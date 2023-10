Los mejores discos de rap de la última década

En los últimos diez años, el mundo del rap ha sido testigo de una evolución continua y emocionante. Aunque algunos aficionados creen que los álbumes de la última década no pueden competir con los legendarios lanzamientos de los años 90, la realidad es que esta época ha ofrecido una rica cosecha de álbumes memorables de algunos de los artistas más destacados de esta generación y de la vieja escuela. Además, se ha presenciado un florecimiento de diversos subgéneros, desde el trap y el drill hasta el chopped and screwed, y el rap ha encontrado su camino en la música indie, pop y country.

La ubicación de estos cinco álbumes en el panteón de los mejores discos de rap de los últimos diez años variará según la perspectiva de cada oyente. Sin embargo, cada uno de ellos aporta una visión única del género y merece ser parte de la conversación cuando se trata de la música rap contemporánea.

Cardi B – «Invasion of Privacy»

«Invasion of Privacy», lanzado en 2018, marcó la entrada triunfal de Cardi B en el mercado popular. Debutando en el número uno de la lista Billboard 200, este álbum de trece canciones, que abarca los géneros rap, r&b y trap, incluye cinco sencillos exitosos y tiene el estatus cuádruple platino.

Con la colaboración de destacados productores y numerosas estrellas invitadas, «Invasion of Privacy» aborda una amplia gama de temas, desde el sexo y el feminismo hasta la fama, la riqueza y el éxito. Este álbum rompió récords y se convirtió en un fenómeno cultural.

«Invasion of Privacy» se convirtió en el álbum de una rapera con más tiempo en la lista Billboard 200, además de ser el álbum más vendido en Apple Music y Spotify. Cardi B se convirtió en la primera rapera en solitario en ganar un premio Grammy al Mejor Álbum de Rap.

Las mejores canciones: «Bodak Yellow», «Bartier Cardi», «Be Careful», «I Like It», «Ring»

Chance the Rapper – «Coloring Book»

«Coloring Book», publicado en 2016, fue el tercer mixtape de Chance the Rapper. Esta ecléctica mezcla de rap, soul y gospel cuenta con estrellas invitadas de la talla de Kanye West, Justin Bieber, Kirk Franklin e incluso el Coro de Niños de Chicago.

Aunque no posee la misma excentricidad que su mixtape anterior «Acid Rap», «Coloring Book» muestra el continuo crecimiento, habilidad y carisma de Chance. Este mixtape se convirtió en el primero en ganar un Premio Grammy al Mejor Álbum de Rap en 2017, el primer mixtape en Billboard 200 y el primer álbum en streaming en ganar un premio Grammy. marcando un hito importante en la historia de la música.

Las mejores canciones: «Angels», «No Problem», «Summer Friends»

J. Cole – «2014 Forest Hills Drive»

El tercer álbum de estudio de Jermaine Cole, titulado «2014 Forest Hills Drive», lo catapultó al reconocimiento del público en general y se convirtió en su primer álbum galardonado. Ganador de un premio BET Hip Hop y un premio Billboard al «Mejor Álbum de Rap», este trabajo consta de trece canciones sin la presencia de estrellas invitadas, lo que permite a Cole ofrecer una visión cruda y personal de su mundo.

A lo largo de los sesenta y cuatro minutos que dura el álbum, J. Cole reflexiona sobre su infancia, sus experiencias familiares y sus relaciones personales. El título del álbum, «2014 Forest Hills Drive», hace referencia a la dirección de su casa en Fayetteville, Carolina del Norte, donde pasó su adolescencia y experimentó las situaciones que inspiraron muchas de las canciones de este álbum.

Las mejores canciones: «Apparently», «Love Yourz», «Wet Dreamz», «No Role Modelz»

A Tribe Called Quest – «We Got It from Here…Thank You 4 Your Service»

Dieciocho años después de su último álbum de estudio, A Tribe Called Quest sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de «We Got It from Here…Thank You 4 Your Service». Este último trabajo abordó temas contemporáneos, incluyendo relaciones, cambio climático, racismo y brutalidad policial.

Siendo uno de los grupos más influyentes en la historia del rap, A Tribe Called Quest demostró una vez más su capacidad para innovar y mantenerse relevante. A pesar de no haber ganado premios, varias publicaciones lo incluyeron entre los mejores álbumes del año.

Mejores canciones: «We The People», «Dis Generation»

Artistas invitados: Kendrick Lamar, Elton John, Kanye West, Andre 3000, Jack White, Anderson Paak, Talib Kweli, Busta Rhymes

Kendrick Lamar – «To Pimp a Butterfly»

«To Pimp a Butterfly», el tercer álbum de estudio de Kendrick Lamar, se presenta como una potente declaración cultural con un enfoque sociopolítico. Este álbum está cargado de historias de lucha, autorreflexión y temas sociales controvertidos que invitan a la reflexión profunda. Lamar guía a los oyentes a través de diversos viajes utilizando varios estilos, desde el rap hasta el spoken word, pasando por el jazz y el funk.

Publicado en 2016, «To Pimp a Butterfly» le valió a Lamar siete nominaciones al Grammy y se hizo acreedor al premio al Mejor Álbum de Rap del año. Este álbum es una obra maestra que no se limita a un género; es una experiencia que trasciende las etiquetas.

Las mejores canciones: «Alright», «King Kunta», «Wesley’s Theory», «The Blacker the Berry»

Pista inédita: «Vegas» – una narrativa épica que entrelaza el juego y el amor, Lamar insinúa que está dispuesto a ganar por cualquier medio necesario, incluso contando cartas en la mesa de blackjack.

Cada uno de estos álbumes representa una faceta única del rap contemporáneo y ha dejado una huella indeleble en la última década de la música. Ya sea a través de mensajes poderosos, colaboraciones innovadoras o letras introspectivas, estos artistas han contribuido significativamente a la evolución del género.