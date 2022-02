Canciones de Mac DeMarco perfectas para dedicar

Con Mac DeMarco tienes asegurado el éxito, si piensas dedicarlo alguna canción a tu persona especial. A continuación te dejamos un top con ocho canciones que salen desde el alma enamorada del músico canadiense tan famoso. El tipo de sonido e influencias que maneja en sus composiciones, conectan con cierto tipo de público, pero vale la pena darle una oportunidad y aventarte a escucharlo.

No por nada Mac DeMarco es considerado una de las principales figuras de la escena del dream pop de los 2010.​

El músico cuenta con 6 álbumes de estudio, de los cuales se extraen rolas muy buenas. En las cuales Mac plasma sus sentimientos de manera muy cruda y sincera; además las melodías con las que acompaña sus letras son muy ligeras y hasta cierto punto enternecedoras. Su disco debut salió en 2012, Rock and Roll Night Club, más tarde vinieron 2 (2012), Salad Days (2014), Another One (2015), This Old Dog (2017) y el más reciente fue: Here Comes The Cowboy (2019).

A través de la discografía de DeMarco podemos ver como evolucionó. Pues en un inicio el compositor se sentaba tranquilamente con guitarra en mano, un cigarrillo en la otra y escribía sobre temas superficiales. Sin embargo para sus últimos proyectos muestra más una racha de introspección, abordando su difícil relación con su padre y considerando la dificultad del éxito. «One More Love Song», es uno de las canciones que te sacarán una lágrima en serio.

Un claro ejemplo de que Mac es capaz de dejar el corazón y el alma en una canción es «My Kind Of Woman». Es musicalmente hipnotizante y cuenta una historia bastante honesta, simplemente una composición hermosa e irresistible.

El playlist especial

Cambia un poco tus dedicatorias de rutina y apuesta por DeMarco. Es una buena opción y una propuesta diferente musical, incluso el mismo artista define a su particular sonido como un género musical llamado “Jizz Jazz” y a su casa la llama Jizz Jazz Studios.

Si apenas estás familiarizándote con el estilo musical de Mac, toma en cuenta que si eres fan de Shuggie Otis, Black Sabbath, Jonathan Richman, Genesis, Sting, Weezer y Haruomi Hosono; seguro vas a querer escuchar más de él, porque ellos son sus artistas favoritos. Además de que sus influencias son: John Maus, Ariel Pink, Isao Tomita y R. Stevie Moore.

I like her

I love you

My kind of woman

Ode to Viceroy

A heart like hers

Still together

Let my baby stay

Only you