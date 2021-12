RULETA, LA INTERESANTE SUPERVILLANA DE DC COMICS QUE SEGURAMENTE NO CONOCÍAS

Las ruletas son uno de los juegos más populares en las casas de juegos, y ahora, gracias a los casinos online siempre podemos encontrar nuevos y diferentes sistemas para jugar a la ruleta. Es por eso que hoy te contaremos la historia de Roulette (Ruleta), una peculiar villana de DC comics fuertemente asociada a este juego de azar.

Verónica Sinclair (alias Ruleta) era la hija de Debra Sinclair, una antigua enemiga de Mister Terrific y de Ned Sloane. Verónica cree que Terry Sloane es su abuelo y no su tío, y considera que el actual Mister Terrific es un mal sucesor de su legado.

Su apariencia es bastante distintiva y reconocible: Roulette siempre usa un característico vestido rojo, unos lentes oscuros bajo sus ojos y un moño en su cabello, el cual tiene pinzas que actúan como armas para los combates cuerpo a cuerpo, que suele tener con varios de los superhéroes.

¿Por qué se le llama “Ruleta”? Pues esta distintiva villana tiene su propio recinto de juegos, pero no uno cualquiera.

Su terrorífico casino

El casino de Roulette (también conocido como «La Casa») es una arena de gladiadores sobrehumanos, que emplea tecnología de teletransportación similar a las T-Spheres de Holt y enfrenta a los héroes entre sí, mientras varios supervillanos apuestan por el resultado y disfrutan del aterrador espectáculo.

Roulette dirigía esta empresa con su marido, pero cuando descubrió que la engañaba, lo asesinó dejándolo en una de las arenas del casino.

En su aparición inicial, dominó a la actual Sociedad de la Justicia (con drogas de control mental) y los obligó a luchar entre sí: Mr. Terrific y el Dr. Mid-Nite fueron obligados a jugar una partida de ajedrez en la que el perdedor sería electrocutado; Sand y Hawkman tuvieron que transportar a Hawkgirl mientras estaba infectada con un virus mortal de acción rápida (del que Kendra tenía suficiente cura para uno), mientras que Black Adam se opuso a Atom Smasher.

Todos lograron escapar de sus trampas, y la batalla entre Black Adam y Atom Smasher se prolongó tanto que las drogas de control mental que utilizaban para agravar su antipatía mutua se agotaron, dejando a Sand en su forma terrestre para frenar la propagación del virus hasta que llegaron el Dr. Mid-Nite y Mr. Terrific. Sin embargo, Roulette los teletransportó lejos antes de que pudieran capturarla.

En «La Casa», un muro de guerreros caídos era una muestra de los muchos personajes de DC Comics que habían perecido en combate, como Firebrand, Impala, Maxi-Man, Ram de los Nuevos Guardianes, Flyboy, etc.

Roulette nunca desapareció

Según el cómic JSA Classified (2007), el Dr. Mid-Nite se había infiltrado en su actual club de lucha en busca de información sobre unas rumoreadas siestas de órganos. Así que Roulette aceptó darle información sólo si derrotaba a su guardaespaldas en un combate, pues ella necesita estos enfrentamientos de suerte, que nos recuerdan a los juegos de ruleta como su nombre lo indica.

Roulette hace una breve aparición en el cómic The Brave and the Bold lanzado en 2007.

Más adelante, Roulette tiene una partida con Amos Fortune en Justice League of America vol. 2, #35 (2009). A cada jugador se le reparten cartas que representan a la JLA y a la Banda de la Escalera Real; entonces, cada uno apuesta a que uno puede derrotar al otro.

Por otro lado, se revela que Roulette se limita a recopilar información para la JLA, Fortune y sus cómplices, dando a entender que trabaja para alguien en contra de su voluntad, bajo las órdenes de la Llave, otro supervillano del universo de DC Comics.

Pero, ya que pertenece a un universo de superhéroes y supervillanos, ¿tiene Roulette algún superpoder?

Sus poderes y habilidades

Hasta ahora no se cree que tenga una habilidad particular fuera de lo biológicamente posible, como Wonder Woman o Superman, pero de igual forma, Roulette tiene una capacidad sobrehumana para calcular probabilidades con una impresionante facilidad, lo que hace que sea casi invencible en los distintos juegos de apuestas y azar.

Además, Roulette utiliza perros de seguridad robóticos (que se parecen a los perros guardianes de Apokolip), medidas de seguridad automatizadas, así como una serie de trampas mortales. Hay al menos un empleado metahumano bajo sus órdenes que puede anular los superpoderes de otros.

Aunque no suele ser una villana tan famosa como Lex Luthor (villano principal de Superman) o el Joker (contrafigura de Batman), Roulette también ha sido representada en pantalla, como cuando fue interpretada por Steph Song en la famosa serie sobre Superman, Smallville.

En definitiva, si somos amantes de probar nuevos sistemas para jugar a la ruleta online, podríamos leer algunas de las historietas donde aparece esta particular villana, Roulette, quien es básicamente la personificación de las ruletas y los juegos de azar.