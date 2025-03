Las escritoras mexicanas que debes conocer para redescubrir la literatura contemporánea

En las últimas décadas, la literatura mexicana ha experimentado un auge significativo en la visibilidad y reconocimiento de las mujeres escritoras. Desde figuras icónicas como Sor Juana Inés de la Cruz, cuya pluma desafió los límites de su época, hasta las voces contemporáneas que exploran la identidad, la violencia y la resiliencia. Siguen dejando huella en diversas ramas como la poesía, el teatro, ensayos y más.

Las escritoras mexicanas han logrado romper barreras y trascender fronteras, cautivando a lectores con sus narrativas. Sus obras abordan temas como el feminismo, la desigualdad social y la búsqueda de la identidad, resonando con audiencias de todo el mundo. En la actualidad, una nueva generación de autoras exploran nuevas formas de expresión. Tales como Fernanda Melchor, Valeria Luiselli y Cristina Rivera Garza son solo algunos ejemplos de autoras que están redefiniendo la literatura mexicana con sus voces y enfoque. A continuación te compartimos diez autoras que debes conocer.

Irma Pineda

Irma Pineda Santiago es una poetisa mexicana, ensayista, docente y traductora mexicana de origen zapoteco. Cuya obra literaria, escrita tanto en su lengua materna como en español, se ha convertido en una voz esencial de la literatura indígena contemporánea. A través de sus poemas y ensayos, explora temas profundos relacionados con su cultura, identidad y la realidad de los pueblos originarios, destacando la importancia de preservar las lenguas y tradiciones ancestrales. Además de su trayectoria literaria, Pineda es una defensora incansable de los derechos de los pueblos originarios. Es autora de diferentes libros, como Naxiña’ Rului’ ladxe o Guie’ ni, entre muchos otros.

Fernanda Melchor

Fernanda Melchor, nacida en Veracruz, México, es una escritora especialmente conocida por su novela «Temporada de huracanes». Esta obra, su segunda novela, le valió reconocimiento mundial y la nominación al Premio International Booker 2020. Además de su éxito literario, Melchor ha colaborado en diversos medios de comunicación y participó como guionista en la serie de Netflix «Somos». Su obra se caracteriza por explorar la violencia y sus consecuencias en la sociedad mexicana. Entre sus obras destacan: Falsa liebre (2013), Temporada de huracanes (2017), Páradais (2021) y Aquí no es Miami (2013).

Clyo Mendoza

Clyo Mendoza es una escritora y poeta mexicana, destacada por su exploración de diversas técnicas literarias. Ya que la autora suele fusionar poesía, prosa y narrativa. Su obra «Silencio» (2018), ganadora del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, aborda la violencia de género y otros temas oscuros a través de la historia de su madre. Su estilo híbrido y experimental, que combina elementos ensayísticos, diálogos y descripciones, también se refleja en su novela «Furia» (2021), con la cual ganó el Premio Primera Novela 2022.

Jazmina Barrera

Escritora mexicana reconocida por su obra diversa y su estilo personal. Entre sus libros más destacados se encuentran «Cuerpo extraño» (2013), «Cuaderno de faros» (2017), «Línea negra» (2021) y «Punto de cruz» (2021). Su trabajo ha sido publicado en ocho países y traducido a varios idiomas, lo que demuestra su impacto a nivel internacional. Además de su carrera como escritora, Barrera es cofundadora de Ediciones Antílope, una editorial independiente.

Liliana Blum

Liliana Blum es una narradora latinoamericana conocida por su obra. Ya que maneja textos crudos, fuertes y perturbadores. Que explora los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Es una de las primeras escritoras mexicanas de su generación en lograr la traducción de su obra al inglés, lo que ha contribuido a su reconocimiento internacional. En 2006, su cuento «Kisses in the forehead» ganó el Million Writers Award de storySouth. Su primer libro en inglés, «The Curse of Eve and Other Stories», es una colección de 24 cuentos, en su mayoría protagonizados por mujeres.

Obras más reconocidas de Blum: «Pandora» (2015), «El monstruo pentápodo» (2017), «Cara de liebre» (2020), «Tristeza de los cítricos» (2019) y «Yo sé cuando expira la leche» (2011), por mencionar solo algunos.

Socorro Venegas

Socorro Venegas, originaria de San Luis Potosí, es una autora destacada en la literatura contemporánea mexicana. Su obra, que abarca tanto la novela como el cuento, se caracteriza por una exploración profunda de las complejidades de las relaciones humanas, la memoria y las emociones. Venegas ha logrado consolidar una voz literaria distintiva. Entre sus obras más notables se encuentran novelas como «Vestido de novia» (2014) y «La noche será negra y blanca» (2009), así como colecciones de cuentos como «La memoria donde ardía» (2019) y «La muerte más blanca» (2000).

Cristina Rivera Garza

Cristina Rivera Garza, escritora, historiadora y docente mexicana reconocida por su obra «El invencible verano de Liliana» (2021). Este libro, que narra la historia de su hermana víctima de feminicidio, el cual fue galardonado con premios como el Xavier Villaurrutia y el Rodolfo Walsh. Y ha sido aclamado por importantes medios internacionales como The New York Times, The Washington Post y The Economist.

Además de su éxito literario, Rivera Garza es directora del programa de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston y fue finalista del National Book Award. Su obra destaca por profundizar en la problemática del feminicidio, buscando mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia.

Brenda Lozano

Escritora mexicana que se ha consolidado como una de las voces destacadas de la literatura mexicana contemporánea. Su obra va desde la novela, cuento y ha el ensayo. Se caracteriza por abordar temas como la identidad, la memoria y las complejas dinámicas de las relaciones humanas, a menudo desde una perspectiva feminista.

Las obras más destacadas de Brenda Lozano son: «Todo nada» (2009), «Cuaderno ideal» (2014) y «Brujas» (2020). Esta última ha recibido una gran atención por su tratamiento de historias de mujeres que sufrieron violencia. Además, es autora del libro de cuentos «Cómo piensan las piedras». Su trabajo también ha sido traducido a varios idiomas. Más allá de su faceta como escritora, Lozano ha incursionado en la edición y ha colaborado en diversos medios de comunicación.

Dahlia de la Cerda

Dahlia de la Cerda es una escritora y activista mexicana cuya obra literaria y activismo social se han entrelazado de manera poderosa. Es conocida principalmente por sus libros «Perras de Reserva» (2022) una obra que mezcla autoficción, crónica y pensamiento feminista. Y «Desde los zulos» (2023), obras que exploran las realidades de mujeres que viven en los márgenes de la sociedad mexicana. Además de su trabajo literario, De la Cerda es cofundadora de la organización feminista Morras Help Morras, que brinda apoyo a mujeres que buscan interrumpir embarazos.

Amparo Dávila

Amparo Dávila, es una de las figuras más destacadas del cuento fantástico en México. Su trabajo se caracteriza por explorar la fragilidad de la mente humana, el miedo a lo desconocido y lo inquietante que se esconde en lo cotidiano. Sus cuentos generalmente son protagonizados por personajes atormentados y situaciones perturbadoras. Entre sus obras más importantes destacan: «Tiempo destrozado» (1959), «Música concreta» (1964), «Árboles petrificados» (1977), un libro que le valió el Premio Xavier Villaurrutia, uno de los más importantes de la literatura mexicana.