SOY TU FAN: 5 MOMENTOS FAVORITOS Y DÓNDE VERLA GRATIS

El pasado 23 de febrero, la actriz mexicana Ana Claudia Talancón (‘El Crímen del Padre Amaro’) sorprendió a sus más de 280 mil seguidores en Instagram, luego de publicar una foto en donde se le veía acompañada por una parte del reparto original de ‘Soy Tu Fan’.

Tuvo que pasar más de una década para saber nuevas y solidas noticias en torno a la icónica serie de Canal Once. Previamente, en mayo del 2020, gran parte del elenco se reunió virtualmente para celebrar el décimo aniversario del programa; sin embargo, nunca se había ofrecido información clara y puntual en cuanto a una tercera parte… hasta ahora.

En aquella reunión digital, en donde participaron Osvaldo Benavides («Julián»), Marcela Guirado («Ana»), Camila Selser («Nini»), Juan Pablo Medina («Iñaki») y Johanna Murillo («Fernanda»), entre otros; fue ésta última quien confesó en entrevista para El Universal que era «muy difícil» concretar una tercera temporada de ‘Soy Tu Fan’.

«Hemos tratado por todos lados, es complicado porque hubo muchos involucrados en su creación, los factores de que suceda no tiene que ver con los actores; más bien con creadores y productores y temas de derechos y producción». «Nos extrañamos muchísimo a pesar de que todos tenemos mucha comunicación. Está chido lo de este reencuentro, todos estamos emocionados».

Todo parece indicar que desde entonces los involucrados en el proyecto llegaron a términos. La tercera parte de ‘Soy Tu Fan’ ya está oficialmente en marcha pero no en el formato en el que la conocíamos. Será una película, y ya se está grabando en Acapulco.

De acuerdo a lo informado en la página oficial de Facebook del Fideicomiso para la Promoción Turística en Acapulco, las filmaciones de ‘Soy Tu Fan’, la película, se están desarrollando en la costa del Pacífico. Así mismo, se recalcó que dichas escenas «serán cruciales« para la trama del filme.

Se filma la película #SoyTuFan con Ana Claudia Talancón – latalancon y Martín Altomaro en #Acapulco. #UsaCubrebocas #LavateLasManos #SanaDistancia #NoBajemosLaGuardia Publicado por Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco en Viernes, 26 de febrero de 2021

«Todos somos, en mayor o menor medida, fanáticos de alguien. Todos amamos irracionalmente a esa persona que no está a nuestro lado y que constituye el encanto inalcanzable de quien admiramos. Queremos ser el otro, estar con el otro. A veces nos conformamos con contemplarle a distancia; otras veces, buscamos un encuentro. Ser fan propone siempre una relación que por definición es desigual. Uno ama de antemano. Se enamora de una proyección, de algo que uno inventa«.

«‘Soy tu fan’ no es una historia de grandes amores ni de ídolos inalcanzables, sino de personajes reales que nos muestran cómo nos podemos volver fanáticos de alguien que está a nuestro lado; pero a quien, por alguna misteriosa razón, no podemos acceder«. Sinópsis ‘Soy Tu Fan’.

Charly (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro) se conocen en un café y a partir de ese momento, él la seguirá como un fan. Ella se sentirá halagada, pero al mismo tiempo acosada. A Charly su relación pasada la golpeó profundamente y, en su afán de olvidar, será Nico quien la saque de este aprieto emocional pero, ¿saldrá todo como ella lo planeó?

Con todavía muchos detalles por revelar como lo es reparto, trama y lanzamiento; ‘Soy Tu Fan’ regresará a la pantalla chica para complacer a toda una generación que, con el paso del tiempo, ha sabido empatizar con Charly, sus amigos y la caótica vida de un adulto contemporáneo en la Ciudad de México. Mientras esperamos por más noticias, te compartimos nuestros 5 momentos favoritos de ‘Soy Tu Fan’. Además, disfruta de las dos temporadas gratis y en YouTube por aquí y por acá.

5 MOMENTOS FAVORITOS DE SOY TU FAN

Charly rompe con Julián

«Dicen que te tardas la mitad del tiempo que anduviste con alguien en olvidarlo. Llevo 20 días: me falta un pinche año y medio, güey”.

El momento cero. Así da inicio ‘Soy Tu Fan’. Charly recién ha terminado una tormentosa relación con Julián, su exnovio. Ahora lucha por retomar su vida pese al golpe emocional.

«Dile que conociste al amor de tu vida»

Si de algo peca el personaje de Nico es de intensidad. Cuando recién conoce a Charly, luego de encontrársela en un café, le sugiere que le cuente a su psicoanalista que acababa de conocer «al amor de su vida». ¿Tierno o psycho?

«Tú de qué vas»

Pese a que Nico dista mucho de parecerse a Julián, Charly poco a poco va cediendo ante la bondad de su nuevo prospecto amoroso; aunque ello implique uno que otro momento incómodo.

Charly confiesa su infidelidad

A pesar de llevar una relación más o menos estable, una vez habiéndose enterado que Julián terminó con su actual pareja; Charly decide engañar a Nico 💔. En un acto de honestidad ella le cuenta todo lo sucedido pero ya no hay vuelta atrás.

Discurso de Charly en la boda de Fernanda

«Felicidades Fer, Iñaki, porque no es tan fácil encontrar un cómplice en la vida. Alguien que te cuide, te respete, no te juzgue; alguien que salga contigo, alguien que aguante vara cuando estás triste o te pones loca. Que te haga un clóset enorme para tus 150 pares de zapatos y que se aprenda las letras de tus rolas favoritas aunque sean de Timbiriche. Alguien que esté contigo en los momentos importantes; que te defienda aunque tú te puedas defender sola. Alguien que baile contigo aunque no le guste bailar, nada más porque tú se lo pediste”.

