Fraudes de Jaime Maussan: del Hale Bopp a las momias de Nazca

Cientos de personas se han dedicado a revelar los secretos de la ufología, de las marcas geométricas en pastizales, entre otras cosas. De la investigación derivan logros y también fiascos que en algún momento resultan hasta risibles. Los fraudes de Jaime Maussan, desde Tercer Milenio a las momias de Nazca, son muestras claras de esto.

Existen dos cosas claras si de seres extraterrestres se habla. La primera es que no existe nada ni nadie que confirme o compruebe su existencia. La segunda por su parte, igualmente importante, es que tampoco existe alguien o algo que desmienta rotundamente que exista vida, fuera del planeta Tierra. Y aún con ello, es un tema que sigue emocionando a muchos y causando gracia o escepticismo en otros.

Los fraudes de Jaime Maussan han sido varios, desmentidos ante la opinión pública con sustento científico y aún con ello, el autonombrado especialista en ufología permanece en la boca de todos si de extraterrestres hablamos . Aquí te dejamos una lista de todas esas veces que el conductor de televisión ha quedado como un presentador de noticias falsas y alarmistas sin argumento proveniente de la ciencia.

La nave que dijeron Garrido y Maussan acompañaba al cometa Hale Bopp. Avistamiento de un OVNI que en realidad se trataba del planeta Venus durante el eclipse de julio 11 de 1991 Las fotografías falsificadas de Carlos Díaz Martínez y su tripié extraterrestre. Un supuesto OVNI que en realidad se trataba de la «galaxia del Sombrero» o M104 El fraude de las fotografías y películas de Billy (Eduard) Meier. Las fotografías y videos falsificados de Arturo Robles Gil. Los falsos estigmas (que en realidad se trataban de costras hechas con pegamento) de Giorgio Bongiovanni. El fraude de Jonathan Reed y su brazalete que nunca funcionó y que posteriormente, dijo que nunca le fue entregado. El mensaje del SETI de 1974 que dicen fue contestado en Chilbolton. El extraterrestre de Metepec de Sara Cuevas Tornell. «Alternativa3» el descenso en Marte, es decir, la posibilidad de la colonización de Marte. El disco extraterrestre del Spirit que en realidad se trataba de un avión de guerra estadounidense cuyo diseño provocó que se confundiera con un objeto volador no identificado. El mensaje de crop circle y pintura rupestre en Uzbekistán. El OVNI de las Torres Gemelas de New York del año 2000, que en realidad era una campaña viral del canal Sci-Fi y que Maussan tomó como cierta. El OVNI de las Lomas del Chamizal de 1997 visto supuestamente en CDMX. La supuesta colisión de un OVNI con un avión de Aeroméxico. Las luces «OVNIS» que en realidad, resultaron las flamas de pozos petroleros El mensaje «en hebreo» en las faldas del volcán Popocatépetl. Las “evidencias” de unos cables o hilos del explorador Opportunity en Marte. La posibilidad de que el asteroide Toutatis podría chocar con la Tierra Las fotos trucadas del caso «Álamo» Las estelas de condensación son OVNIS según Maussán. El «Caballo Volador» (que en realidad se trataba de un globo) y que Maussan aseguró que era un ser extraterrestre porque giraba moviendo las patas. El «caos cibernético» que cambiaría al mundo en el 2000. La «Computadora LIZA» un extraterrestre muy terrestre. El caso del «pingüino en un árbol» que cimbró a muchas personas al tratarse un animal fuera de su hábitat. La figura humanoide en una fotografía de la sonda «Spirit» en Marte. El video plagiado del «canguro» o «chupacabras» de Youtube. El OVNI de Alvin, Texas de Mario Ruíz. La presentación de supuestos cuerpos de aliens momificados en la Cámara de Diputados que resultaron ser restos de animales ensamblados con plastas de pegamento y que le origino ser acusado de saqueador.

No resulta extraño que no exista mayor información de estos fraudes de Jaime Maussan, la mayoría de su supuesta evidencia no se encuentra disponible para poder contrastarse o verificarse. Aquí únicamente queda dejar a criterio del lector las supuestas evidencias que el periodista mexicano ha presentado para sustentar el título de ufólogo especializado que ha tomado desde varios años atrás.