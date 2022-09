4 libros imprescindibles para amantes de la ruleta

La escritora británica J. K. Rowling, conocida mundialmente por ser la autora de la serie de libros ‘Harry Potter’, dijo una vez: “si no te gusta leer, no has encontrado el libro correcto”. Muchas personas se muestran muy escépticas con respecto a la lectura. Sin embargo, esa duda inicial se puede disipar al encontrar un libro relacionado con algo que disfrute personalmente. Hay libros de diferentes temáticas, incluso sobre el mundo de los juegos de azar. Los aficionados a los juegos de azar han recurrido a la literatura durante mucho tiempo, ya sea en busca de inspiración, historias anecdóticas o una mayor comprensión de las modalidades de juego. Y es que, aunque la experiencia es importante para comprender el juego, los libros ofrecen mucha información útil para todos los jugadores.

Los libros de ruleta constituyen una de las formas de literatura sobre juegos de azar más leídas. La mayoría de los jugadores que juegan habitualmente a esta modalidad de juego cuentan con al menos un libro de ruleta. Ya sea que sea nuevo en el juego o un jugador experimentado, siempre hay algo nuevo para aprender en este tipo de libros. Hay muchos libros sobre la ruleta, aunque no todos ofrecen información relevante y útil sobre los aspectos más destacados del juego.

La ruleta es uno de los juegos de casino más populares en la actualidad y ha ocupado esa posición desde hace siglos. Un juego apasionante que lo practicaba el mismísimo Fiódor Dostoyevski. De hecho, el escritor ruso, uno de los autores más determinantes de la literatura rusa del siglo XIX, plasmó su pasión por la ruleta en la novela ‘El jugador’ (1866), que escribió durante seis semanas utilizando su experiencia en las mesas de juego. Sin embargo, además de la ficción, hay autores que han publicado diferentes libros teóricos para aficionados a la ruleta, hablando de sus experiencia, estrategias y técnicas de juego. A continuación, hemos enumerado cuatro libros para que los aficionados a los juegos de azar puedan adentrarse en el apasionante mundo de la ruleta, donde cualquier cosa puede pasar después de que la bola es lanzada sobre la rueda.

‘Trece contra la banca’ (Norman Leigh, 1976)

Norman Leigh es uno de los jugadores de ruleta más famosos de la historia. En su libro, el británico cuenta la historia real de cómo fue con un grupo de 12 personas al Casino de Niza en el verano de 1966 con el objetivo de hacer saltar la banca ganando sistemáticamente en la ruleta con el método Labouchere inverso. Aunque se trata de una historia antigua, que está alejada del contexto actual dominado por los juegos de casino online, ‘Trece contra la banca’ mantiene la atención de los lectores en todo momento y cualquier persona interesada en la ruleta probablemente disfrutará leyendo el libro.

‘Apuestas de casino para tontos’ (Kevin Blackwood, 2006)

Este libro, cuyo título original es ‘Casino gambling for dummies’, está repleto de información realmente útil de todos los juegos más populares del mundo del casino, entre ellos la ruleta. Se trata de una lectura esencial para aquellas personas que se adentran por primera vez en los juegos de azar, especialmente ahora que es más fácil que nunca disfrutar de juegos de ruleta en los casinos online. Los jugadores pueden aprender los conceptos básicos de los juegos de casino, las probabilidades en las diferentes modalidades de juego y la mejor manera de gestionar los fondos de manera efectiva, entre muchas otras cosas.

‘La fabulosa historia de los Pelayos’ (Gonzalo García-Pelayo, 2003)

En esta pequeña lista de libros de ruleta no podía faltar ‘La fabulosa historia de los Pelayos’. Escrito por Gonzalo García-Pelayo, el libro cuenta la historia de esta familia española que recorrió los casinos de todo el mundo haciendo saltar la banca de los establecimientos de juego durante la década de los 90. Todo ello gracias al análisis de las desviaciones físicas de la ruleta, que hacían que ciertos números de repitieran constantemente. Un libro lleno de acción que cautiva a cualquier lector, especialmente aquellos que tengan afición por los juegos de azar, y concretamente por la ruleta.

‘Probabilidades y utilidades en la ruleta’ (Catalin Barboianu, 2008)



El matemático Catalin Barboianu ofrece una descripción matemática y un análisis de las probabilidades de la ruleta en su libro ‘Probabilidades y utilidades en la ruleta’. Se trata de un libro para jugadores experimentados, ya que habla de un conjunto complejo de cálculos avanzados y fórmulas que analizan diferentes apuestas habituales en la ruleta. Un libro teórico, pero que está dedicado principalmente a la aplicación de la teoría, que se convierte en un manual imprescindible para todos aquellos aficionados a los juegos de azar que vayan a jugar a la ruleta europea o americana. Si bien puede ser un libro bastante complicado, los jugadores con buenas habilidades matemáticas sabrán apreciarlo.