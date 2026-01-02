Copa Mundial Junior de Hockey: La guía definitiva sobre las jóvenes promesas

Los aficionados al baloncesto tienen el torneo March Madness, muy popular, ya que se celebran emocionantes partidos universitarios. En hockey, un torneo equivalente, aunque no tan famoso, es el torneo World Juniors Hockey, que se celebra cada año a partir del 26 de diciembre. Un evento emocionante es también la Copa Mundial Junior de Hockey, que captura el entusiasmo de jóvenes deportistas y seguidores.

Se trata de un torneo de 10 equipos/países donde muchos de los mejores jugadores de hockey del mundo menores de 20 años compiten por el oro. El año pasado, el torneo se jugó en Ontario, Canadá, donde el equipo de EE. UU. ganó la medalla de oro en lo que fue una final emocionante que se prolongó durante tiempo extra cuando los adolescentes estadounidenses vencieron a Finlandia por 4-3.

El equipo checo ganó la medalla de bronce, mientras que el anfitrión Canadá abandonó el torneo muy decepcionado, ya que terminó en quinto lugar por segundo año consecutivo. Este torneo comenzó en 1977, cuando la entonces Unión Soviética no solo ganó el primer torneo, sino también los primeros cuatro años del Mundial Juvenil. Dominaron el torneo, ganando ocho de los primeros doce años. Desde entonces, países como Estados Unidos y Canadá han cosechado grandes éxitos. De hecho, lidera el ranking con 20 medallas de oro.

Suecia ha sido el equipo con mayor número de medallas de plata en este torneo, habiendo obtenido el segundo puesto en once ocasiones. Suecia es un equipo muy competitivo, pero solo ha ganado dos medallas de oro, en 1981 y 2012. Rusia ha obtenido la mayor cantidad de bronces en tercer lugar, con nueve. Lamentablemente, debido a la invasión rusa de Ucrania, se le ha prohibido participar en competiciones internacionales desde 2023. El torneo de este año se jugará en el estado de Minnesota (EE. UU.). La ronda preliminar comenzó el 26 de diciembre. En esta ronda, se dividen los Grupos A y B, con 5 equipos cada uno.

Cada país juega una vez contra los equipos de su grupo. Los equipos que queden últimos en cada grupo quedan eliminados de los cuartos de final. En esta ronda, se juega un cruce de posiciones: el mejor equipo del grupo A se enfrentará al cuarto clasificado del grupo B, mientras que el segundo equipo del grupo A se enfrentará al tercer clasificado del grupo B, etc.

Grupo A

EE.UU

Suecia

Eslovaquia

Alemania

Suiza

Grupo B

Canadá

Finlandia

Chequia

Letonia

Dinamarca

Jugador a seguir de cada equipo:

EE.UU.- Cole Hutson es un defensa astuto y de patinaje suave que lideró el torneo del año pasado con 11 puntos.

Suecia- Anton Frondell es un centro con velocidad, fuerza y ​​un gran disparo.

Eslovaquia– Jan Chovan podría ser el jugador más importante del equipo ya que este centro es un jugador completo tanto ofensiva como defensivamente.

Alemania: Maxim Schafer es un delantero que representa una amenaza para marcar la mayoría de los goles de Alemania.

Suiza – Jonah Neuenschwander es uno de los jugadores más jóvenes, con tan solo 16 años. Está adquiriendo una valiosa experiencia y aspira a una exitosa carrera profesional.

Canadá – Gavin McKenna. Hay mucha expectativa sobre este adolescente que es uno de los jugadores más talentosos del torneo.

Finlandia – Petteri Rimpinen es un portero en el que se confiará mucho para que su país tenga la oportunidad de ganar una medalla. Fue el único portero del torneo del año pasado que jugó todos los minutos de cada partido con su equipo.

Letonia – Albert Smits – es un defensor en el que se confía mucho porque es un jugador de calidad en todos los aspectos del juego.

Dinamarca- Mads Kongsbak es el único jugador de su equipo que ya ha sido seleccionado en la NHL, ya que fue seleccionado por los Florida Panthers.

Los cuartos de final comenzarán el viernes 2 de enero. ¿Será Estados Unidos el que gane por tercer año consecutivo? ¿Será Canadá el país que más veces ha ganado este torneo? ¿O podríamos ver una historia de Cenicienta con equipos como Eslovaquia o Chequia sorprendiendo y conmocionando al mundo del hockey al ganar el oro? Es emocionante ver hockey al comenzar el nuevo año. ¡Estoy deseando ver qué país se impone!

SEMANA 18 NFL

Resumen de la semana 17: equipos como los Texans, 49ers, Seahawks, Patriots y Eagles son equipos que aspiran a los playoffs porque ganaron y cubrieron el margen el fin de semana pasado. Equipos como los Lions, los Packers y los Bucs siguen teniendo dificultades y todos perdieron sus partidos en la semana 17. En la batalla por los peores equipos de la NFL, los New York Giants vencieron a los Raiders con bastante facilidad. Aún quedan algunos enfrentamientos clave y partidos muy importantes en la última semana de la temporada.

Para la semana 18, tenemos tres grandes partidos que decidirán a los ganadores de la División. En la AFC Norte, los Baltimore Ravens viajan a Pittsburgh para enfrentarse a los Steelers en un escenario de ganar o irse a casa. En la NFC Sur, la situación es similar cuando los Panthers viajan a Tampa Bay para enfrentarse a los Bucs. Y por último, pero no menos importante, tenemos el choque de los titanes, cuando los visitantes Seattle Seahawks se enfrentan a los 49ers en San Francisco. Ambos equipos se han asegurado un puesto en los playoffs, pero este partido sigue siendo crucial. El ganador no solo ganará la NFC Oeste, sino que también se asegurará el primer puesto en la NFC.

Mis 3 mejores apuestas:

1. Bengals -7.5

2. Steelers +3.5

3. Chargers +12.5

Juegos sábado 3 de enero 2026

Panthers de Carolina (8-8) @ Buccaneers de Tampa Bay (8-8) – Bucs -2.5

Este es uno de los tres partidos que se jugarán este fin de semana y que decidirán al ganador de la división. Los Bucs han tenido un duro golpe, han perdido cuatro partidos seguidos y tienen un récord de solo 1-9 contra el margen en sus últimos 10 partidos. Los Panthers tuvieron la oportunidad de asegurar la división y asegurar su pase a los playoffs, pero perdieron contra Seattle el fin de semana pasado. Carolina tiene un récord de 3-5 como visitante esta temporada.

Pick: Bucs a ganar y cubrir.

Seahawks de Seattle (13-3) @ 49ers de San Francisco (12-4) – Seattle -1

Este es uno de los partidos más importantes de este fin de semana. Lo seguiré de cerca, ya que el ganador tiene una oportunidad de llegar al Super Bowl. El 7 de septiembre, los 49ers ganaron un partido con poca anotación por 17-13. Seattle tiene el mejor equipo visitante de la NFL con un récord de 7-1. Si bien confío más en la ofensiva de los 49ers, es la defensa de los Seahawks la que realmente destaca en este enfrentamiento. Debería ser un gran partido con poca anotación.

Pick: Seattle para ganar y cubrir.

Juegos domingo 5 de enero 2026

Cleveland Browns (3-13) @ Cincinnati Bengals (6-10) – Bengals -7.5

La defensa de los Browns brilló con fuerza el fin de semana pasado, arruinando las posibilidades de los Steelers de ganar la división. Los Bengals aplastaron a los decepcionantes Cardinals en casa y esperan hacer lo mismo con sus rivales estatales. El 7 de septiembre, los Bengals ganaron un partido de baja puntuación en Cleveland, 17-16. La última vez que los Browns vencieron a los Bengals en Cincinnati fue en 2021. Creo que el ataque de los Bengals es capaz de anotar muchos puntos, mientras que no estoy convencido de que el de Cleveland pueda hacer lo mismo, incluso contra una defensa débil como la de Cincinnati.

Pick: Bengals ganar y cubrir.

Chiefs de Kansas City (6-10) @ Raiders Las Vegas (2-14) – Chiefs -5.5

Normalmente, en esta época del año, los Chiefs estarían descansando a sus jugadores mientras se preparan para una gran racha en los playoffs. Kansas City tiene un mal récord, pero en realidad tienen una diferencia de puntos positiva con 350 a favor y 314 en contra. Los Raiders son el peor equipo de la NFL y, si pierden este partido, tendrán la primera selección general del draft. Kansas City ha perdido cinco partidos seguidos y tiene un récord de solo 1-6 como visitantes.

Pick: Chiefs ganarán, Raiders cubrirán el margen.

Lions de Detroit (8-8) @ Bears de Chicago (11-5) – Bears -3.0

Me parece curioso que el margen sea de solo 2-5, ya que parece que los Lions han abandonado la temporada. El fin de semana pasado perdieron contra unos Vikings que solo tenían un total de 13 yardas por pase. Detroit tiene un récord de solo 3-5 como visitante y ha perdido tres partidos seguidos. Los Bears han sido una gran sorpresa este año y han brillado en casa con un récord de 6-1. Este partido, en clima frío, también favorece a Chicago.

Pick : Bears ganan y cubren.

Jets de Nueva York (3-13) @ Bills de Buffalo (11-5) – Bills -7.0

Ninguno de los dos equipos tiene mucho en juego, pero Buffalo se dirige a los playoffs. ¿Darán descanso los Bills a algunos de sus jugadores? Los Jets, por su parte, parecen un equipo que ya está en modo vacaciones, ya que han jugado muy mal, especialmente en los últimos dos meses. Originalmente consideré apostar por Nueva York hasta que descubrí que este será el último partido en el estadio Ralph Wilson, así que estoy seguro de que los jugadores de Buffalo querrán ganar este partido para sus aficionados.

Pick: Bills ganarán y cubrirán.

Green Bay Packers (9-6-1) @ Minnesota Vikings (8-8) – Vikings -6.5

Los Packers, si bien han tenido dificultades en la recta final, con tres derrotas consecutivas, no tienen nada en juego en este partido, así que probablemente darán descanso a todas sus estrellas para el fin de semana de comodines. Los Vikings, que desde entonces fueron eliminados de los playoffs, han jugado sin presión y lo han hecho lo suficientemente bien como para sumar cuatro victorias consecutivas.

Pick: Vikings a ganar y cubrir

Miami Dolphins (7-9) @ New England Patriots (13-3) – Patriots -10.5

Miami logró ganar en casa el fin de semana pasado contra un equipo de Tampa que estaba en apuros. Los Patriots han dominado todo el año y con una victoria en este partido, si los Broncos pierden, conseguirán el primer puesto de la AFC, además de la importante ronda de descanso en la ronda de comodines. Los Dolphins no suelen jugar bien con el frío y tienen un récord de 3-5 como visitantes.

Pick : Patriots a ganar y cubrir.

Tennessee Titans (3-13) @ Jacksonville Jaguars (12-4) – Jaguars -12.5

Jacksonville es uno de los equipos más potentes de cara a los playoffs. Necesitan ganar este partido, ya que buscan ganar su división, pero los Texans les pisan los talones. El 30 de noviembre, Jacksonville venció a los Titans en Tennessee por 25-3. Los Titans han jugado mejor desde entonces y, al ser este el último partido de la temporada, quizá quieran jugar con intensidad y vencer a sus rivales divisionales.

Pick: Jaguars deberían ganar este partido, Tennessee cubrirá esta amplia diferencia.

Cardinals de Arizona (3-13) @ Rams de Los Ángeles (11-5) – Rams – 7.0

Tras la derrota de los Rams el lunes por la noche contra los Falcons, regresan a casa para enfrentarse a los Cardenales, que son un equipo modesto. En teoría, Los Ángeles debería ganar fácilmente este partido, pero como no tienen nada en juego, podrían dar descanso a sus mejores jugadores y empezar de cero para la ronda de comodines de los playoffs. En cuanto a Arizona, creo que sus jugadores solo quieren que termine la temporada. No saber quién jugará este partido con los Rams dificulta las predicciones.

Pick: Rams a ganar y Arizona a cubrir.

Indianapolis Colts (8-8) @ Houston Texans (11-5) – Texans -10.0

Es difícil creer que los Colts hayan ganado 8 de sus primeros 10 partidos y lo hayan hecho con un dominio rotundo. Son el primer equipo de la NFL en empezar con marca de 8-2 y no clasificar a los playoffs. Han perdido 6 partidos seguidos. Los Texans empezaron la temporada con dificultades, especialmente en ataque, pero desde que empezaron la temporada con marca de 4-5, han ganado 7 partidos seguidos y están desafiando a los Jaguars por la División Sur de la AFC. El 30 de noviembre, los Texans ganaron como visitantes 20-16 contra estos Colts. Houston ha vencido a Indianápolis las últimas 4 veces, pero los 4 partidos se decidieron por 4 puntos o menos.

Pick: Houston a ganar y Colts a cubrir.

Commanders de Washington (4-12) @ Eagles de Filadelfia (11-5) – Eagles -7.0

Los Commanders han tenido un año muy decepcionante tras su sólida temporada pasada. Washington tiene un récord de solo 2-6 como visitante esta temporada y ha perdido 4 de los últimos 5 partidos. Filadelfia ha ganado sus últimos 3 partidos, pero ha tenido serias dificultades ofensivas durante todo el año. El 20 de diciembre, los Eagles ganaron en Washington 29-18. Los Commanders no han ganado en Filadelfia desde 2021.

Pick: Eagles a ganar y Washington a cubrir.

Cowboys de Dallas (7-8-1) @ Giants de Nueva York (3-13) – Cowboys -3.5

En su primer enfrentamiento de la temporada, el 14 de septiembre, Dallas ganó una tanda de penaltis por 40-37 en tiempo extra. Ambos equipos han tenido dificultades desde entonces. Los Cowboys tienen un récord de 3-5 como visitantes y han perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Nueva York ha tenido dificultades todo el año y consiguió su tercera victoria el fin de semana pasado contra los modestos Raiders.

Pick: Cowboys a ganar y cubrir.

Saints de Nueva Orleans (6-10) @ Falcons de Atlanta (6-10) – Falcons -3..

A mitad de temporada ambos equipos sabían que no iban a clasificar a los playoffs.En el primer partido de la semana 12, los Falcons ganaron 24-10. Desde esa derrota, los Saints han cubierto la línea ATS en 5 partidos consecutivos y han ganado sus últimos 4.

Pick: Nueva Orleans ganará y cubrirá.

Ravens de Baltimore (7-9) @ Steelers de Pittsburgh (8-8) – Ravens -3.5

Este es un partido en el que el ganador se lleva todo: el ganador clasifica a los playoffs como cuarto clasificado y campeón de la división norte de la AFC, y el perdedor se va a casa, poniendo fin a su temporada. En su enfrentamiento anterior, el 7 de diciembre, Pittsburgh se alzó con una victoria por 27-22. Ahora que el partido es en Pittsburgh, ¿por qué el equipo local es el menos favorito por 3.5 puntos?

Pick: Ravens ganarán en un partido muy reñido, pero los Steelers pueden cubrir el margen.

Los Angeles Chargers (11-5) @ Denver Broncos (13-3) – Broncos -12.5

Este es otro partido muy interesante, ya que ambos equipos han tenido excelentes temporadas. Denver tiene un récord de 7-1 en casa y ha ganado sus últimos 5 partidos. Los Chargers tienen un récord de 5-2 como visitantes y también han ganado 4 de sus últimos 5 partidos. El 21 de septiembre, los Chargers derrotaron a los Broncos por 23-20. Los Ángeles aún no ha perdido ningún partido contra un rival divisional esta temporada.

Pick: Denver a ganar, los Chargers cubrir margen.