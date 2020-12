LOS 18 LIBROS FAVORITOS DE JIM JARMUSCH

Jim Jarmusch es uno de los cineastas más importantes en la actualidad.

Siendo un gran exponente del cine independiente americano tuvo su debut en 1980 con Permanent Vacation.

Stranger Than Paradise de 1984, protagonizado por John Lurie, Richard Edson y Eszter Balint fue su primer gran film.

Jarmusch es reconocido por erradicar la idea de que el cine independiente es una forma de vanguardia inaccesible

Siempre tiene el control de sus películas, con un amplio catálogo dentro de los que se encuentran estos títulos:

Down by Law (1986)

Mystery Train (1989)

Night on Earth (1991)

Dead Man (1995)

Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)

Coffee and Cigarettes (2003)

Flores Rotas (2005)

The Limits of Control (2009).

En 2013 estrena la comedia dramática de vampiros Only Lovers Left Alive protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston.

En 2016 sale Paterson con Adam Driver y The Dead Don’t Die, lanzada el año pasado.

También realizó los videos musicales de artistas como Talking Heads, Tom Waits y Neil Young.

Dirigió los documentales Year of the Horse en 1997 sobre el concierto de Neil Young and Crazy Horse de 1996 y Gimme Danger: la historia de The Stooges (2016).

Siempre ha sido un apasionado del arte (música, novelas, pintura) y gran lector.

De acuerdo a una reciente publicación, él y sus amigos solían robar los álbumes y libros de sus hermanos mayores, incluyendo obras de William Burroughs y Jack Kerouac.

Jarmusch afirma:

«Nada es original. Debes robar de cualquier cosa que te resuene con inspiración o que encienda tu imaginación. Devora films viejos y nuevos, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones, arquitectura, puentes, carteles de la calle, árboles, nubes, cuerpos de agua, luz y sombras. Selecciona para robar aquellas cosas que sientes que le hablan a tu alma. Si haces eso, tu obra (y tus robos) serán auténticos».

Te presentamos la selección de su literatura favorita: