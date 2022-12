Manuel Acuña: 5 poemas del enigmático escritor mexicano

Manuel Acuña, poeta y escritor, continúa atrayendo al público lector e intrigando a los intelectuales, con el misterio de su personalidad, sus amores, sueños, las fatalidades de su vida, pero principalmente por los motivos que lo llevaron a quitarse la vida con cianuro a los 24 años.

La carrera de este artista de las letras prometía una gran trayectoria. Su primera presentación pública fue durante el funeral de su amigo Eduardo Alzúa en 1869, tras lo cual fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl en el Exconvento de San Jerónimo. Sin embargo, la vida y obra de Manuel Acuña se vio truncada a temprana edad.

Algunos dicen que Manuel Acuña se quitó la vida debido a una decepción amorosa con Rosario de la Peña y Llerena, a quien de hecho dedicó el poema Nocturno. Otros mencionan que su suicidio con cianuro se debió a su situación de pobreza extrema y su vida melancólica.

En total, se tiene conocimiento que existen 96 obras de Manuel Acuña, destacando 80 poemas amorosos, patrióticos, humorísticos, descriptivos y de circunstancias; una obra de teatro; tres artículos y 12 cartas.

Aquí te dejamos 5 poemas de Manuel Acuña

A una flor

Cuando tu broche apenas se entreabría

para aspirar la dicha y el contento

¿te doblas ya y cansada y sin aliento,

te entregas al dolor y a la agonía?

¿No ves, acaso, que esa sombra impía

que ennegrece el azul del firmamento

nube es tan sólo que al soplar el viento,

te dejará de nuevo ver el día?…

¡Resucita y levántate!… Aún no llega

la hora de que en el fondo de tu broche

des cabida al pesar que te doblega.

Injusto para el sol es tu reproche,

que esa sombra que pasa y que te ciega,

es una sombra, pero aún no es la noche.

La felicidad

Un cielo azul de estrellas

brillando en la inmensidad;

un pájaro enamorado

cantando en el florestal;

por ambiente los aromas

del jardín y el azahar;

junto a nosotros el agua

brotando del manantial

nuestros corazones cerca,

nuestros labios mucho más,

tú levantándote al cielo

y yo siguiéndote allá,

ese es el amor mi vida,

¡Esa es la felicidad!…

Cruza con las mismas alas

los mundos de lo ideal;

apurar todos los goces,

y todo el bien apurar;

de lo sueños y la dicha

volver a la realidad,

despertando entre las flores

de un césped primaveral;

los dos mirándonos mucho,

los dos besándonos más,

ese es el amor, mi vida,

¡Esa es la felicidad…!

Pobre flor

¿Por qué te miro así tan abatida,

pobre flor?

¿En dónde están las galas de tu vida

y el color?



Dime, ¿por qué tan triste te consumes,

dulce bien?

¿Quién?, ¡el delirio devorante y loco

de un amor,

que me fue consumiendo poco a poco

de dolor!

Porque amando con toda la ternura

de la fe,

a mí no quiso amarme la criatura

que yo amé.



Y por eso sin galas me marchito

triste aquí,

siempre llorando en mi dolor maldito,

¡Siempre así!

¡Habló la flor!…

Yo gemí… era igual a la memoria

de mi amor.

Si supieras niña ingrata

A Ch…



Si supieras, niña ingrata,

lo que mi pecho te adora;

si supieras que me mata

la pasión que por ti abrigo;

tal vez, niña encantadora,

no fueras tan cruel conmigo.



Si supieras que del alma

con tu desdén ha volado

fugaz y triste la calma,

y que te amo más mil veces,

que las violetas al prado

y que a los mares los peces;



tal vez entonces, hermosa,

oyeras el triste acento

de mi querella amorosa;

y atendiendo a mi reclamo,

mitigaras mi tormento

con un beso y un «yo te amo».



Si supieras, dulce dueño,

que tú eres del alma mía

el solo y único sueño;

y que al mirar tus enojos,

la ruda melancolía

baña en lágrimas mis ojos;



tal vez entonces me amaras,

y con tus labios de niño

mis labios secos besaras;

y cariñosa y sonriente

a mi constante cariño

no fueras indiferente.



Ámame, pues, niña pura

ya que has oído el acento

del que idolatrarte jura;

y atendiendo a mi reclamo,

ven y calma mi tormento

con un beso y un «yo te amo».

Nocturno [a Rosario]

I

¡Pues bien!, yo necesito

decirte que te adoro

decirte que te quiero

con todo el corazón;

que es mucho lo que sufro,

es mucho lo que lloro,

que ya no puedo tanto

al grito que te imploro,

te imploro y te hablo en nombre

de mi última ilusión.

II

Yo quiero que tu sepas

que ya hace muchos días

estoy enfermo y pálido

de tanto no dormir;

que ya se han muerto todas

las esperanzas mías,

que están mis noches negras,

tan negras y sombrías,

que ya no sé ni dónde

se alzaba el porvenir.

III

De noche, cuando pongo

mis sienes en la almohada

y hacia otro mundo quiero

mi espíritu volver,

camino mucho, mucho,

y al fin de la jornada

las formas de mi madre

se pierden en la nada

y tú de nuevo vuelves

en mi alma a aparecer.

IV

Comprendo que tus besos

jamás han de ser míos,

comprendo que en tus ojos

no me he de ver jamás,

y te amo y en mis locos

y ardientes desvaríos

bendigo tus desdenes,

adoro tus desvíos,

y en vez de amarte menos

te quiero mucho más.

V

A veces pienso en darte

mi eterna despedida,

borrarte en mis recuerdos

y hundirte en mi pasión

mas si es en vano todo

y el alma no te olvida,

¿Qué quieres tú que yo haga,

pedazo de mi vida?

¿Qué quieres tu que yo haga

con este corazón?

VI

Y luego que ya estaba

concluído tu santuario,

tu lámpara encendida,

tu velo en el altar;

el sol de la mañana

detrás del campanario,

chispeando las antorchas,

humeando el incensario,

y abierta alla a lo lejos

la puerta del hogar…

VII

¡Qué hermoso hubiera sido

vivir bajo aquel techo,

los dos unidos siempre

y amándonos los dos;

tú siempre enamorada,

yo siempre satisfecho,

los dos una sola alma,

los dos un solo pecho,

y en medio de nosotros

mi madre como un Dios!

VIII

¡Figúrate qué hermosas

las horas de esa vida!

¡Qué dulce y bello el viaje

por una tierra así!

Y yo soñaba en eso,

mi santa prometida;

y al delirar en ello

con alma estremecida,

pensaba yo en ser bueno

por tí, no mas por ti.

IX

¡Bien sabe Dios que ese era

mi mas hermoso sueño,

afán y mi esperanza,

mi dicha y mi placer;

bien sabe Dios que en nada

cifraba yo mi empeño,

sino en amarte mucho

bajo el hogar risueño

que me envolvió en sus besos

cuando me vio nacer!

X

Esa era mi esperanza…

mas ya que a sus fulgores

se opone el hondo abismo

que existe entre los dos,

¡Adiós por la vez última,

amor de mis amores;

la luz de mis tinieblas,

la esencia de mis flores;

mi lira de poeta,

mi juventud, adiós!