parte de Hollywood

La carta del Boicot de Hollywood detalla compromisos claros, como la negativa a participar en proyecciones de películas, actuar en ellas. O colaborar con festivales, productoras y emisoras que de alguna manera contribuyan a encubrir o justificar la opresión de los palestinos. La decisión está inspirada en el exitoso boicot cultural que en las décadas de los 80 y 90. El cual ayudó a poner fin al apartheid en Sudáfrica. Los firmantes aseguran que responden a un llamado directo de los cineastas palestinos. Quienes han instado a la industria global a «rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización» y a «hacer todo lo humanamente posible» para terminar con la complicidad en su opresión.

La Asociación de Productores de Israel, por su parte, ha calificado el movimiento como un error. Defendiendo que muchos artistas israelíes trabajan para reflejar la complejidad del conflicto y promover la paz a través de su arte. Esta iniciativa se suma a una serie de acciones previas que buscan presionar a la industria cinematográfica para que se pronuncie sobre la guerra en Gaza. A principios del verano, figuras como Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Guillermo del Toro ya habían firmado una carta abierta criticando el silencio de Hollywood ante la ofensiva militar israelí. Hasta la fecha, más de 1,200 cineastas y actores se han adherido a esta nueva protesta. Incluidos artistas como Yorgos Lanthimos, Tilda Swinton, Josh O’Connor, Cynthia Nixon y Julie Christie, fortaleciendo el llamado a la solidaridad y a la acción ética dentro de la comunidad artística global.