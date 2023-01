Si cuentas con un buen activo o asset, la inversión, en el caso de resultar exitosa, supone una vía interesante para obtener un mayor beneficio que su valor actual.

¿En qué consisten los diversos tipos de estrategias de inversión?

Has de tener en cuenta que no existen clases de estrategias inversoras mejores que otras. En todo caso, dependen de la coyuntura. Y no solo de las coordenadas temporales, sino, sobre todo, del perfil de cada inversionista.

Hay inversores más osados o conservadores, pero también influye el patrimonio que puedan emplear. No cabe duda de que va a determinar, en gran parte, sus posibilidades de decantarse por unas estrategias u otras.

A continuación, te contamos las claves de las diferentes modalidades de inversión. Presta atención.

En función de la involucración

Te presentamos los tipos. Toma nota.

Activo : participas de un modo dinámico. Tu meta pasa por superar el rendimiento del índice de referencia.

: participas de un modo dinámico. Tu meta pasa por superar el rendimiento del índice de referencia. Pasivo : te limitas a rebasar el índice de referencia, pero sin llevar a cabo estrategias activas relativas a la cartera de valores.

: te limitas a rebasar el índice de referencia, pero sin llevar a cabo estrategias activas relativas a la cartera de valores. Mixto: combina características de las dos clases anteriores. La elección estratégica se va a realizar con base en cómo se esté comportando el mercado en la actualidad.

En función del valor o crecimiento

Apunta.

Valor : se invierte en empresas cuya cotización resulte inferior a su valor real. De esta forma, se pretende conseguir beneficios a medio o largo plazo.

: se invierte en empresas cuya cotización resulte inferior a su valor real. De esta forma, se pretende conseguir beneficios a medio o largo plazo. Crecimiento : la apuesta se hace por compañías que todavía no han agotado su potencial alcista. Se trata, por consiguiente, de una inversión con un riesgo catalogado como alto.

: la apuesta se hace por compañías que todavía no han agotado su potencial alcista. Se trata, por consiguiente, de una inversión con un riesgo catalogado como alto. Bajo criterios: implica que en la inversión efectuada se ponderen, de forma mixta y en su justa medida, el valor y el crecimiento.

En función del análisis

Por último, un repaso a estas estrategias tan comunes en el trading. Anota.

Técnico : se predice, conforme a las etapas anteriores, cómo va a evolucionar el capital próximamente. En esta análisis, es de gran relevancia la liquidez de la que dispongas. Consiste, básicamente, en el análisis de gráficos y métricas que se pueden desarrollar mediante programas informáticos.

: se predice, conforme a las etapas anteriores, cómo va a evolucionar el capital próximamente. En esta análisis, es de gran relevancia la liquidez de la que dispongas. Consiste, básicamente, en el análisis de gráficos y métricas que se pueden desarrollar mediante programas informáticos. Fundamental: cuando se opta por este análisis, se evalúa el entorno socioeconómico más cercano. Las noticias macroeconómicas y las de su entorno empresarial van a tener una importancia capital. El endeudamiento y los recursos con los que cuenta una organización también han de ser tenidos convenientemente en cuenta.

En definitiva, tipos de estrategias que VanEck te ayuda a gestionar. Sea cual sea el tuyo, ¡infórmate!