Naevis, el primer idol virtual debutará en el mundo real

Naevis, el primer idol virtual de aespa debutará en el mundo real en septiembre. La estrella de K-pop, generada por Inteligencia Artificial está apuntando a otro nivel entre realidades. Este personaje es originario del reino mágico de Kwangya, sin embargo está a punto de juntar dos mundos y redefinir lo que significa ser un ídolo en el K-pop. La transición de Naevis desde lo digital abre diversas posibilidades para próximas actuaciones y eventos musicales.

Es de esta manera que la IA finalmente alcanzó áreas que hace algunos años parecían ser imposibles. Sin embargo, Naevis es tan solo un ejemplo de cómo las técnicas avanzadas por la Inteligencia Artifcial están liderando la tecnología en Corea del Sur. La industria de la música y el K-pop sigue apostando a nuevos caminos, por lo que han sabido adoptar la tecnología de vanguardia a través de varias plataformas y medios. Nævis (Naevis) es miembro virtual de SM Entertainment y ha demostrado todo el funcionamiento y poder que tiene un contenido y una voz generada por la IA.

Los inicios y el viaje de Naevis

En un inicio Naevis fue introducido como un componente clave del universo digital de aespa, Kwangya. Con el tiempo este personaje se convirtió en un papel clave entre la conexión del mundos real y el virtual a través del sistema P.O.S. Se presentó por primera vez en el teaser de MY, KARINA, participó con Black Mamba y se estrenó en la industria musical con Welcome To MY World, lanzado en mayo de 2023.

De acuerdo a primeros reportes, el esperado debut de Naevis será multifacético, pues incluirá varios esfuerzos, desde música y webtoons hasta juegos y asociaciones con marcas, así como una variedad de mercancía. Por su parte, la agencia de K-pop ya dio a conocer un avance en video de lo que ha sido el extenso viaje de Naevis a través del sistema P.O.S. Quien emprendió una aventura en el reino digital para abandonar la pantalla y llegar al nuestro.

Por otro lado, es importante destacar que Naevis es ya una inspiración para grupos nuevos como Mave y Plave. El vídeo titulado «El nacimiento de nævis», que mostrará la aparición del personaje en el mundo real, se estrenará el 23 de agosto. Además, la agencia lanzó una página de inicio oficial, redes sociales y un canal de YouTube, donde los fans podrán acceder para conocer al idol.