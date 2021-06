Disfruta de más de mil libros infantiles gratis y de una manera súper accesibles, pues todos están en formato PDF. Si estás cansado de leer lo mismo una y otra vez, estás en el lugar correcto no sabrás ni por donde comenzar. Este tipo de literatura no se cierra solamente para los niños, ya que varios de los cuentos infantiles a lo largo de la historia han guardado mensajes e importantes lecciones también para los adultos.

Tu decides el uso que quieras darle, si es para ti mismo recordar tu niñez leyendo algunas fábulas o si tienes pequeños en casa, comparte con ellos estas increíbles lecturas que son atemporales. Pero eso no es todo, la gran mayoría de los títulos vienen ilustrados por famosos artistas.

Encontrarse con tesoros digitalizados es muy emocionante, pues la literatura siempre va a ser fundamental en nuestra formación académica y sobre todo como personas. Además los libros que encontrarás en los siguientes links, la mayoría de los editoriales vienen de distintos países, lo que nos abre un panorama mucho más grande. Por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos y la ex Unión Soviética. En cuanto a los autores, vienen nombres muy conocidos como Julio Verne, Christina Rossetti, Frank L. Baum, entre muchos más.

A continuación te compartimos los links donde podrás encontrar los libros infantiles gratis y digitalizados. Todos vienen de sitios confiables como universidades y librerías internacionales. Por lo que también encontrarás ejemplares en inglés por si buscas fomentar más este idioma con los pequeños que te rodean.

Baldwin Library of Historical Children’s Literature. University of Florida

Library of Congress (Libros del siglo XIX y XX).

Playing Soviet: The Visual Languages of Early Soviet Children’s Books, 1917-1953 (Ejemplares infantiles de la ex Unión Soviética)

UCLA Children’s Book Collection (Aquí encuentras ejemplares de 1728 a 1999).