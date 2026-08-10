Del neón al píxel: cómo la estética de los casinos se convirtió en parte de la cultura visual digital

Luces intermitentes, alfombras imposibles, tipografías doradas, sonidos electrónicos y una mezcla deliberada de exceso, espectáculo y fantasía. Durante décadas, los casinos desarrollaron un lenguaje visual tan reconocible que terminó escapando de sus propios edificios. Hoy, muchos de sus códigos aparecen en videojuegos, videoclips, películas, moda, publicidad e interfaces digitales.

No hace falta haber entrado nunca en uno para reconocer su imaginario. Basta pensar en Las Vegas, en las fichas de colores, en las máquinas tragamonedas iluminadas o en las enormes marquesinas que convierten una avenida nocturna en una sucesión de estímulos. El casino dejó hace tiempo de ser únicamente un espacio dedicado al juego: se convirtió además en una referencia estética.

Con la migración de buena parte del entretenimiento hacia las pantallas, ese universo tuvo que adaptarse. Plataformas digitales, videojuegos y propuestas como los casinos online España trasladaron algunos elementos tradicionales del casino físico a interfaces pensadas para computadoras y teléfonos. Experiencias que antes dependían de objetos y espacios físicos ahora necesitan comunicar acciones, premios y recorridos mediante una pantalla.

Las Vegas y el espectáculo visual

Buena parte de la imagen contemporánea del casino está ligada a Las Vegas. El crecimiento de hoteles, casinos y negocios relacionados con el turismo convirtió las fachadas, los anuncios y las marquesinas en una parte esencial de la experiencia urbana. El tránsito constante de automóviles hizo además que muchos establecimientos necesitaran señales capaces de reconocerse rápidamente desde la carretera.

Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour estudiaron este paisaje en Learning from Las Vegas, publicado originalmente en 1972. Los tres son coautores de la obra, que surgió del estudio del Strip realizado con estudiantes de Yale y prestó especial atención a carreteras, letreros, fachadas comerciales y formas de comunicación pensadas para ser percibidas desde un automóvil. Una investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre Denise Scott Brown y el origen de estas ideas permite situar el libro y la participación de sus autores dentro de ese contexto.

La importancia cultural de Las Vegas está, en parte, en esa acumulación de mensajes. Hoteles, casinos y anuncios necesitaban ser vistos dentro de una avenida donde muchos establecimientos buscaban exactamente lo mismo: captar la mirada de quienes pasaban frente a ellos.

Las pantallas actuales enfrentan una situación distinta, pero reconocible. Botones destacados, animaciones, avisos y recursos interactivos ayudan a jerarquizar información en espacios donde numerosos elementos compiten al mismo tiempo por ser vistos. La comparación no implica que todas las aplicaciones reproduzcan el funcionamiento de un casino; señala una coincidencia concreta: ambas necesitan indicar al usuario qué mirar o qué hacer a continuación.

Del casino físico a la interfaz

Cuando una experiencia originalmente presencial pasa al espacio digital, no basta con reproducir literalmente sus objetos.

Una mesa de cartas funciona dentro de una habitación porque existen jugadores, fichas, sonidos y movimientos físicos. En una pantalla, esas mismas referencias tienen que convertirse en iconos, animaciones, menús y señales visuales.

Por eso algunas interfaces ligadas al entretenimiento conservan colores brillantes, destellos, superficies metálicas y animaciones que ayudan a establecer una relación inmediata con premios o momentos de actividad.

Las asociaciones concretas de cada color, sin embargo, no deben entenderse como reglas universales. La percepción y el significado de los colores dependen de factores culturales y sociales, como explica un estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre los significados culturales del color.

Esto permite hablar del dorado o del rojo con mayor precisión. En determinados contextos comerciales pueden emplearse para comunicar lujo, intensidad o urgencia, pero su interpretación depende del lugar, del público, del objeto y de los demás elementos que los acompañan.

Las pantallas pequeñas también obligan a reducir parte de la saturación que puede funcionar en un establecimiento físico. Una aplicación debe permitir que el usuario identifique botones, información y recorridos sin perderse entre demasiados elementos.

Algunos servicios incorporan además recursos procedentes de los juegos. Puntos, metas, insignias, niveles, barras de avance o recompensas aparecen en aplicaciones que no son videojuegos. Una investigación publicada en Redalyc sobre gamificación en aplicaciones móviles del sector financiero español documentó precisamente la incorporación de estos elementos en servicios financieros.

Eso no significa que todas las plataformas digitales empleen los mismos mecanismos ni que persigan idénticos objetivos. Lo que la evidencia permite afirmar es que la gamificación se utiliza en distintos tipos de aplicaciones para estimular acciones, señalar avances o favorecer la participación.

La máquina tragamonedas como objeto gráfico

Antes de convertirse en elementos digitales, las máquinas tragamonedas ya necesitaban comunicar mucho mediante muy pocos símbolos.

Las primeras máquinas establecieron un repertorio sencillo de imágenes reconocibles. Herraduras, cartas y campanas estuvieron entre los primeros símbolos, mientras que las frutas se incorporaron posteriormente y acabaron formando uno de los conjuntos gráficos más identificables de estas máquinas.

La permanencia de cerezas, limones y otras frutas tiene una explicación histórica. Algunas máquinas sustituyeron los premios en dinero por productos como goma de mascar, cuyos sabores se representaban mediante frutas. El origen y la permanencia de estos elementos están recogidos en una historia en español sobre los símbolos tradicionales de las máquinas tragamonedas.

Muchos de esos símbolos sobrevivieron incluso cuando dejaron de ser necesarios para explicar el funcionamiento de la máquina.

La presencia contemporánea de cerezas o limones ya no depende de aquellos premios. Permanecen porque generaciones de usuarios aprendieron a asociarlos con las tragamonedas.

Internet está lleno de procesos semejantes.

El icono de guardar todavía puede representar un disquete aunque millones de usuarios nunca hayan utilizado uno. El símbolo de teléfono continúa mostrando auriculares fijos que han desaparecido de muchos hogares. De manera parecida, imágenes nacidas en máquinas mecánicas permanecen en formatos completamente digitales.

El objeto desaparece o pierde presencia, pero su representación puede seguir siendo comprensible.

Casinos, cine y cultura pop

El casino ocupa además un lugar importante dentro del cine.

En algunas películas aparece como símbolo de sofisticación; en otras, de riesgo, decadencia o ambición. Desde las producciones asociadas con James Bond hasta Casino, de Martin Scorsese, estos lugares pueden concentrar en una sola escena referencias a dinero, azar, lujo, peligro y pérdida.

No son únicamente habitaciones donde ocurre una acción.

El vestuario, la iluminación, el mobiliario y la manera de encuadrar el espacio ayudan a establecer el tono de cada secuencia. El mismo casino puede parecer elegante, hostil o decadente dependiendo de la película.

La música popular ha recurrido igualmente a este imaginario. Dados, cartas, ruletas y máquinas aparecen en videoclips, fotografías promocionales y portadas porque permiten comunicar con rapidez ideas relacionadas con azar, fortuna o apuestas.

La moda utiliza un repertorio parecido. Barajas, fichas, corazones, diamantes, cerezas y gráficos tomados de máquinas recreativas pueden aparecer en prendas y accesorios sin necesidad de reproducir literalmente el espacio de un casino.

La nostalgia digital también tiene luces de neón

Otra razón por la que estos códigos siguen circulando es la nostalgia.

Durante los últimos años, numerosos proyectos ligados a internet han recuperado referencias a las décadas de 1980, 1990 y principios de los 2000: degradados brillantes, superficies cromadas, tipografías tridimensionales, neón, ventanas de sistemas operativos antiguos y gráficos de baja resolución.

El vaporwave ofrece uno de los ejemplos mejor documentados. El artículo académico en español Windows 95 al vapor analiza la relación de esta corriente con la nostalgia, las tecnologías envejecidas y la reutilización de sonidos e imágenes procedentes del pasado digital.

No conviene trasladar automáticamente esa explicación al synthwave o al llamado Y2K. Pueden compartir ciertos colores, referencias tecnológicas o recursos visuales, pero poseen historias y contextos diferentes.

Las Vegas encaja con facilidad dentro de muchas de esas recuperaciones porque reúne elementos reconocibles: anuncios luminosos, superficies brillantes, alfombras recargadas, marquesinas y referencias a distintas épocas.

Por eso estas imágenes pueden aparecer en trabajos que no tienen ninguna relación directa con el juego. Basta con recuperar ciertos colores, letreros o símbolos para establecer una relación inmediata con una idea de noche, espectáculo o pasado reciente.

Recursos para mantener la atención

Hay otra conexión posible entre los casinos y la cultura digital contemporánea: ambos dependen de comprender cómo se comporta una persona frente a una serie de opciones.

En las aplicaciones, una de las prácticas estudiadas es la gamificación, entendida como la incorporación de elementos procedentes del juego en actividades que originalmente no lo son. Entre estos recursos pueden aparecer puntos, logros, objetivos, recompensas o señales de avance.

Su presencia no demuestra por sí sola que una aplicación intente prolongar deliberadamente cada sesión ni permite atribuir la misma intención a todas las plataformas. Los efectos dependen de la implementación y del contexto en que se utilizan.

Una pantalla ofrece múltiples recursos para orientar acciones: botones, recomendaciones, avisos, reproducción automática, barras de avance o notificaciones. Cada uno cumple funciones diferentes según la aplicación.

En un casino físico existen otras herramientas: iluminación, recorridos, sonido, posición de las máquinas y señalización.

Comprender estas decisiones permite mirar con mayor atención nuestra relación cotidiana con las pantallas. Una interfaz no es un espacio neutro: presenta unas acciones antes que otras, destaca determinados elementos y establece un recorrido posible para el usuario.

Un lenguaje visual que salió del casino

Quizá lo más interesante de esta estética sea su capacidad para seguir funcionando lejos del lugar donde muchos de sus símbolos se hicieron conocidos.

El neón ya no remite únicamente a Las Vegas. Las máquinas tragamonedas dejaron de existir solo como aparatos mecánicos. Las cartas, los dados, las cerezas y las campanas pueden aparecer como recursos gráficos sin que exista una mesa de apuestas cerca.

Cuando una imagen alcanza suficiente reconocimiento, puede pasar de un medio a otro.

Puede aparecer en una película independiente, una instalación artística, una interfaz, una sesión fotográfica, un videoclip o una colección de moda.

Mientras los espacios físicos cambian y parte del entretenimiento pasa a teléfonos y computadoras, muchos de sus símbolos continúan circulando.

Las tecnologías que los originaron pueden perder presencia, pero ciertas imágenes permanecen porque siguen siendo comprensibles para nuevas generaciones.

La cultura visual se alimenta constantemente de ese proceso: objetos y símbolos cambian de soporte, pierden parte de su función original y adquieren nuevos usos. En el caso de los casinos, el recorrido del neón, las frutas, las fichas y las marquesinas muestra cómo imágenes nacidas en espacios específicos pueden terminar formando parte de la cultura visual cotidiana.