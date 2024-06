House Of Vans CDMX festejará el día mundial del skate con dos días de actividades gratis

Como bien sabemos, House of Vans CDMX es un espacio multidisciplinario que nos ofrece diversas actividades y momentos de esparcimiento único. Ya que fomenta la unión, libertad, inclusión, creatividad, diversidad y sobre todo el amor por el skateboard. Por eso, HOV CDMX tienen preparados dos días llenos de diversión en el marco del día internacional del skate.

El viernes 21 y sábado 22 de junio, abre sus puertas a toda la comunidad de skaters para celebrar el Go Skate Day. La invitación es abierta a todos aquellos que disfruten de andar e patineta. No te pierdas el festejo y únete al espíritu original del Go Skateboarding Day. Habrá talleres, workshops, pláticas y skate sessions en el skatepark principal y en el kidney bowl.

Horarios y actividades Go Skateboarding Day

Viernes 21 de Junio

1:00 pm – Rodada Skate desde Metro San Antonio a House Of Vans con Evan Osiris

1:30 pm – Exhibición: Un viaje en skate a través de la lente por Cat Axl

2:00 pm – Videoproyecciones por Regular Skate Dist & Cat Axl

2:30 pm – GRIND: Experiencias y tips de fotografía de skate por La Piro

3:00 pm – Hydro Dipping: Personalización de ruedas para patineta con Vania Estay

3:30 pm– Concurso First Try con Evan Osiris

4:00 pm – Stencil para skateboard con Paste Up Morras

4:30 pm – Reto «Skate Libre» con Fernando Origel «Tortuga»

06:00 pm – Concurso portal glitch por Regular Skate

Jueves 22 de Junio

12:30 pm – Skate skool para niñxs por Smash Skate Skool

1:00 pm y 3:30 pm – Imaginary Skate: Escultura con plastilina con Misael Mejía

2:00 pm – Clase de yoga con skate por Kate Starikova

3:00 pm – Skate skool para todas las edades con Mujeres en patineta

3:00 pm – Equidad de género en el skateboarding Smash Skateboarding

4:00 pm – SKATE HACKS para principiantes por Mario Aguilar

4:30 pm – Masterclass: Cómo ser un skater profesional con Max Barrera

El Día internacional de Skate

El día mundial del skate o Go Skateboarding Day se festeja cada año el 21 de junio, el nombre viene de una señali en inglés que dice «No skateboarding» la cual usualmente ha sido cambiada por «Go skateboarding» por todos aquellos que realizan este deporte extremo.

Cabe destacar que el día no fue elegido al azar, se seleccionó porque es cuando cuando ocurre el solsticio en ciertas partes del planeta. Este fenómeno astronómico sucede cuando el Sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios terrestres. Por eso se denomina como el día más largo del año.