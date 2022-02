Factores que debes saber antes de adoptar un perro

Los perros son unas de las criaturas más cariñosas y adorables del planeta y, por lo tanto, no es de extrañar que tantas personas quieran tener uno. Sin embargo, no todos los perros tienen dueños atentos ni la vida que se merecen, por lo que mucha gente decide adoptar en lugar de comprar. Si has decidido adoptar, es probable que ya estés pensando en todas las cosas que tienes que hacer para asegurarte de que tu perro esté bien cuidado y pueda adaptarse a su nuevo hogar. En este artículo te presentamos algunos de los consejos más importantes que debes tener en cuenta si estás pensando en adoptar un perro.

Compra muchas provisiones

Debes asegurarte de que dispones de todo lo necesario para que tu perro se sienta lo más seguro posible cuando llegue a su nueva casa. Por supuesto, esto incluye lo básico, como una correa y un collar para que lo puedas llevar a dar muchos paseos largos, pero también hay que tener en cuenta qué alimentos son adecuados para su raza y su tamaño, y comprar un cuenco de agua, una cama, golosinas, artículos de aseo y juguetes. Comprar todos estos artículos hará que el nuevo miembro de la familia se sienta bienvenido tan pronto como entre por la puerta. Además, hará que la experiencia sea mucho más cómoda y relajada para ti, pues tendrás la tranquilidad de saber que estás bien preparado para lo que pueda pasar.

Prepara tu casa

Se trata de un proceso muy similar al que se lleva a cabo cuando se tiene un bebé, es decir, debes asegurarte de que tu casa es un lugar seguro para tu perro. Los perros son criaturas muy excitables, y pueden ser bastante torpes. Por esta razón, es importante asegurarse de que no hay peligros por la casa que puedan hacerles daño. Cerciorate de hacer un recorrido por tu casa para deshacerte de todos los artículos que podrían causar daño a tu perro; recógelos y guárdalos en un lugar seguro. Entre estos artículos se encuentran aquellos que supongan riesgo de asfixia; ¡los perros se lo tragan todo!

Date un respiro

No cabe duda: adoptar un perro es una experiencia increíblemente emocionante. No obstante, también puede causarnos mucho estrés porque, al fin y al cabo, se trata de un cambio muy repentino. De la noche a la mañana eres responsable del bienestar de un animal, y esto puede suponer mucha presión. Por lo tanto, si bien es necesario prestarle atención a tu perro, también tienes que permitirte descansar de vez en cuando.

Conclusión

Adoptar un perro puede ser una gran experiencia vital, pues es el comienzo de una gran amistad y, además, le estás dando a una criatura cariñosa la oportunidad de tener una vida mucho mejor. Dicho esto, siempre debemos abordar esta situación con meticulosidad. En resumen, si estás pensando en adoptar a un perro pero no sabes por dónde empezar, ten en cuenta los consejos anteriores.