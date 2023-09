Los mejores videojuegos inspirados en la cultura pop

Los videojuegos son mucho más que una forma de entretenimiento y muchos ya los consideran el “octavo arte”. Así, no es de extrañar que, al igual que otras formas artísticas, se nutra de historias y personajes del mundo del cine, la literatura o la música y, por supuesto, los más populares son los que forman parte de la cultura popular o pop.

Aquí te mostramos algunos de los mejores títulos que han dado el salto de la cultura pop a nuestras consolas y ordenadores para aumentar aún más su fama y ofrecernos horas de entretenimiento.

The Witcher

Todos los amantes de la cultura pop estarán muy familiarizados con esta primera selección, ya que The Witcher ha hecho disfrutar a varias generaciones desde que Andrzej Sapkowski publicara sus primeras historias a finales de los años 80. Desde entonces, el escritor polaco ha publicado un total de 6 novelas y múltiples historias cortas que han desarrollado una saga que se ha ganado su puesto en la cultura pop. Y no es de extrañar, ya que a los libros le siguieron series de televisión, novelas gráficas y videojuegos para aumentar su fama aún más.

Así, el primer videojuego basado en The Witcher fue lanzado en 2007 para Windows y macOS. Su éxito fue tal que muchos gamers descubrieron los libros originales gracias a su nuevo videojuego favorito. Y eso no es todo, ya que se espera que su The Witcher Remake llegue a las consolas de última generación próximamente para reimaginar su universo con toda la potencia del motor gráfico Unreal Engine 5.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Mientras tanto, podemos disfrutar de The Witcher 3: Wild Hunt, la entrega más reciente lanzada en el 2015 para la última generación de consolas, entre las que se incluyen la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series X/S y la Nintendo Switch.

Monopoly

No podíamos hablar de cultura popular sin mencionar el famosísimo Monopoly, uno de los juegos de mesa más populares de la historia. Por eso, no es de extrañar que también diera el salto al mundo de los videojuegos desde sus inicios.

La primera entrega, titulada simplemente Monopoly, llegó a los ordenadores personales en 1985 y ha ido adaptándose a los avances tecnológicos pasando a través de todas y cada una de las generaciones de consolas, de los 8 bits a lo 16 bits, la revolución de la PlayStation original y la gran revolución en cuanto a potencia y gráficos.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Por otra parte, las nuevas tecnologías han expandido las posibilidades de este clásico para llevarlo directamente a nuestros teléfonos móviles e incluso le han dado un giro de tuerca. De esta forma, tenemos una versión para móvil centrada en la creación y administración de ciudades basadas en su universo, la tragamonedas Monopoly oficial de los casinos de BonusFinder Chile con los famosos diseños de Hasbro e incluso el juego de cartas Monopoly Poker lanzado en el 2020 para móviles y PC.

Eso sí, recuerda que en todas estás versiones digitales no podemos saltar con el clásico “en mi casa jugamos así”.

Los Simpsons

Tras la inspiración literaria de nuestra primera selección y el clásico juego de mesa de la segunda, no podíamos olvidarnos de las series de televisión que han dado el salto a las consolas. Y claro está, entre todas ellas nos quedamos con la familia americana más alocada y querida de la cultura pop, ¡Los Simpsons!

De hecho, los personajes creados por Matt Groening son esenciales para comprender la cultura pop desde finales de los años 80 hasta nuestros días gracias a sus 34 temporadas en pantalla. Y eso no es todo, ya que tendremos temporadas 35 y 36. Así, en casi 4 décadas, los hemos visto en todo tipo productos, de camisetas a gorras, mochilas, tazas, cartas, tragamonedas o figuras. Y claro está, los videojuegos no se iban a quedar atrás a la hora de asociarse con este fenómeno pop.

El primera título llegó a las salas recreativas a principios de los 90, cuando la serie se encontraba en sus inicios y empezaba a forjar su leyenda, y pasó a todas las consolas de Sega y Nintendo, así como los ordenadores personales, durante dicha década. El cambio de milenio no solo no restó popularidad a los habitantes de Springfield, sino que supuso su gran salto, como puede observarse en los títulos lanzados para consolas como la Xbox original, la GameCube o la PS2.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Entre los títulos de esta generación de oro, tanto para los videojuegos como para Los Simpsons como franquicia, destacamos The Simpsons: Hit & Run, lanzado en el 2003 para las plataformas mencionadas. Se trata de una especie de Grand Theft Auto que nos permite explorar libremente la ciudad de Springfield mientras nos encontramos con todos los personajes legendarios de la serie y realizamos una infinidad de misiones, ¡un sueño hecho realidad!

Ahora solo queda ver si algún estudio de desarrollo quiere rescatar este juegazo para que podamos disfrutarlo en las consolas de última generación.