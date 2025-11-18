Generic selectors
Dónde y cuándo ver «31 Minutos Calurosa Navidad»
CINE Noticias

Dónde y cuándo ver «31 Minutos Calurosa Navidad»

18
nov2025

El fenómeno cultural chileno, 31 Minutos, está listo para hacer su triunfal regreso a la pantalla grande, esta vez de la mano de Prime Video. El gigante del streaming confirmó la fecha de estreno para el esperado largometraje animado, que lleva por título la inolvidable: 31 minutos Calurosa Navidad.

La película se estrenará globalmente el próximo 21 de noviembre de 2025, prometiendo una dosis de humor absurdo, crítica social y la calidad de producción que ha caracterizado a los creadores Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Esta nueva aventura cinematográfica no es solo un regalo para los nostálgicos, sino una obra que aborda de frente las preocupaciones contemporáneas sobre el clima.

El argumento de la película eleva la apuesta temática de la franquicia. En Titirilquén, el pueblo de Tulio, Bodoque y el equipo de 31 Minutos, se desata una inusual e intensa ola de calor que obliga a Santa Claus a cancelar la Navidad, ya que es imposible para él viajar.

Los gestos políticos de 31 Minutos y las campañas previas al Tiny Desk
31 minutos Calurosa Navidad

Este giro narrativo convierte a 31 minutos Calurosa Navidad en una potente alegoría sobre el impacto del cambio climático y la emergencia medioambiental. Juan Carlos Bodoque, el intrépido y ecologista reportero, se embarca en una misión desesperada hacia el Polo Norte, buscando una solución que permita «salvar» la celebración.

La producción de este proyecto por parte de Prime Video subraya la relevancia global de los títeres chilenos, llevando su sátira a audiencias internacionales. Un elemento que sin duda capturará la atención es la participación especial de la artista mexicana Julieta Venegas, quien ha compuesto e interpretado una canción original para el filme, añadiendo una rica capa sonora latinoamericana a la banda sonora de 31 minutos Calurosa Navidad.

El regreso de los personajes icónicos, desde Tulio Triviño y Patana Tufillo hasta el místico Guaripolo, asegura que la esencia cómica y la sátira política de la serie original se mantengan intactas. Sin embargo, lo que distingue a 31 minutos Calurosa Navidad es su capacidad de utilizar el formato navideño para emitir un comentario social urgente.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS BODOQUE DE 31 MINUTOS

El filme se perfila como una de las producciones más relevantes de fin de año, ofreciendo una narrativa que va más allá del simple entretenimiento, invitando a la reflexión a la vez que se disfruta de una aventura hilarante y conmovedora.

