6 Tips para evitar la ludopatía

La adicción al juego o la ludopatía es un problema psicológico grave que lleva a unas consecuencias terribles para el ludópata y para su cercano entorno, está es una conducta compulsiva sin control que obliga a jugar y apostar de una forma compulsiva.

Sin poder conseguir ningún placer con esta actividad, los adictos al juego no disfrutan al jugar, solo lo necesitan para poder aliviar su propio dolor o insatisfacción personal, frecuentemente se considera que alguien tiene problemas de ludopatía cuando se pierde cantidades importantes de dinero o se arruina.

Aunque ese no es el único problema, el problema primordial es que ese jugador, implicado en exclusiva en los juegos, descuidara o abandonara otras realidades cómo las personales, familiares, laborales o sociales, es decir, el juego cambia totalmente su vida.

Muchas casas de apuestas tienen muchas promociones que le llama muchísimo la atención a este tipo de personas con este problema, a continuación, te diremos 6 tips para evitar y ayudar a un adicto al juego o un ludópata:

1. La familia

El papel de la familia o su entorno más próximo es importante para la evolución de la enfermedad, sea cuál fuera el grado de deterioro al que ha llegado el ludópata cómo consecuencia del juego, si él tiene la suerte de tener a su lado una pareja, amigos o familia que estén decididos y dispuestos a no dejarlo de lado a pesar de todo.

Esta será una clave para poder superar ese problema, con la ayuda y la motivación, un adicto al juego podrá llegar a superar con el tiempo esa adicción, cuando el entorno se enfrenta a un ludópata, este tipo de personas puede ser que no reconozcan que tiene esa dificultad o que solamente no quieren ponerse a recibir algún tratamiento.

Lo primordial que debe hacer la familia es no negar nunca que existe un problema, no tener vergüenza o miedo a las opiniones de los demás, y algo muy importante es no dejar que la adicción se llegue a agravar.

2. La razón

Deberás pensar cuál es el motivo por lo que juegas, que es lo que te ofrece el juego que no te pueda brindar otras áreas de tu vida, para que intentes conseguirlo por otros medios, es muy posible que juegues porque te sientes solo, porque es la forma que obtengas algo positivo, o para relajarte.

Para salir de esa adicción es muy importante que realices otras actividades que te puedan permitir conocer personas, que te motiven y así mejorar tu autoestima, cómo teatro, talleres de lectura, cursos de fotografía, diferentes deportes, entre otras actividades.

3. Comunicación

Debes comunicar tu preocupación a personas de mucha confianza para que estos intenten ayudarte, en el caso de los jóvenes, el apoyo de su familia y un excelente ambiente le favorecerá mucho, la comunicación para que puedan expresar sus problemas resultaron clave.

4. Rutina

Si llegas a pensar que existe una rutina que te lleve a jugar trata de cambiarla, por ejemplo, no debes ir a desayunar a ese bar en donde haya una tragaperras a la que te costará resistirse.

En vez de eso vete al gimnasio o da un paseo en vez de conectarte a una web de apuestas, aprender nuevas técnicas para controlar así el estrés también te ayudará mucho a evitar las recaídas.

5. Control

A nivel social es muy necesario que ejerzan un control de la elevada exhibición a los juegos de azar (quinielas, loterías, juego online, póker, apuestas deportivas, etc.), ya que muchas veces se transmite que sólo tienen éxito los que ganan.

Superar una adicción será una tarea complicada por lo que muy probablemente, el adicto al juego vivirá momentos de estrés y angustia en el que necesitara de alguien en el que apoyarse, es muy importante que le brindes todo tu apoyo.