LA SOLEDAD, EL DESEO Y LA FEMINIDAD A TRAVES DE LA FOTOGRAFÍA DE JUNO CALYPSO

Juno Calypso es un artista que trabaja con fotografía, cine e instalaciones. Estudiando todavía fotografía en el London College of Communication, Juno comenzó a tomarse fotos de sí misma disfrazada de un personaje llamado Joyce.

En 2015, Juno llevó a Joyce a un hotel romántico en América. Haciéndose pasar por una escritora de viajes, Juno obtuvo acceso a varias salas que usó para escenificar su serie de autorretratos solitarios.

Estudiar la soledad, el deseo y la feminidad a través de una comedia oscura. La luna de miel fue galardonada con un premio internacional por The British Journal of Photography. Para su último proyecto, Qué hacer con un millón de años, Juno organizó fotografías en una mansión construida debajo de Las Vegas en los años 70 como refugio del terror nuclear, y actualmente es propiedad de un grupo misterioso que intenta lograr la inmortalidad.

En una de sus mas recientes entrevistas Juno Calypso acerca de sus procesos creativos dijo: «Todas mis mejores fotografías nacen de mis peores ideas. Si trato de ser demasiado serio, el trabajo se vuelve aburrido. Cuando estoy creando una fotografía, por lo general pienso que ‘esto es tan malo’, pero en las palabras de John Waters: ‘Ten fe en tu propio mal gusto’.

Demuestre su dedicación a la causa, sea lo que sea. Sí, encuentro mi propio trabajo de mal gusto, a veces, pero me gusta. Escucho a Céline Dion, veo reality shows, tengo notificaciones en mi teléfono que me recuerdan para ver videos de maquillaje en YouTube y todo lo que se alimenta de lo que estoy haciendo, no hay placeres culpables.

Sigue su trabajo en Instagram

