Poemas inspirados en la Revolución Mexicana, un hecho histórico que influyó en todo tipo de expresiones artísticas. Te compartimos una breve pero muy nutrida selección de poemas escritos por autores de gran valor para la literatura hispanoamericana. Por ejemplo títulos de Pablo Neruda, Ramón López Velarde, entre otros.

Como bien recordaremos todo comenzó como un conflicto armado que se da en 1910, como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Esto inevitablemente derivó en una guerra civil que transformó radicalmente las estructuras políticas y sociales de México. Es entonces que Madero lanza, el 5 de octubre de 1910, el Plan de San Luis; el cual rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador que permanecía en la silla presidencial. El pueblo mexicano abrió los ojos y se armó de valor para demostrarle fidelidad y apoyo al llamado de Madero, lanzándose a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Una fecha sumamente importante para la historia mexicana.

«Suave Patria» de Ramón López Velarde

Yo que sólo canté de la exquisita

partitura del íntimo decoro,

alzo hoy la voz a la mitad del foro

a la manera del tenor que imita

la gutural modulación del bajo,

para cortar a la epopeya un gajo.

Navegaré por las olas civiles

con remos que no pesan, porque van

como los brazos del correo chuán que

remaba la Mancha con fusiles.

Diré con una épica sordina:

la patria es impecable y diamantina.

Suave Patria: permite que te envuelva en

la más honda música de selva con que

me modelaste todo entero al golpe

cadencioso de las hachas y pájaros de

oficio carpintero.

Patria: tu superficie es el maíz,

tus minas el palacio del Rey de Oros, y tu

cielo, las garzas en desliz

y el relámpago verde de los loros.

El Niño Dios te escrituró un establo

y los veneros del petróleo el diablo.

Sobre tu Capital, cada hora vuela

ojerosa y pintada, en carretela;

y en tu provincia, del reloj en vela

que rondan los palomos colipavos,

las campanadas caen como centavos.

Patria: un mutilado territorio

se viste de percal y de abalorio

Suave Patria: tu casa todavía

es tan grande, que el tren va por la vía

como aguinaldo de juguetería.

Y en el barullo de las estaciones,

con tu mirada de mestiza, pones

la inmensidad sobre los corazones.

¿Quién, en la noche que asusta a la rana

no miró, antes de saber del vicio,

del brazo de su novia, la galana

pólvora de los juegos de artificio?

Suave Patria: en tu tórrido festín

luces policromías de delfín,

y con tu pelo rubio se desposa

el alma, equilibrista chuparrosa,

y a tus dos trenzas de tabaco,

sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa

raza de bailadores de jarabe.

Tu barro suena a plata, y en tu puño

su sonora miseria es alcancía;

y por las madrugadas del terruño,

en calles como espejos, se veía

el santo olor de la panadería.

Cuando nacemos, nos regalas notas,

después, un paraíso de compotas,

y luego te regalas toda entera

suave Patria, alacena y pajarera.

Al triste y feliz dices que sí,

que en tu lengua de amor prueben de ti

la picadura del ajonjolí.

¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena

de deleites frenéticos nos llena!

Trueno de nuestras nubes, que nos baña

de locura, enloquece a la montaña,

requiebra a la mujer, sana al lunático

incorpora a los muertos, pide el Viático,

y al fin derrumba las madererías

de Dios, sobre las tierras labrantías.

Trueno del temporal: oigo en tus quejas

crujir los esqueletos en parejas;

oigo lo que se fue, lo que aún no toco,

y la hora actual con su vientre de coco.

Y oigo en el brinco de tu ida y venida

oh trueno, la ruleta de mi vida.

«Quinto tirón de orejas al señor de las buenas intenciones: Porfirio Díaz» de Irineo Paz

Nunca me acaba de coger de nuevo,

que siendo tan bueno y compasivo,

al subir al poder ejecutivo

en ti mismo encontraras el relevo.

Hoy al mirar tus gracias me conmuevo,

te has vuelto engañador superlativo,

voluntarioso, indómito, nocivo

y otras mil cosas que decir no debo.

Con el pueblo infeliz haces adobo,

a la nación la tratas como nabo,

ya no vale la ley un gordolobo.

Todo contigo sufre menoscabo,

y como ya te tienen hecho el bobo,

seguro nos desuellas hasta el rabo.

«El Treinta Treinta» de Carlos Gutiérrez Cruz

Qué pobres estamos todos,

sin un pan para comer;

porque nuestro pan lo gasta

el patrón en su placer.

Mientras él tiene vestidos

y palacios y dinero,

nosotros vamos desnudos

y vivimos en chiquero;

nosotros sufrimos todo,

la explotación y la guerra

y hasta nos llaman ladrones

cuando pedimos la tierra;

y luego los padrecitos

nos echan excomuniones,

¿a poco piensan que Cristo

era como los patrones?

Compañeros del arado

y de toda la herramienta,

nomás nos queda un camino,

agarrar el treinta treinta.

«Del Pasado Remoto» de Salvador Novo

Del pasado remoto

sobre las grandes pirámides de Teotihuacán,

sobre los teocalis y los volcanes,

sobre los huesos y las cruces de los conquistadores áureos

crece el tiempo en silencio.

Hojas de hierba

en el polvo, en las tumbas frías;

Whitman amaba su perfume inocente y salvaje.

Nuestros héroes

han sido vestidos como marionetas

y machacados en las hojas de los libros

para veneración y recuerdo de la niñez estudiosa,

y el Padre Hidalgo,

Morelos y la Corregidora de Querétaro.

Revolución, Revolución

siguen los héroes vestidos de marionetas,

vestidos con palabras signaléticas.

La literatura de la revolución,

la poesía revolucionaria

alrededor de tres o cuatro anécdotas de Villa

y el florecimiento de los maussers,

las rúbricas del lazo, la soldadera,

las cartucheras y las mazorcas,

la hoz y el Sol, hermano pintor proletario,

los corridos y las canciones del campesino

y el overol azul del cielo,

la sirena estrangulada de la fábrica

y el ritmo nuevo de los martillos

de los hermanos obreros

y los parches verdes de los ejidos

de que los hermanos campesinos

han echado al espantapájaros del cura.

Los folletos de propaganda revolucionaria,

el Gobierno al servicio del proletariado,

los intelectuales proletarios al servicio del Gobierno

los radios al servicio de los intelectuales proletarios

al servicio del Gobierno de la Revolución

para repetir incesantemente sus postulados

hasta que se graben en las mentes de los proletarios

-de los proletarios que tengan radio y los escuchen.

Crece el tiempo en silencio,

hojas de hierba, polvo de las tumbas

que agita apenas la palabra.

«Revolución» de Miguel D. Martínez Rendón

Canto el canto que irisó la montaña,

el caserío, el verde valle y la llanura huraña,

que vistió los maizales de banderas,

e hizo brotar dentro las sementeras

desoladas y solas

mil sombreros de palma

con un florecimiento de corolas;

la feérica explosión que dio una estrella

para cada angustia, y la ametralladora

que subrayó la noche iluminada

con taconear de bailadora;

la alegría de la diana

que abrió su prisma de cristal

como un quiquiriquí de la mañana;

los brazos taumaturgos,

pararrayos de todos los dolores

que hicieron estallar a las granadas

en vivos rehiletes de colores.

Caravana heteroclítica

que condecoró a la república

con pistola y canana,

y paseó a su tierra en sus vaivenes,

durmiendo a sus cachorros intocados

entre las chumaceras de los trenes.

Tú reintegraste la familia

y, en tu peregrinar febricitante,

amarraste el saludo clamoroso

al mástil del silbato equidistante.

Ahora ya cultivas tus tejidos,

y en tanto el pan en el maíz revienta

guardas tu posición definitiva

en el cañón del “30-30”;

bañas a tus muchachos en el río

lejos de la parroquia bautismal,

conduces a tus hijos a la escuela

y sabes el sentido perfecto

de esta palabra: dignidad.

Revolución: bajo los claros signos

de tus banderas que la Historia nombra,

marcha tu pueblo con la frente erguida:

¡ellas le abren camino y le dan sombra!

«A Zapata» de Pablo Neruda

Cuando arreciaron los dolores

en la tierra, y los espinares desolados

fueron la herencia de los campesinos

y como antaño, las rapaces

barbas ceremoniales, y los látigos,

entonces, flor y fuego galopado…

Borrachita me voy hacia la capital

Se encabritó en el alba transitoria

la tierra sacudida de cuchillos,

el peón de sus amargas madrigueras

cayó como un elote desgranado sobre

la soledad vertiginosa,

a pedirle al patrón

que me mandó llamar

Zapata entonces fue tierra y aurora.

En todo el horizonte aparecía

La multitud de su semilla armada.

En un ataque de aguas y fronteras

el férreo manantial de Coahuila,

las estelares piedras de Sonora;

todo vino a su paso adelantando,

a su agraria tormenta de herraduras.

Que si se va del rancho

muy pronto volverá

Reparte el pan, la tierra;

Te acompaño.

Yo renuncio a mis párpados celestes,

Yo, Zapata, me voy con el rocío

de las caballerías matutinas,

en un disparo desde los nopales

hasta las casas de pared rosada.

cintitas pa? tu pelo no llores por tu Pancho …

La luna duerme sobre las monturas,

La muerte amontonada y repartida

yace con los soldados de Zapata.

El sueño esconde bajo los baluartes

de la pesada noche su destino,

su incubadora sábana sombría.

La hoguera agrupa el aire desvelado;

grasa, sudor y pólvora nocturna.

… Borrachita me voy para olvidar…

Pedimos patria para el humillado.

Tu cuchillo divide el patrimonio

y los tiros y corceles amedrentan

los castigos, la barba del verdugo.

La tierra se reparte con un rifle.

No esperes, campesino polvoriento,

después de tu sudor la luz completa

y el cielo parcelado en tus rodillas.

Levántate y galopa con Zapata.

Yo la quise traer dijo que no…

México, huraña agricultura, amada

tierra entre los oscuros repartida;

de las espaldas del maíz salieron

al sol tus centuriones sudorosos.

De la nieve del Sur vengo a cantarte.

Déjame galopar en tu destino

y llenarme de pólvora y arados.

… Que si habrá de llorar

pa? qué volver.

«Despierten ya mexicanos» de Ignacio López Tarso

Despierten ya Mexicanos

Los qué no han podido ver

Que andan derramando sangre

Por subir al Otro al Poder

¡Pobre Nación Mexicana!

Que mala ha sido tu Suerte;

Tus hijos todavía quienen

Mas en la Desgracia verte.

Mira a mi Patria Querida,

Nomas como va Quedando;

Que a sus hombres mas Valientes,

Todos los van Traicionando.

¿Donde esta el Jefe Zapata?

¿Que su Espada ya no Brilla?

¿Donde esta el Braco del Norte

Que era don Francisco Villa?

Estaban las 3 pelonas Sentadas en la Ventana

La Cuca, la Petra, la loca de Soledad

Y luego llego un Soldado queriendose las llevar

Una decía qué si

La otra decía qué no

Una decia que si

Y al Tine se las Llevo

Fueron lideres primero

Que empuñaron el Acero;

Hasta subir al poder

A Don Francisco I. Madero

Pero que iluso Madero

Pues cuando subió al Poder;

A Pancho Villa y Zapata

Los Quiso desconocer.

Yo no eh visto Candidato

Que no sea Conveneciero;

Cuando suben al Poder

No conocen compañero.

Zapata le dijo a Villa

-Ya perdimos el Albur;

Tu Atacaras por el Norte,

Y yo Atacare por el Sur.

Ya con esta me despido

Por que nosotros nos Vamos;

Aquí termina el Corrido:

Despierten ya Mexicanos.