Dónde puedes comprar paquetes perdidos de tiendas en línea

La compra de productos a través de internet es cada vez más recurrente. Adquirir algo de modo online resulta más fácil, puedes encontrar casi todo tipo de objetos, y además, existe la opción de envío a domicilio. Comprar paquetes perdidos de tiendas en línea resulta como la cajita feliz con juguete sorpresa de McDonald’s, o el Huevo Kinder Sorpresa. No sabes lo que te saldrá.

Pero ¿qué son exactamente estos paquetes? Pues se trata de bolsas con productos que no llegaron a su destino. Objetos empaquetados que se pierden en el traslado. De ahí que comprar paquetes perdidos de tiendas online sea una opción para quienes gustan de la emoción de no saber qué contiene lo que adquiriste. Pueden ser cosas de gran valor, o piezas que no valgan tanto. Ese es el riesgo de toda adquisición de un paquete sellado.

Dónde venden paquetes perdidos de tiendas en línea

Komet es la tienda que cuenta con dos sucursales, una ubicada en el #1 de la calle Victoria esquina con Gustavo Baz en la colonia Modelo, municipio de Naucalpan en el Estado de México. Su horario es de lunes a viernes de 9 a 16:30 horas.

La otra se ubica en la calle de Vizcaínas #15 en la colonia Centro, en la Ciudad de México. Además de atender entre semana abre también los sábados.

Komet cuenta con tienda online donde puedes comprar paquetes perdidos de tiendas, conocidos como «cajas sorpresa», con un contenido de 10 a 20 productos. Para comprar paquetes perdidos de tiendas en línea sólo es necesario trasladarte al lugar, seleccionar tu paquete, puedes recurrir a la típica sacudida de la bolsa como suele hacer la gente, o guiarte por el tamaño del empaque.

Paquetes pedidos de tiendas online desde 15 pesos

Puedes encontrar juguetes, tarjetas coleccionables, ropa, electrodomésticos y hasta aparatos de tecnología. Los precios van desde los 15 hasta los 80 pesos. Las cajas sorpresa rondan entre los 800 pesos, hasta 4 mil 899.

Los precios varían dependiendo la calidad de la mercancía. Existen muchas opiniones positivas respecto a las «mistery boxes«, sobre la adquisición de objetos mucho más baratos y en buen estado, que en las tiendas donde les anuncian, y también acerca de las ganancias obtenidas mediante la reventa.

A pesar de las críticas a comprar paquetes perdidos de tiendas en línea, Rodolfo Pérez, uno de los creadores de Komet, ha aclarado en su cuenta de Tik Tok, que no se trata de productos robados, sino adquiridos después de un tiempo de ser devueltos.