Cantinas alternativas CDMX: recintos que rompen el molde tradicional

La Ciudad de México es un laberinto de tradiciones, y la cantina es uno de sus santuarios más sagrados. Sin embargo, la nueva ola de consumo cultural exige cantinas alternativas en CDMX que redefinan la experiencia, fusionando la nostalgia con propuestas de nicho, desde lo vegano hasta lo underground.

Hemos rastreado la capital para encontrar los refugios que están reescribiendo las reglas del juego. Prepárate para descubrir por qué estos siete establecimientos son las cantinas alternativas en CDMX que están marcando el ritmo de la cultura nocturna, ofreciendo mucho más que simple botana y tequila.

Cantina SieteSeis (Roma Norte)

Este lugar se siente como un secreto bien guardado y tiene un fuerte espíritu alternativo gracias a su marcado estilo retro-ochentero. Ubicada estratégicamente dentro de un restaurante de comida china, el SieteSeis transporta al visitante a una época de casetes, VHS y televisores antiguos.

Se especializan en coctelería clásica y vinos, con el distintivo de servir botanas con sabores del norte. Su ambiente nostálgico y su ubicación oculta la consolidan como una de las cantinas alternativas en CDMX que apela a la memoria colectiva vintage. Puedes contactarlos para una reservación a través de sus redes sociales.

Luvina Bar Vegan (Colonia Roma)

Luvina representa la alternativa más radical y ética a la cantina clásica. Mantiene el ambiente relajado y bohemio característico de la Roma, pero desafía la tradición culinaria al ofrecer un menú completamente vegano, incluyendo todas sus tapas y botanas.

Es un espacio de encuentro que atrae a la clientela interesada en estilos de vida conscientes y sostenibles, demostrando que la coctelería y el activismo pueden converger. Su propuesta 100% plant-based la distingue de todas las otras cantinas alternativas en CDMX.

Café de Nadie (Roma Norte)

Aunque funciona como un bar de alta mixología, su profunda dedicación al sonido lo convierte en una cantina para melómanos. El concepto es un refugio para los amantes del audio, con el ambiente centrado en el sonido de alta fidelidad y la reproducción de vinilos de géneros diversos.

Este énfasis en la experiencia sonora y la calidad de su coctelería de autor hacen que sea considerado un punto clave entre las cantinas alternativas en CDMX para quienes buscan nutrir el oído y el paladar.

Bósforo (Centro Histórico)

Este santuario se aleja del bullicio del Centro Histórico para ofrecer un espacio íntimo y de respeto. Bósforo mantiene un aire clandestino con sus luces bajas y se especializa en ofrecer una curada selección de mezcales artesanales.

Aquí, la conversación y la bebida son el centro, sin la ostentación del mainstream. Su compromiso con los destilados de origen y su atmósfera de secreto lo mantienen firme en la lista de las cantinas alternativas en CDMX.

Pink Rambo (Santa María la Ribera)

Pink Rambo se ganó su lugar por su fusión de contrastes: combina una coctelería moderna y bien ejecutada con la psicodelia que una ciudad así de ajetreada como la CDMX, necesita.

Ubicado en el creciente barrio de Santa María la Ribera, ofrece un ambiente sumamente relajado y sin pretensiones, sirviendo como punto de encuentro para la comunidad creativa, lo que lo vuelve una de las más frescas cantinas alternativas en CDMX.

Palapa Cantina Caribeña (Juárez)

Esta cantina-bar rompe con la tradición arquitectónica capitalina al recrear un ambiente de palapa tropical con techos altos y decoración festiva. Su menú y drinks se enfocan en la inspiración caribeña y a menudo cuentan con música latina en vivo.

Esta explosión de color y sabor es una alternativa vibrante para quienes buscan escapar del estilo gótico o industrial que domina a otras cantinas alternativas en CDMX.

Salón Ríos (Cuauhtémoc)

Salón Ríos se distingue por su enfoque en la música en vivo (salsa y son latino) en un entorno que evoca la fusión de un antiguo saloon y un speakeasy moderno.

Aunque mantiene el servicio y la calidad de botana de una cantina, su decoración estilizada y el énfasis en el baile lo elevan a una categoría contemporánea, demostrando ser una de las cantinas alternativas en CDMX más elegantes para el encuentro social.