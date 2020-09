DIVIÉRTETE CON ESTOS 5 JUEGOS DE CASINO EN LÍNEA

Los juegos online son una de las mejores opciones para entretenerse de manera rápida y segura. Es por ello que industrias como la de los videojuegos tradicionales y la de los casinos se han aventurado a ofrecerle a a sus clientes esta experiencia manera segura desde sus sitios web como el de Casino777 o mediante alguna aplicación descargable.

Entre los 10 juegos más descargados en Android en lo que va del 2020 están: Minecraft, Hitman Sniper, Grand Theft Auto: San Andreas, Geometry Dash, Worms 3, Alien: Blackout, Bridge Constructor Portal, Five Nights at Freddy’s 2, The Sun Origin: Post apocalíptico acción tirador, Assassin’s Creed Identity.

Los juegos mencionados antes no tienen ninguna ganancia extra a la diversión pero son de los favoritos entre los jugadores de aplicaciones en teléfonos inteligentes. Por lo que si eres de los que además de la diversión buscas una ganancia económica te recomendamos que experimentes con juegos de casino en línea.

Y como sabemos que la oferta de juegos es muy amplia y en ocasiones es difícil saber qué vale la pena jugar en línea. Por esta razón nos dimos a la tarea de buscar los mejores y hacer una lista con ellos para que tú tan sólo ocupes tu tiempo disfrutando de la mejor experiencia en línea.

1.- Máquinas tragamonedas o tragaperras con y sin JackPot

Estas tienen su origen en el año 1895, convirtiéndose así en uno de los juegos más conocidos en la historia. Existen distintas apuestas en una máquina. Se puede jugar a sencillo, doble, triple, quíntuple.

Cuanto más alta sea la apuesta, los premios también aumentan. Las tragamonedas progresivas ofrecen un gran potencial de ganar interesantes botes. Cada vez que alguien juega un juego de tragamonedas progresiva, se agrega cada vez más dinero al bote y por eso se lo llama “progresivo”.

Actualmente se están imponiendo las máquinas digitales, que sustituyen a los tradicionales rodillos. Hay también máquinas mixtas, en las que se combinan rodillos en el juego inferior y un sistema digital en el superior.

2.- Ruletas: ruleta europea, ruleta americana, ruleta Vip…

La ruleta es uno de los juegos más antiguos, su origen se remonta a la edad media y a la fecha ha sido adaptado a nuevas épocas. La “magia” del movimiento de las ruedas tuvo que impactar a todas las generaciones.

La aparente quietud del centro, el aumento de velocidad conforme nos alejamos de él, la posibilidad de que se detenga en un punto al azar; todo esto tuvo que influir en el desarrollo de distintos juegos que tienen la rueda como base.

Las ruedas, y por extensión las ruletas, siempre han tenido conexión con el mundo mágico y esotérico. Así, una de ellas forma parte del tarot, más precisamente de los que se conocen como arcanos mayores.

3.- BlackJack

El blackjack, también llamado veintiuno, es un juego de cartas, de los casinos con una o más barajas inglesas de 52 cartas sin los comodines, que consiste en sumar un valor lo más próximo a 21 pero sin pasarse.

La famosa película 21 blackjack está basada en este juego, uno de los más famosos y que requiere de inteligencia y astucia, además de suerte para ganar.

4.- Los dados, Pase inglés o Craps

Es un juego de azar que consiste en realizar distintas apuestas al resultado que se obtendrá al lanzar dos dados en el tiro siguiente o en toda una ronda. Aunque el juego es especialmente famoso en la mayoría de casinos alrededor del mundo en una modalidad en la que se apuesta contra «la casa» o «banca», existen otras versiones en las que los jugadores apuestan unos contra otros, como en el caso del craps callejero.

5.- Póquer

Es un juego en el que los jugadores, con todas o parte de sus cartas ocultas, hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas en el jugador o jugadores con la mejor combinación de cartas.

Hay muchas variantes de póker, entre las que cabe señalar el póquer abierto, póquer cerrado, póquer de cartas compartidas y póquer surtido. Los más jugados de las primeras tres categorías son, comúnmente, el póquer tapado, siete abierto, siendo cada una de las cuales un buen punto de partida para aprender los juegos de este tipo. Se usan todas las cartas, incluidos los joker (comodín) en algunas modalidades.

Si te interesa probar suerte y ganar dinero de manera rápida y segura, te recomendamos que busques sitios en línea certificados para que tú sólo te preocupes por disfrutar de toda la experiencia de jugar y ganar en línea. Entre los beneficios de jugar en línea: están abiertos siempre, hay completa discreción y diversión desde donde quieras.