David Lynch: 5 cortos del maestro del surrealismo y lo inexplicable

En el mundo del cine experimental, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de David Lynch. Conocido por sus obras surrealistas, Lynch realizó diversos cortometrajes que desafiaron las narrativas para su época. Desafortunadamente el pasado 16 de enero el mundo perdió a uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos. Sin embargo su legado perdurará por siempre en la historia del cine y las artes.

A continuación te compartimos algunos de los mejores cortometrajes del cineasta que puedes ver completamente gratis en YouTube.

The Alphabet (1969)

“The Alphabet” ha sido descrito como una pesadilla surrealista. El corto de Lynch narra la historia de una joven quien se encuentra en su cama, cuando de pronto una serie de imágenes perturbadoras se entrelazan de manera inquietante. Las letras de un alfabeto se materializan en formas extrañas y aterradoras, mientras la protagonista se enfrenta a sus miedos y ansiedades. Puedes verlo en este link.

What did Jack do?

What Did Jack Do? es un cortometraje en blanco y negro de 17 minutos. Fue estrenado el 8 de noviembre de 2017 en la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain de París. Más tarde sería agregado al catálogo de Netflix, el pasado 20 de enero de 2020.

La trama gira en torno a un detective (interpretado por el propio Lynch) que interroga a un mono capuchino por el asesinato de un ave.

Absurd Encounter With Fear (1967)

«Absurd Encounter with Fear», un nos coloca en los inicios de la carrera cinematográfica de David. Este cortometraje experimental sigue a un hombre que se enfrenta a sus miedos de una manera absurda y desconcertante. La narrativa se desenvuelve en un ambiente onírico, donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminan. Mira el corto en este link.

Rabbits ( 2002)

«Rabbits», un cortometraje que desafía las convenciones narrativas. Lynch nos presenta tres conejos antropomorfos que comparten una habitación. A medida que la historia se desarrolla, somos testigos de situaciones desconcertantes, diálogos inconexos y momentos de tensión palpable. Estrenada en 2002, esta joya del cine experimental ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis. Algunos críticos la ven como una sátira de la sociedad contemporánea, mientras que otros la interpretan como una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. Mira el corto aquí.

The Story Of A Small Bug (2020)

«The Story of a Small Bug», a través de una animación surrealista, somos testigos de la vida de un pequeño insecto en un mundo que se asemeja al nuestro, pero con un poco extraño. La trama gira alrededor de este pequeño ser mientras explora su entorno, encontrándose con personajes y situaciones inesperadas.