Rituales para purificar el hogar: mira los más poderosos

Puedes ser que creas o no en la brujería y la magia, pero definitivamente las energías son algo que existe en el planeta. La energía se puede contaminar debido a la carga de estrés, envidias, conflictos o la acumulación y por ello es necesario llevar a cabo distintos rituales para purificar y armonizar un espacio.

Te dejamos unos rituales para purificar sencillos que no requieren ir a sacar tierra de un panteón a las 3:30 de la mañana. Se trata de solucionar, no de complicar más una situación en particular. Recuerda que la fe, en todo ritual, es la parte más importante.

1. Sahumerios

Los sahumerios son indispensables en los rituales para purificar. Lo ideal es “descargar” y aliviar nuestro entorno donde habitamos, por ello el humo que es sinónimo de purificación, limpieza y renovación espiritual es una excelente opción.

Basta conseguir un atado de hierbas (de preferencia sándalo, romero, lavanda, canela, mirra y palo santo) y prenderlo en algún momento donde nuestra energía esté relajada a tal grado que podamos hacer una petición mientras el humo de nuestro sahumerio recorre nuestros hogares.

2. Velas blancas

Las velas blancas son sinónimos de pureza, por ello, colocar una vela blanca en un altar con una copa o vaso de agua puede ayudar a los rituales para purificar. Basta con tenerlas prendidas en un altar y visualizarnos felices, rodeados de un aura protectora color plateado y con la firme búsqueda de sentir liviandad en nuestro entorno.

Después de unos minutos, decimos en voz alta tres veces: “gracias, gracias, gracias”. Cuando la vela se consuma por completo, hay que tirar el agua empleada en una maceta o algún lugar con tierra.

3. Sal marina

Para los rituales de purificación, la sal es un elemento del que no podemos prescindir. Basta tomar un puño de sal marina y transmitir el deseo de ahuyentar las malas energías y atraer únicamente aquello que nos hace bien. Posteriormente, te dispones a colocarla en los lugares que deseas purificar. Debajo de la almohada y bajo la cama, es uno de los lugares más idóneos para limpiar de malas energías para asegurar un buen descanso.

4. Cuencos tibetanos

Los rituales para purificar incluyen también sonidos o frecuencias sanadoras que pueden ayudarnos a armonizar nuestros hogares. Basta emplear un cuenco o frecuencias en Youtube y recorrer todos los rincones del hogar hasta que el espacio se sienta más ligero o cómodo. No es necesario gastar dinero para poder limpiar un espacio que se siente cargado de mala energía.

5. Palo Santo

El palo santo tiene propiedades curativas debido a la pureza de su creación natural. Se trata de una madera aromática la cual se le atribuyen poderes de sanación y equilibrio. Se cree que su uso además de armonizar las energías, ayuda a ahuyentar espíritus o ánimas perdidas en busca de luz. Enciende un pedazo de palo santo y pásalo por toda tu casa mientras manifiestas el bienestar y la seguridad que buscas.