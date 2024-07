“Uzumaki” ya tiene fecha de estreno; esto es todo lo que se sabe sobre el anime de Junji Ito

Finalmente “Uzumaki”, el esperado anime de terror confirma su estreno para este 2024. Tras una larga espera de dos años, el mismo maestro del horror, Junji Ito fue quien reveló que será este año cuando finalmente la adaptación del aclamado manga salga a la luz con al menos cuatro episodios completos. Además de dar a conocer la gran noticia, el mangaka adelantó que el proyecto cuenta con su aprobación de calidad.

En esta ocasión, el anime de Uzumaki será adaptado por Adult Swim, el bloque de programación nocturna de origen estadounidense. Otra de las actualizaciones más recientes acerca del manga, fue la revelación del elenco de voces en inglés.

El cual está integrado por actores japoneses e ingleses, tales como:

Kirie Goshima – Uki Satake / Abby Trott

Shuichi Saito – Shin-ichiro Miki / Robbie Daymond

Padre de Kirie – Toshio Furukawa / Doug Stone

Azami Kurotani – Mariya Ise / Cristina Vee

Padre de Shuichi – Takashi Matsuyama / Aaron LaPlante

Madre de Shuichi – Mika Doi / Mona Marshall

Katayama – Katsutoshi Matsuzaki / Max Mittleman

Sin duda alguna la llegada de “Uzumaki” ha causado gran expectativa en los fans e incluso artistas, ya que además la nueva serie contará con música de Colin Stetson (recordado por su trabajo en Hereditary).

Uzumaki, la obra maestra de Junji Ito

El manga narra la historia de los habitantes de Kurōzu-cho, una ciudad ficticia plagada por una maldición sobrenatural que involucra espirales. Los torbellinos extraños continúan apareciendo y de pronto los ojos de las personas también empiezan a convertirse en remolinos y a volverse por completo en espirales. Es entonces que los protagonistas Kirie Goshima, Shuichi Saito y Chie Murayama intentan escapar a cómo dé lugar de este macabro sitio.

“Uzumaki” se publicó por primera vez en 1998 y consta de tres volúmenes. Cabe recordar que el manga ya fue adaptado como largometraje liveaction en el año 2000. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado, asimismo fue lanzado como parte de la antología «Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre» por Netflix en 2023.

Acerca de Junji Ito, es un artista de manga del género de terror. Además de Uzumaki, algunas de sus obras más notables incluyen Tomie, una serie que narra las crónicas de una joven inmortal que impulsa a sus admiradores a la locura. Gyo, una historia en dos volúmenes donde los peces son controlados por la cepa de una bacteria autoconsciente llamada «el hedor de la muerte». Y Black Paradox, una historia acerca de cuatro jóvenes que se conocen en un sitio de internet y pactan un suicidio colectivo.