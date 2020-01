LAS CANCIONES QUE INSPIRARON «BLUE MONDAY» DE NEW ORDER

Blue Monday es una de las canciones más emblemáticas y reconocidas de toda la historia musical

Blue Monday se convirtió en uno de los himnos no sólo de su generación, sino de la cultura synth pop, su creación tuvo influencia de cuatro canciones en particular.

El lanzamiento del sencillo fue el 7 de marzo de 1983 y tuvo tanto éxito que vendió más de tres millones de copias en el mundo y se convirtió en el vinilo de 12 pulgadas más comprado.

New Order (1987)

Sin embargo, el mánager de la banda, Tony Wilson, declaró que New Order no ganó dinero con esta canción ya que las ganancias las usaron para pagar las deudas que tenía el club nocturno The Hacienda; un lugar fundado en Manchester por el propio Wilson para impulsar la escena.

El término Blue Monday tiene su propia historia, en 2005 un psicólogo británico lanzó la teoría de que el tercer lunes de enero era el día más deprimente del año ya que influyen varios factores como el clima, la depresión post fiestas navideñas, las deudas, entre otros.

Para New Order, el lunes más triste del año fue aquel en el que se reunieron después del suicidio de Ian Curtis.

El lunes 19 de mayo de 1980 Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris, se reunieron y tomaron la decisión de que la agrupación que tenían con Ian Curtis no podía seguir existiendo, pero continuaron su camino por la música con una nueva banda.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Referencias musicales

La letra de la canción fue escrita por Bernard Sumner y la dedicó a su compañero, sin imaginar que se convertiría en un hito musical que no solamente abrió paso a todo un género musical sino que conservó algunos toques del post punk.

Bernard Summer declaró que fueron cuatro las canciones que usaron como referencia; el beat lo sacaron de Our Love de Dona Summer; los arreglos los tomaron de Dirty Talk de Klein &MBO; el bajo de You Make Me Feel Mighty Real de Sylvester y Uranium de Kraftwerk.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Curiosamente la melodía que tanto conocemos y nos gusta había quedado fuera de la sincronía del ritmo inicial, pero los integrantes de New Order decidieron dejarlo.

Blue Monday está lista para sonar siempre, puede acompañar los días buenos y hacernos bailar o puede acompañar los días tristes y mejorarlos.

TE PUEDE INTERESAR

PETER HOOK INTERPRETARÁ «REPUBLIC» DE NEW ORDER EN MÉXICO

NEW ORDER LANZA NUEVO DISCO CON MATERIAL EN VIVO

¿YA VISTE EL VIDEO INÉDITO DE NEW ORDER TOCANDO “CEREMONY” EN 1981?

DEPECHE MODE, HUMAN LEAGUE Y NEW ORDER NOS NARRAN LA HISTORIA DEL SYNTH-POP

YA PUEDES VER COMPLETA LA NUEVA SERIE SOBRE NEW ORDER