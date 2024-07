King Gizzard & the Lizard Wizard estrena video con el que anuncia su 26° álbum

Los estrenos siempre serán fortuna para los fans. Y en este caso, hay mucho de que alegrarse por la llegada de un nuevo video de King Gizzard & the Lizard Wizard. Que además, anuncia el estreno de su LP de estudio número 26, demostrando lo prolífico de su carrera. La banda de rock psicodélico australiana compartió el sencillo «Le Risque«, presentando el debut vocal del baterista Michael Cavanagh.

Con el cobijo de un nuevo sello discográfico llamado «Doom Records«, King Gizzard & the Lizard Wizard regresa a la escena. «Flight B741» es el nombre del más reciente disco de la banda. Es el LP que le sigue al dúo de álbumes publicados en 2023. Bajo los nombre de The Silver Cord y PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation del material de 2023, llega este próximo 9 de agosto «Flight B741«.

Los integrantes de King Gizzard & the Lizard Wizard, han declarado que para este nuevo material, se inspiraron en lo primeros trabajos del guitarrista Steve Miller Band. Con ello, buscan mantener su estilo fresco, permitiendo que las canciones sean más intuitivas y sueltas.

“Este es nuestro disco más colaborativo. La colaboración se produjo en la sala, fue libre y todos aportaron canciones e ideas. Y queríamos tener tantos vocalistas principales como pudiéramos y pasar el micrófono”. Stu Mackenzie

El video de «Le Risque» fue grabado en un hangar de aviones original. Está dirigido por Guy Tyzack, filmmaker que ya ha trabajado previamente en otros videos con la banda. King Gizzard & the Lizard Wizard muestra en el video distintos aviones antiguos, cosa que los hizo sentirse muy afortunados de lograr el acceso al hangar.

Eligieron la canción porque la mayoría de los chicos de Gizz tenían una parte cantada y estaba emocionado por que el micrófono pasara de mano en mano a un ritmo divertido y sin parar. El día estaba súper lleno para lo que queríamos conseguir y no queríamos escatimar. Nuestro equipo era muy bueno y los chicos de Gizz saben cómo montar un espectáculo. Estábamos tan justos de tiempo que no oriné en todo el día”. Guy Tyzack

King Gizzard & the Lizard Wizard se encuentra actualmente de gira masiva. Dio inicio en marzo de este año con sus presentaciones en Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil. Después por Europa en primavera y actualmente encaminándose a América del Norte. Y como es costumbre, se trata de espectáculos donde durante tres horas, la banda recorre todos sus éxitos.