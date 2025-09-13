Panqué de cabalabaza con cannabis: La receta definitiva para una tarde de otoño

En el mundo de la gastronomía, las innovaciones nunca se detienen. Mientras que el panqué de calabaza es un clásico reconfortante que evoca recuerdos de otoño y reuniones familiares. Una nueva ola de creatividad culinaria está reinterpretando esta receta tradicional con un ingrediente inesperado: el cannabis. Lo que antes era un simple postre, ahora se está transformando en una experiencia gastronómica. Que fusiona el sabor clásico con los beneficios y propiedades de esta planta. No se trata nada más de un postre, sino de una nueva forma de explorar la preparación y los efectos sensoriales que la cocina puede ofrecer.

La receta, sorprendentemente accesible para los cocineros caseros, toma como base los ingredientes familiares y les da un toque contemporáneo. En lugar de la mantequilla convencional, se utiliza mantequilla de cannabis, la cual se prepara infusionando la planta en la grasa. Un paso crucial que transfiere los cannabinoides a la mezcla. Esto permite que el panqué no solo sea delicioso, sino que también ofrezca una experiencia relajante y sensorial para quienes lo consumen de manera responsable.

Cómo prepara el panqué de calabaza con cannabis

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo integral

1 taza de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1/2 taza de mantequilla de cannabis

1 huevo

1 taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de chispas de chocolate

2 calabacitas ralladas

1 taza de crema batida

1/3 de taza de chocolate rallado

Instrucciones:

Decora el panqué con la crema batida y el chocolate rallado antes de servir.

En un tazón, mezcla la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal.

En otro recipiente, bate la mantequilla de cannabis con el huevo, la leche y el extracto de vainilla.

Combina ambas mezclas y añade la calabacita rallada y las chispas de chocolate.

Vierte la masa en un molde para panqué.

Hornea a 180 °C (356 °F) por 30 minutos.

Mientras el panqué se enfría, bate la crema hasta que tome consistencia.

Después de dejarlo enfriar, se decora con crema batida recién hecha y chocolate rallado, transformando un simple postre en una obra maestra visualmente atractiva. Este panqué de calabaza con cannabis representa más que una simple receta: es un símbolo de cómo la cocina está evolucionando, fusionando lo tradicional con lo vanguardista para crear experiencias únicas y memorables en la mesa.