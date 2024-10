MF DOOM: el «Súper Villano» del rap marcado por la tragedia

Constantemente la historia de un artista proporciona elementos para engrandecer una carrera. Daniel Dumile, mejor conocido como MF DOOM es un claro ejemplo de ello. Conocido en el mundo de las barras y los beats como «El super villano del rap», se volvió una estrella del underground con un anecdotario personal por demás desolador. Las pérdidas de todo tipo lo llevaron a enfrentarse a sí mismo y construir un mito de si mismo.

1971 fue el año que la ciudad de Londres vio nacer a Daniel Dumile. Su herencia genética pertenece a Trinidad por parte de su madre y Zimbabue por su padre. Antes de cumplir un año, su familia decidió mudarse a Long Island, en Nueva York. Lugar cuya efervescencia cultural marcaría el destino del niño que creció en esas calles encantado por el bombo y la caja y má tarde tomaría una máscara para personificar a MF DOOM.

En 1989, debutó en el rap con una estrofa para la canción The Gas Face de 3rd Base. Para entonces, había adoptado el nombre de «Zev Love X» y junto a su hermano, DJ Subroc, conformó «KMD«. Un grupo que integraba letras concientes con un sonido particular bajo la disquera «Elektra Records«. Y aunque grabaron su segundo disco, el inicio de las tragedias personales de MF DOOM se marcaría. Poco antes de la publicación de «Black Bastards«, el 23 de abril de 1993, DJ Subroc murió atropellado en la Interestatal 495 de Long Island.

Con el duelo a cuestas de la pérdida de su hermano, MF DOOM completó el disco en solitario y anunció su revelación para el 3 de mayo de 1994. Sin embargo, tras el estreno del álbum, «Elektra Records» decidió eliminar a KMD y frenar su publicación debido a una polémica portada donde se apreciaba una caricatura de una persona negra colgada en una horca.

Tras la muerte de su hermano y la cancelación de su disco, MF DOOM terminó viviendo en las calles de Manhattan, durmiendo en las bancas públicas. Este periodo de retiro transcurrió de 1994 a 1997, para más tarde, mudarse a Atlanta, Georgia. Según palabras del propio rapero, este periodo de homeless le sirvió para recuperarse de sus heridas y jurar venganza a la industria que frenó su proyecto.

Aunque durante este periodo «Black Bastards» fue pirateado, el disco no vio la luz oficialmente hasta el año 2000. Para 1997, comenzó a participar en eventos de micrófono abierto en un establecimiento de Manhattan llamado «Nuyorican Poets Café» con el rostro cubierto. En ese momento, Daniel Dumile decidió cambiar su nombre artístico a Metal Face Doom que más tarde derivó en «MF DOOM» y cuyo uso de siglas, trajo consigo el uso de una máscara similar a la del personaje del universo de Marvel, Doctor Doom.

MF DOOM regresó a los escenarios como un villano dispuesto a ocultar su personalidad y aislar su vida personal de su carrera. Él mismo argumentaba que el uso de la máscara le permitía tener una separación entre Daniel Dumile y MF DOOM. Años más tarde, usaría una máscara metálica basada en el personaje Maximus de la película «Gladiador«. Entonces, a partir de 1997, publicó sencillos con Fondle ‘Em el sello perteneciente a Bobbito García.

El momento de debut en solitario de MF DOOM llegó con Operation: Doomsday en el año de 199. Inminentemente, lo colocó como uno de los autores y exponente del underground. Su ritmo mantenía un interés por la base de jazz de KMD con un toque excéntrico y caricaturesco. Su técnica resultaba impecable pero jugaba con la naturaleza humana: se salía de tiempos y variaba de cadencias logrando encajar rimas multisilábicas sobre los samples.

MF DOOM amplió los horizontes de su propio personaje con seudónimos como Viktor Vaughn con el que lanzó en 2003 «Vaudeville Villain«. En el mismo año, usando el nombre de King Geedorah publicó «Take Me To Your Leader«. Junto al DJ Madlib y bajo la unión de Stones Throw Records, MF DOOM lanzó «Madvillainy«. Un álbum creado en un bunker de Los Ángeles gracias a una basta cantidad de hongos y marihuana. Este disco se convirtió en el santo grial del indie rap y le trajo consigo a DOOM el éxito comercial. La psicodelia de sus beats y los temas que aborda, como la historia de una trabajadora sexual adolescente que padece esquizofrenia, hicieron una mezcla idónea para colarse en el gusto del público.

En 2004, MF DOOM lanzó como solista MM…FOOD y en 2009 BORN LIKE THIS. Realizó colaboraciones con De La Soul, Damon Albarn, Beth Gibbons y Ghostface Killah de Wu-Tang Clan. Su trabajo era tan impecable que Thom Yorke lo nombró su MC favorito. Pero al igual que en el inicio de su carrera, las tragedias comenzaron a frenar la avalancha de éxitos.

En el 2010, MF DOOM arrancó una gira sin haber legalizado su estancia en Estados Unidos. Nunca obtuvo su nacionalización pese a los años que estuvo viviendo ahí. Así que durante el mandato de Barack Obama, le fue negado el reingreso al país, por lo que optó por mudarse a Londres de nuevo. Regreso a su país de origen con su esposa Jasmine y sus cinco hijos. Sin embargo, en 2017, su hijo King Malachi Ezekiel falleció sin revelarse la causa de su muerte por parte del rapero.

En los últimos años, antes de morir, MF DOOM dejó unas estrofas potentes en canciones de Your Old Droog, Westside Gunn o DJ Muggs. El rapero Flying Lotus reveló que estaban trabajando en un EP en conjunto. Y aunque Madvillainy 2 nunca vio la luz, Madlib comentó varias veces que tenían cerca de veinte canciones nuevas y listas para el proyecto.

Falleció el 31 de octubre de 2020, aunque su muerte fue anunciada públicamente dos meses después por su viuda, Jasmine Dumile. Según información obtenida de una investigación judicial, MF DOOM se encontraba delicado de salud debido a una conjunción de problemas. Enfermedad en los riñones, ansiedad y presión arterial formaban parte del abanico de sus afecciones. Para ello, Dumile inició un tratamiento con medicamento para controlar la presión arterial,

Tras recibir un par de dosis, MF DOOM presentó problema para respirar por lo que fue trasladado al área de emergencias del hospital St. James en Leeds con una fuerte inflamación de garganta. Jasmine Dumile reveló que Daniel sufrió de angioedema, una reacción alérgica a medicamentos comúnmente utilizados para tratar la presión arterial. Jasmine también anunció que debido a las restricciones impuestas para lidiar con el COVID-19, le fue imposible visitar a su esposo hasta el día de su fallecimiento.

Así fue como el mito de MF DOOM trascendió de lo terrenal al recuerdo de un gran exponente del mundo de las rimas underground. El uso de su máscara marcó una pauta y una diferenciación entre los raperos que buscan colocar su rostro por todos lado y él que prefirió vivir la fama desde un anonimato personalizado.