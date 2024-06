The Front Room: la nueva película de los hermanos Eggers por A24

A24 se ha mantenido en completa actividad este año con estrenos planeados que tienen al público expectante. Si bien «MaXXXine» es uno de los estrenos más esperado, la cartera de películas para 2024 de A24 tiene una amplitud para todos los gustos. Tal es el caso de «The Front Room», una adaptación de un cuento de Susan Hill.

Para este próximo 6 de septiembre, A24 estrenará en cines «The Front Room«. Se trata de una película de terror psicológico dirigida por la dupla Max y Sam Eggers. Este dúo resalta por ser hermanos del reconocido cineasta Robert Eggers, a quien recordamos por su trabajo en «La Bruja«. Esta cinta se trata del debut cinematográfico de los hermanos Eggers, que tienen que demostrar el peso de su apellido.

Siguiendo la línea de la productora, «The Front Room» cuenta la historia de una pareja que recientemente, ha quedado embarazada. Sin embargo, se ven obligados a cuidar a la suegra enferma de la mujer que pese a la distancia con la familia, urge sus cuidados. Todo marchará en orden hasta que la mujer embarazada descubra que su suegra padece algo más que el paso de los años. El elenco cuenta con la actriz Kathryn Hunter («The Tragedy of Macbeth«), Andrew Burnap («Snow White«), y Neal Huff («Spotlight«).

El trabajo de Max y Sam Edggers no se limita a «The Front Room«. Max Eggers co-escribió «El Faro», mientras que Sam Eggers fue asistente de producción en «La Bruja«. El jueves 20 de junio se espera el lanzamiento del tráiler oficial, mientras que ya se publicó el póster oficial.

Los estrenos relevantes de este año por A24 tienen diversos títulos. El 20 de septiembre, en estreno limitado, se estrenará A Different Man, dirigida por Aaron Schimberg y protagonizada por Sebastian Stan, Renate Reinsve y Adam Pearson. We Live in Time, del director John Crowley, protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh, se estrenará el 11 de octubre.

Por otro lado, el thriller de terror Heretic tiene fecha de estreno el 15 de noviembre. Y para cerrar el año, el 20 de diciembre, se estrenará el thriller erótico Babygirl de la guionista y directora Halina Reijn.

Gaga Corporation se ha asegurado los derechos japoneses del próximo horror psicológico de Max y Sam Eggers, «The Front Room«, de A24. Fundada en 1986, Gaga Corporation es una distribuidora y productora de cine independiente líder en Japón. Distribuyó siete Premios de la Academia a las Mejores Películas y más de 30 películas nominadas a la Academia. Desde 2019 gestiona el marketing de las películas de DreamWorks Animation.