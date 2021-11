House of Vans (HOV) Ciudad de México abrirá sus puertas de forma permanente este 9 de diciembre, este recinto cultural se une a los espacios de gran renombre en Chicago y Londres para ser un punto de referencia en el mundo donde se albergará a los mejores talentos de música, arte y cultura urbana.

Como parte de las actividades de apertura MOLOTOV estará presente junto con bandas nacionales e internacionales para celebrar. Además, House of Vans Ciudad de México contará con espacios como un skatepark, zonas de conciertos, un cine y una galería de arte accesibles a todo público de forma gratuita.

Con un skatepark, zonas de conciertos, cine, galería de arte y más, House of Vans Ciudad de México se une a House of Vans Chicago y Londres como un lugar que inspirará la creatividad y el pensamiento «Off The Wall» para atraer a los mejores talentos, tanto locales como globales al inquieto barrio de Mixcoac de la CDMX.

Es un honor para Vans abrir permanentemente House of Vans Ciudad de México. Es un espacio donde el espíritu ‘Off The Wall’ vive, lo que permitirá a las comunidades de deportes de acción, música, arte y cultura urbana, abrazar y desarrollar su expresión creativa para seguir haciendo historia dentro del rico paisaje creativo de la Ciudad de México”, dijo Iñigo Perezcano, Gerente Senior de Mercadotecnia de Vans México.

Más allá de contar con talento local e internacional, House of Vans Ciudad de México ofrecerá en su interior espacios para relajarse, trabajar y aprender; estas actividades al igual que los conciertos serán totalmente gratuitas.

Skatepark y bowl: El patio de House of Vans Ciudad de México no es como ningún otro: un espacio diseñado para patinar en la modalidad de “street”, “park” y para practicar BMX. Cuenta además con un bowl en la azotea con una vista impresionante de la ciudad que da la motivación necesaria para darle a la patineta y disfrutar de una famosa parrillada al estilo Vans.

Talleres: Los artistas vienen a House of Vans para algo más que sólo conciertos. House of Vans Ciudad de México albergará talleres interactivos con artistas de diferentes disciplinas para todos los amantes del arte.

Galería: Además de los espacios para crear arte, se podrá exhibir lo mejor del arte urbano en las salas de House of Vans Ciudad de México. Espera ver exposiciones rotativas de pinturas, esculturas y mucho más.

Cine: El cine de House of Vans Ciudad de México exhibirá una amplia diversidad de cine; desde estrenos de los últimos videos de skate y BMX de Vans hasta proyecciones de películas independientes.

Cocina: Un espacio para celebrar la gastronomía de México junto a los mejores chefs del país.

Escenarios: La música cobrará vida en dos lugares: el escenario principal para artistas locales e internacionales y el escenario de «Next Era» para los conciertos y ensayos de artistas emergentes.

El arte también se hará presente con la exhibición «Valle de sombras», una exhibición de Marcos Castro, artista convocado para realizar el mural principal de House of Vans Ciudad de México. La práctica de Castro se encuentra fuertemente marcada por un estilo procedente de la tradición gráfica y muralista mexicana, en la que también sobresalen las influencias del neo-expresionismo y del expresionismo alemán así como una estética gótica contemporánea o punk.

House of Vans Ciudad de México

Dirección:Rubens #6, Col. San Juan

Página

Redes sociales: @houseofvanscdmx