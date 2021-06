5 LIBROS SOBRE GUIONISMO QUE PUEDEN INTERESARTE

Si eres un entusiasta del cine y estás interesado en introducirte de lleno en la industria; o bien, estás empezando desde cero, la escritura de un guión es parte fundamental del proceso cinematográfico. El día de hoy te recomendamos 5 libros sobre guionismo, para instruirte en el arte de redactar historias.

Toda gran película comienza como una hoja de papel en blanco. Antes de que un cineasta o actor pueda crear magia en la pantalla, necesita algo que decir. Por lo tanto, no debería sorprendernos que muchos directores e intérpretes atribuyan a los guiones gran parte de su éxito. Los buenos guionistas sientan las bases para aquellas hermosas tomas y actuaciones memorables que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Ya lo dijo George Clooney:

«Es posible para mí hacer una mala película con un buen guión, pero no puedo hacer una buena película con un mal guión».

Si bien la escritura de guiones es una de las partes más importantes del cine, también es una de las más incomprendidas. El hecho de que no requiera un equipo complejo no lo hace más fácil que la cinematografía o la edición. Arte y ciencia a partes iguales, un gran guión debe contar una historia convincente y, al mismo tiempo, servir como modelo para que lo sigan cientos de personas. Esta responsabilidad requiere mucha precisión. Una página equivale a un minuto de tiempo de ejecución y cada página en blanco contiene espacio para 55 líneas de texto. Lo que se hace con esas 55 líneas separa a los soñadores de los grandes.

Las infinitas posibilidades y el bajo costo de entrada han llevado a innumerables personas a fantasear con convertirse en guionistas, solo para sorprenderse de lo difícil que puede ser. Debido a que la mejor manera de aprender es a través de la práctica y el estudio; reunimos cinco de los mejores libros sobre guionismo para que el proceso sea un poco menos abrumador.

Algunos de los títulos enumerados tienen una vista panorámica del oficio, otros se sumergen en la hierba del asesoramiento técnico y algunos cuentan las historias de vida de los escritores más exitosos de la industria. Ya seas un veterano en el oficio, un aficionado que da sus primeros pasos o simplemente un cinéfilo que quiere aprender qué hay en sus películas favoritas; no puedes equivocarte con ninguno de estos títulos.

5 LIBROS SOBRE GUIONISMO QUE PODRÍAN INTERESARTE

‘Screenplay: The Foundations of Screenwriting’– Syd Field, 1979

Screenplay: The Foundations of Screenwriting es un libro de no ficción y una guía cinematográfica escrita por Syd Field. Publicado por primera vez en 1979, Screenplay cubre el arte y el oficio de escribir guiones. Considerado un bestseller poco después de su lanzamiento, hasta la fecha ha vendido millones de copias. Ha servido de referencia para Judd Apatow, James Cameron, Frank Darabont, Tina Fey y muchos otros guionistas profesionales. Ahora traducido a más de una docena de idiomas, el guión se considera la «biblia» del oficio de escribir guiones.

Screenplay se considera el primer libro en identificar el modelo de guión de tres actos. En el corazón de la explicación de Field de cómo funcionaba su modelo de guión estaba el paradigma.

Describe el paradigma al que, según él, se adhieren los guiones más exitosos. En opinión de Field, los guiones exitosos se componen de tres divisiones distintas. Él los llama montaje, confrontación y resolución, y cada uno de ellos aparece en su propio acto dentro de un guión.

‘Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting’– Robert McKee, 1998

Las pocas palabras que llegan a la audiencia, en forma de diálogo de los personajes, según Robert McKee, es mejor dejarlas para que duren en el proceso de escritura.

En este libro, McKee pone en formato de libro lo que ha estado enseñando a los guionistas durante años en su seminario sobre la estructura de historia, que muchos consideran un requisito previo para el negocio del cine. Legiones de escritores acuden a Hollywood en busca de dinero fácil, calculando la mejor manera de hacerse rico rápidamente. Este libro no es para ellos.

McKee es un apasionado del arte de escribir guiones. «Nadie necesita otro libro de recetas sobre cómo recalentar las sobras de Hollywood», escribe. Necesitamos redescubrir los principios subyacentes de nuestro arte, los principios rectores que liberan el talento. Story es un verdadero camino hacia ese redescubrimiento. En él, el autor ofrece tantos buenos consejos, basados ​​en fuentes tan amplias como Aristóteles y Casablanca, Stanislavski y Chinatown; que es imposible no salir sintiéndose inmensamente mejor equipado para escribir un guión e infinitamente más inspirado para escribir uno brillante.

‘Save the Cat: The Last Book on Screenwriting You’ll Ever Need’– Blake Snyder, 2005

Para muchos cineastas, este libro es la introducción definitiva al arte y el negocio de la escritura de guiones.

Blake Snyder divide los conceptos más complicados de la forma de arte en listas fácilmente digeribles, sin sacrificar ninguna experiencia. Al escribir pensando en una audiencia de amantes del cine, es uno de los explicadores más eficaces de la magia del cine. El libro es famoso por su sugerencia de que cada película comienza con su protagonista “salvando al gato” o haciendo una buena acción que inspire a la audiencia a apoyarlos. Ese tono lúdico continúa a lo largo del libro, lo que lo hace tan divertido de leer como informativo.

Best seller durante más de 15 años, la obra ha sido utilizado por guionistas de todo el mundo. Blake Snyder lo cuenta todo en esta mirada rápida, divertida y sincera dentro del negocio del cine. Esta guía de información privilegiada definitiva revela los secretos que nadie se atreve a admitir, contados por un veterano del mundo del espectáculo que ha demostrado que puedes vender tu guión si puedes salvar al gato.

‘The Screenwriter’s Bible: A Complete Guide to Writing, Formatting, and Selling Your Script’- David Trotier, 1994

«La Biblia del Guionista» es uno de los libros más populares, autorizados y útiles sobre escritura de guiones. Un estándar por el que se miden otros títulos; ha vendido más de 350.000 copias en sus veinticinco años de vida. Siempre actualizado y confiable, contiene todo lo que tanto el guionista en ciernes como el que trabaja necesitan bajo una portada: ¡cinco libros en uno!

Entre la gran cantidad de información práctica de este libro se encuentran ejemplos de cartas de consulta; útiles hojas de trabajo y listas de verificación; cientos de ejemplos de escenas; y explicaciones sencillas de los fundamentos de la escritura de guiones.

El clásico del género, ahora en su séptima edición, es exactamente lo que dice ser: una Biblia. Si bien contiene excelentes consejos de escritura, es más notable por ser una orientador completo para el formateo de guiones. Este es el tipo de libro de referencia que mantienes en tu escritorio durante décadas y que sigues consultando después de haber ganado un Oscar. David Trottier hace un excelente trabajo no solo explicando las extravagantes reglas estéticas de los guiones, sino también explicando por qué existen esas reglas. En pocas palabras, no hay mejor guía para el formato hollywoodense.

‘Scriptshadow Secrets: 500 Screenwriting Tips Hidden Inside 50 Great Movies’– Carson Reeves, 2012

El legendario bloguero de Hollywood, mejor conocido por sus reseñas de los guiones no producidos que circulan en Tinseltown, encuentra 10 conclusiones prácticas de escritura de guiones a partir de 50 de sus películas favoritas.

Carson Reeves toma títulos queridos, que van desde ‘The Shawshank Redemption’ hasta ‘The Goonies’, y explica exactamente qué los distingue de las películas menores del mismo género. Este libro no es una clase de escuela de cine sobre la estructura básica de la historia. Es un recurso complementario que examina la diferencia entre una película olvidable y algo que resiste el paso del tiempo. Lo que lo hace genial es el hecho de que cada sugerencia es extremadamente aplicable a cualquier guión. Su consejo evita la retórica vertiginosa en favor de consejos como:

«Empieza los nombres de tus personajes con letras diferentes para evitar confundir a los lectores».

Simple, conversacional, directo y probablemente uno de los títulos necesarios para tu carrera de guionista.