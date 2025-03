Los 10 mejores animes de culto de la historia que debes ver

Los animes de culto se han convertido en fenómenos culturales que desde su estreno en décadas pasadas marcó a diversas generaciones. Estas obras maestras de la animación japonesa exploran temáticas profundas y complejas, que lograron resonar en el público más allá del mero entretenimiento.

Desde clásicos como «Akira» y «Ghost in the Shell», que revolucionaron la ciencia ficción, hasta joyas contemporáneas como «Attack on Titan» y «Demon Slayer», que exploran la condición humana. Otra de sus características principales es su narrativa, personajes memorables y una estética visual que desafía los límites de la animación. Su impacto fue tal que se extiende a la música, el arte y a la moda.

En realidad son mucho más que dibujos animados; son ventanas a mundos alternativos que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. A continuación te presentamos algunos de las mejores series de la historia que debes ver.

Los animes de culto que marcaron generaciones

Cowboy Bebop (1998)

Esta serie de ciencia ficción noir es aclamada por su elegante estilo visual, su banda sonora jazzística y su compleja historia de personajes.

Neon Genesis Evangelion (1995)

Un anime psicológico y de ciencia ficción que explora temas complejos como la depresión, la soledad y el existencialismo.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009)

Se trata de una historia épica sobre dos hermanos alquimistas en busca de la Piedra Filosofal. Es conocida por su intrincada trama, sus personajes memorables y su emotividad.

Death Note (2006)

Tenemos un thriller psicológico sobre un estudiante de secundaria que encuentra un cuaderno sobrenatural que le permite matar a cualquiera cuyo nombre escriba en él.

Hunter x Hunter (2011)

Este anime narra las aventuras sobre un joven llamado Gon Freecss que se embarca en un viaje para convertirse en cazador y encontrar a su padre.

Steins;Gate (2011)

Una serie de ciencia ficción que cuenta la historia de Rintarou Okabe. Un autoproclamado «científico loco», y a sus amigos en su «Laboratorio de Artículos del Futuro» en Akihabara, Tokio. Descubren accidentalmente una forma de enviar mensajes de texto al pasado, lo que les permite alterar la línea de tiempo.

Berserk (1997)

«Berserk» es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Kentaro Miura.La historia sigue a Guts, un mercenario solitario con una enorme espada, mientras lucha contra demonios y fuerzas oscuras en un mundo de fantasía oscura y brutal.

Monster (2004).

Un thriller psicológico sobre un médico que se ve envuelto en una conspiración mundial después de salvar la vida de un niño que resulta ser un asesino en serie.

Code Geass (2006)

«Code Geass: Lelouch of the Rebellion» es una serie de anime japonesa creada por Sunrise, dirigida por Gorō Taniguchi y escrita por Ichirō Ōkouchi. La historia se desarrolla en una realidad alternativa donde el Sacro Imperio de Britannia ha conquistado Japón, renombrándolo como «Area 11».

One Piece (1999)

La trama gira en torno de una serie de aventuras sobre un grupo de piratas que buscan el tesoro definitivo, el «One Piece». Es conocido por su vasto mundo, sus personajes extravagantes y su humor.