Los Mods, la tribu urbana más elegante

Durante la década de los 60, en Inglaterra se creo una nueva tribu urbana. Sus características eran simples: elegancia, música y scooters. Al ritmo de jazz, R&B y ska nacieron los mods, jóvenes que combinaron la moda con la vida callejera; la música negra con las calles londinenses; en fin, la vida elegante a pesar de todo.

Para entender a los mods es importante regresar el tiempo a finales de los años 50. En Inglaterra la vida comenzaba a normalizarse tras la segunda guerra mundial. Sin embargo, lejos estaba esta isla de ser considerada como el punto de vanguardia que es ahora.

Este fue el contexto en el que los jóvenes comenzaron a tomar una postura más vanguardista y empezaron a imitar a los jóvenes italianos y franceses. Es así como nacen los mods.

Características de los mods

Los mods son una de las tribus urbanas más fáciles de reconocer. Esto se debe a que su vestimenta era elegante pero única ya que combinaban rasgos de elegancia de distintos países en uno solo. Las prendas más usadas eran las camisetas Fred Perry, los pantalones Levi’s y mocasines. También se usaban Dr. Martens y camisas Ben Sherman.

Además de la vestimenta, una característica de los mods era su medio de transporte. Para ellos, la forma más económica para moverse por la ciudad pero que seguia siendo estéticamente elegante eran lo scooters. La marca favorita de los mods era la italiana vespa.

Música

Como muchas tribus urbanas, los mods surgieron alrededor de movimientos musicales. Aunque hay varios géneros relacionados con ellos, la mayoría escuchaba ritmos que tenían como característica en común su afro-ascendencia. Es así como sus fiestas eran ambientadas por soul, R&B, jazz, además de ska, rocksteady y reggae.

Sin embargo, también ha grupos rockeros que se les llega a relacionar con los mods. Bandas como The Who, The Beatles y The Animals también eran escuchadas por esta tribu urbana.

Por último hay que mencionas a The Jam, una banda punk que a principios de los 80 que fue muy importante para el revival de los mods durante esta década.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Rivalidades y evolución

Por último vale la pena mencionar que los mods mantuvieron una fuerte rivalidad con los rockers, que como su nombre lo indica, eran rockeros seguidores de bandas como The Rolling Stones. Seguido ambas tribus protagonizaron peleas, sobre todo afuera de pubs en donde solían encontrarse.

Cabe mencionar que la importancia de los mods va más allá de su propia existencia. Esto se debe a que esta tribu sirvió de base para otras que ganaron protagonismo en la siguiente década, siendo la más importante de ella: los skinheads, sobre todo aquellos que nacieron a finales de los sesenta y que solían incluso confundirse con los mods.