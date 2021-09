CÓMO ORGANIZAR LA NOCHE DE JUEGOS PERFECTA

Una cena, un evento deportivo o el estreno de una nueva serie suelen ser la excusa perfecta para planear una velada en casa con amigos. Aunque algunas personas pueden acabar aburriéndose de hacer siempre las mismas cosas.

Otra actividad igual de divertida, que le dará variedad a vuestros encuentros, es organizar una reunión para jugar todos juntos a algún juego. Aquí tienes algunos consejos para preparar la noche de juegos perfecta en tu casa.

1. Elige el juego

El primer punto para que la noche de juegos sea exitosa es tener el juego elegido de antemano. Puedes seleccionarlo tú o hacer una votación durante los días previos. Pero lo que debes evitar a toda costa es recibir a tus invitados con una pila de juegos y esperar que se pongan de acuerdo en uno. Eso sólo hará que la velada se retrase, e incluso podría crear fricciones entre algunos de los asistentes.

Si a ti y a tu grupo de amigos os gusta apostar, puedes optar por organizar una partida de poker o un bingo. En caso de que no estés familiarizado con la mecánica de estos juegos, puedes registrarte en un casino online y ver cómo se desarrollan las partidas. Las guías de casinos también pueden darte información útil, consejos, estrategias y ayudarte a elegir un operador en el que practicar.

2. Determina el número de personas a las que vas a invitar

A diferencia de una fiesta o una cena, el número de personas que puedes acoger en una noche de juegos es limitado. Lo ideal es de 4 a 8. Si tienes más invitados, las esperas entre turno y turno pueden hacerse demasiado largas. La gente se aburrirá y buscará distracción en otros asuntos. El número de personas también dependerá de cada juego, o de si se juega en parejas o de forma individual. El error más frecuente que suelen cometer los anfitriones novatos en estas actividades es convocar a más gente de la que debería. Aunque puede ser divertido igualmente, la experiencia de juego se resentirá.

3. Que no falten las bebidas y los snacks

Tú conoces a tus amigos mejor que nadie y sabes qué les gusta beber. Asegúrate de tener la nevera y el mueble bar bien surtidos, para que no les falte de nada. Si has invitado a alguien nuevo, no te cortes en preguntar. Para evitar que la bebida se caliente y no tener que andar yendo y viniendo a la cocina continuamente, puede ser una buena idea mantenerla en un cubo con hielo.

Respecto a la comida, asegúrate que se trate de bocados fáciles de comer, que no necesiten de cubiertos y que no se echen a perder si se enfrían. Embutidos, tortilla de patata, aceitunas o croquetas nunca fallan.

4. Prepara la zona de juegos de antemano

Idealmente, el juego debería estar dispuesto sobre la mesa antes de que lleguen tus amigos. Las bebidas y el picoteo deberían estar cerca, sobre alguna mesa auxiliar o similar. Perder tiempo organizando la sala una vez que lleguen tus invitados sólo conseguirá crear más distracciones y retrasar la velada.