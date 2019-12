EL ORIGEN DE DEPECHE MODE ES GRACIAS A DAVID BOWIE

La noticia sobre la muerte de David Bowie fue algo que realmente afectó al interprete de «Personal Jesus«; y que la muerte de su ídolo fue la fuente de inspiración para su carrera.

La historia de cómo lo invitaron a formar parte de Depeche Mode, recuerda Gahan en una entrevista con IHeartRadio; mientras se encontraba ensayando con otra banda, a un lado ensayaba Vince Clarke con Composition of Sound.

“Alguien tocó el riff de ‘Heroes’ y tomé el micrófono para cantarla. Un par de semanas después Vince me llamó y me preguntó ‘¿Eras tú el que cantaba Heroes?’, dije que sí. ‘¿Quieres venir y ensayar con nosotros?’, me replicó Vince. Y así comenzó todo.