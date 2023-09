Los 7 mejores skaters mexicanos que no debes dejar de seguir

Patinar no solo es una forma de apropiarse del espacio público. En las Olimpiadas de Tokio 2020 se aceptó este deporte extremo como una de las categorías de competición dejando de lado los estereotipos alrededor de este fascinante mundo de ruedas, lijas y trucks. Si bien la aceptación fue fulminante, lo cierto es que pese a que los mejores skaters mexicanos están tomando filas en las listas, en México no son tan conocidos fuera de su ámbito.

Puede ser que el deporte no llame tanto la atención de quien no lo practica o no es apasionado de él. Sin embargo, conocer los nombres de aquellos que están dejando todo en los barandales y los bowls nos ayuda a entender el mundo de los mejores skaters mexicanos y los orígenes que los han colocado en el lugar que ocupan actualmente.

Carlos Padilla

Originario de Aguascalientes, Carlos Padilla forma parte de la selección que podría representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con nueve años de edad, este seleccionado comenzó su carrera dentro del skateboarding, a los 11 años compitió a nivel nacional y a los 16 brincó a los concursos internacionales. Actualmente es egresado de la carrera de Dirección e Innovación de Negocios del Tec Campus Aguascalientes y ha roto muchos paradigmas que asocian el skate con la deserción escolar.

Juan Manuel Gómez

Juan Manuel es un skater mexicano que comenzó su carrera arriba de la lija a los 14 años y desde entonces, no ha dejado de patinar. Dentro de la escena del skateboarding profesional mexicano es una de las figuras más representativas. Originario de la CDMX, actualmente se desempeña también como modelo de marcas reconocidas ligadas al skateboarding.

Juan Manuel «Sauro» García

Se trata del entrenador de los jóvenes talentos que van a competir en las Olimpiadas de París 2024. Inició su carrera en la tabla desde los 11 años pese a las lesiones que presentó y abandonó la escuela para seguir su sueño de patinar de manera profesional. Es cinco veces campeón nacional debido a su constancia, habilidad y disciplina que lo caracterizan, no ha existido ninguna razón de peso para bajarse de su skate y menos ahora, que se encuentra preparando al equipo mexicano y que es el maestro de niños en la alcaldía Venustiano Carranza.

Nelson Garza

Otro seleccionado para París 2024. Se trata de un joven regiomontano que ostentó durante mucho tiempo el primer lugar en muchos de los concursos a nivel nacional o internacional representando a México y por ello, se prepara para llevar la bandera mexicana a la próxima justa olímpica donde su habilidad y concentración pueden brindarle alguna medalla para regresar a casa.

Brayan Coria

Para este grande de la tabla, París 2024 será su primera vez en una justa olímpica, ya que en Tokio 2020 no le fue posible calificar pese a ser seleccionado como uno de los mejores. Naucalpan vio nacer a esta promesa del skateboarding y por increíble que parezca, su conocimiento sobre los trucos y el dominio de la tabla, los adquirió mayormente viendo videos y tutoriales en Youtube o siguiendo a sus patinadores favoritos.

Andrés Figueroa Medina

Desde los nueve años, originario de Sonora, inició su amor por este deporte extremo. Actualmente tiene 22 años de edad y es seleccionado nacional para representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024. La Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas negó el apoyo al atleta, así que Natanael Cano es quien patrocina sus participaciones en las justas deportivas y se ha mantenido al pendiente de sus necesidades.

Oscar Meza

Este es otro de los mejores skaters mexicanos. Tuvo que emigrar a los nueve años a Los Ángeles, California, donde el skate se encontró con él convirtiéndose en su mayor pasión sin dejar de lado el profesionalismo que se requiere para alcanzar grandes objetivos como su mayor ambición, lograr llegar a obtener una plaza olímpica para París 2024. Originario de Jalisco, regresó a México hace un par de años con su patineta bajo el brazo y las ganas de salir adelante como estandarte.