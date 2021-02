MUJERES MEXICANAS AL FRENTE DE BANDAS DE METAL

El Female Fronted en las bandas ha tomado mucho poder en el género.

Bandas como Nightwish, Epica, Delain, Lacuna Coil y más, han llevado a sus vocalistas a ser reconocidas como parte importante dentro la escena.

En la lista que presentaremos a continuación, las chicas mexicanas destacan por su poderosa voz y algunas, por la increíble manera en la que forman su propio proyecto con ellas al frente.

Esthibaliz Rojas

Esthibaliz es una cantante Profesional soprano Lìrico-ligero domina diferentes estilos vocales: Òpera, Pop, Rock, Musicales, Blues, Jazz y Grouls. Actriz y Vocal Coach.

Es la vocalista de Erszebeth, banda con más de 20 años de trayectoria, posicionada como una de las mejores bandas del metal gótico en México.

Recientemente se informó que sería la nueva vocalista de la banda griega Rage of Romance.

La primer vocalista de esta banda fue Vicky Psarakis, quien actualmente forma parte de The Agonist, sustituyendo a Alissa White-Gluz.

Otro proyecto de Esthibaliz es la banda de metal sinfónico Melphomene; Fundada en 2013 por el guitarrista Mario Del Rio y Esthíbaliz. Asimismo cuenta con Omar Silva en el bajo y a Ignacio Fontán Blanch en la batería.

Maly Reyes

Maly es la vocalista de Fractalia, una banda de Metal en México.

La música de Fractalia tiene tintes del Doom, gótico y progresivo que se entremezclan de forma innata por parte de cada uno de sus integrantes.

Maly es considerada una de las mejores voces mexicanas de la escena al lado de cantantes como Duan Marie (Anabantha) y Marcela Bovio (Stream of Passion).

Sharon Portilla

Sharon Portilla es una cantante, letrista y actriz, fue vocalista de la banda DOMINHUZ.

Como actriz, ha participado en múltiples obras teatrales, programas de TV y comerciales.

En 2017 entró a formar parte de Dominhuz con quién lanzó los primeros sencillos de la banda que son: «Beauty and The Beast» y «State Of Mind«.

Ahora es la cantautora y compositora de «HYPATIA», su álbum solista.

Kate Michaels

Velvet Darkness es una banda mexicana de heavy metal de Ciudad Satélite.

Fue fundada en 2013 por el guitarrista Joe SaraF y el bajista Charles Kray.

La banda es conocida por sus letras basadas en la literatura, principalmente de los géneros de fantasía y terror y fantasía.

El sencillo “Insomniac” habla sobre los ataques de pánico y ansiedad que dan específicamente en las noches, es un poco sobre la incertidumbre de qué puedes hacer contra uno de esos ataques, en los que sientes cómo si te fueras a morir literalmente y no sabes de qué manera reaccionar, pero que tienes que sobrevivir, comentó Kate Michaels.

Mariana Cassaigne

She No More es una banda del Estado de México y su vocalista es Mariana Cassaigne.

Cada una de las letras toca temas como el cambio climático, la defensa animal, la violencia infantil, la injusticia y, sobre todo, el levantamiento de grupos vulnerables como el de las mujeres en relaciones de violencia.

Mariana comenzó a cantar a los 16 años, siendo su mayor inspiración la vocalista Sharon den Adel de Within Temptation.

Estudió canto clásico y al mismo tiempo tuvo su primera banda de metal, Arcane Path, que sigue siendo su orgullo.

She No More inició como She Wolf, de ese grupo el único miembro que quedó fue Crash Ramírez (guitarrista principal).

Invita a Mariana en 2018 a cantar, entran nuevos músicos y el nombre se cambia.

Sofi Lara

Sofi es la vocalista de Morante, una banda de Rock Metal Gótico con 20 años de trayectoria.

Las líricas de las canciones abordan temas fantásticos, épicos, ontológicos, espirituales y sociales.

Una de las grandes promesas mexicanas.

Jhoana Sg

Eluria es el proyecto solista de la cantante Jhoana Storm basado en historias de Stephen King.

Las mayores influencias de Jhoana son Cristina Scabbia (Lacuna Coil) y Doro Pesch.

El Caos de la Tierra es su más reciente material, siendo ella quién se encargó de las letras.

La composición musical corrió a cargo de Will McCharles (Straying from Madness) y en la producción estuvo Anna Fiori.

Mariel Gimeno

Mariel Gimeno es una cantante de nacionalidad mexicana, dedicada a géneros como Classical Crossover, New Age, Folk y Metal.

Con técnica Bel Canto que le permite explorar la rama operística, de igual manera su voz se acopla a géneros internacionales como rock, pop o jazz, dándole una amplia gama de oportunidades para explayar su talento.

Su tesitura se cataloga dentro del rango Soprano.

Mariel ha participado en diferentes proyectos, desde conciertos de música barroca, ópera, teatro musical , hasta convertirse en vocalista de la reconocida banda Nostra Morte por el lapso de un año.

Karen M-dozza

Aryem es una banda de metal sinfónico creada por Diego Heero Maaginen. Teniendo como vocalista a Karen M-dozza.

En 2020 presentaron Dangerous Paradise, su álbum debut. Diego Maaginen, el bajista y fundador de la banda es el compositor de las piezas.

Arianna Dheva

Arianna es la vocalista de la banda de metal sinfónico Caligatum originaria de Mazatlán.

Durante el siguiente tiempo se formó la primera alineación fue bajo el nombre de «Nocturnal».

Gracias al Metal fue que Arianna se interesó el canto lírico, siendo Christofer Johnsson (Therion) una gran inspiración para ella.

¿Quienes son tus vocalistas mexicanas favoritas?