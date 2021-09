Descubre las bibliotecas virtuales más accesibles para consultar y descargar contenido libremente. ¿Qué es? y ¿Cómo son éstas bibliotecas? No son tan diferentes a las bibliotecas clásicas, la excepción sería que tienen un plus. Por ejemplo: las digitales permiten una igualdad de acceso sin importar en donde te encuentres y no tienes un límite de consulta. Porque en las bibliotecas físicas normalmente, te limitan la cantidad de libros que puedes bajar de las estanterías o cuáles puedes pedir prestados.

Acceso a las bibliotecas

Las bibliotecas virtuales se alojan normalmente en una plataforma que pertenece a un sitio web. A continuación te compartimos una lista muy completa con catorce excelentes bibliotecas. Es recomendable que una vez ingreses al sitio verifiques si la biblioteca es de acceso gratuito, o si necesitas suscribirte o generar algún tipo de clave para descargar los textos. Algunas otras son totalmente gratuitas y solo necesitas acceder al catálogo de autores o temas y procedes a hacer las consultas y/o descargas.

Beneficios de las bibliotecas virtuales

Rompen límites de espacio y temporales.

Rapidez para encontrar información .

Conservación del medio ambiente y reducción de papel.

Es un recurso tecnológico que ayuda a ahorrar dinero y tiempo.

Opciones variadas y extenso catálogo disponible en otros idiomas.

La información que consultas es libre y no daña ni quebranta los derechos de autor.

LISTADO DE LAS MEJORES BIBLIOTECAS VIRTUALES

La siguiente lista es contiene la liga que te envía directamente al sitio web de cada una de las bibliotecas. Solo da click sobre el nombre de la plataforma.

Wikisource

Biblioteca digital europea – Europeana

Biblioteca Americana

Biblioteca Digital Hispánica – Biblioteca Nacional de España

Biblioteca Digital Mundial

Biblioteca de literatura infantil y juvenil

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Cibera

Biblioteca Virtual Biblopía

Red de Bibliotecas del CSIC

Ciberoteca : La Biblioteca virtual más grande del mundo

La Biblio

Biblioteca Digital Ciudad Seva

Bibliotecas Virtuales