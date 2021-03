CONOCE LOS 50 CINES MÁS BELLOS DEL MUNDO

Han pasado 12 meses desde que la pandemia del coronavirus se extendió por territorio nacional, dando pie a las restricciones que prohíben reuniones multitudinarias; sobre todo, en espacios cerrados y sin distanciamiento social. Por supuesto, el primer ejemplo de dichas limitantes son los cines del mundo, que luego de una fugaz apertura, volvieron a ser castigados por el virus de origen asiático.

La industria cinematográfica global ha sido una de las más afectadas por los bloqueos masivos en torno a la covid-19. De acuerdo a los datos arrojados por el portal de estadísticas alemán Statista, el gremio perdió unos $7 mil millones de dólares tan solo entre marzo y mayo del 2020. Dichas figuras económicas proyectaban una pérdida adicional de $10 mil millones, si los efectos de la pandemia se tornaban perdurables.

De acuerdo a lo informado por la compañía alemana, a la industria del séptimo arte le llevará, como mínimo, cinco años para poder comenzar a reestablecerse del insólito impacto económico, una vez las audiencias recobren la confianza para regresar a los cines.

El cierre de salas al rededor del mundo ha significado un retroceso significativo para la industria, situación enormemente aprovechada por las plataformas de streaming quienes, en medio de la tragedia, han logrado afianzar su popularidad entre los consumidores.

Y pese a que la tendencia actual indica que el séptimo arte mutará en una especie de híbrido (premieres digitales y presenciales); lo cierto es que nada reemplazará la experiencia de ir al cine y disfrutar de tu película favorita en la pantalla grande.

Apelando a ese sentimiento, el tabloide de entretenimiento Time Out publicó una lista con los 50 cines más bellos de todo el mundo. La arquitectura, iluminación y hasta el mobiliario juegan un papel fundamental en la estética de dichos inmuebles que, con toda seguridad, disfrutaran de un merecido resurgimiento una vez la crisis sanitaria lo permita.

A continuación te compartimos el Top 5 de los cines más hermosos del mundo (y un bonus muy especial 😉). Puedes conocer la lista completa por aquí.

5. Electric Cinema, Londres

El Electric Cinema es una sala de cine en Notting Hill, Londres. Uno de los cines en funcionamiento más antiguos de Gran Bretaña. Se convirtió en el primer cine negro de la región en 1993.

Abrió sus puertas por primera vez en Portobello Road el 24 de febrero de 1910. Fue uno de los primeros edificios de Gran Bretaña que se diseñó específicamente para la exhibición de películas y también uno de los primeros edificios en recibir electricidad. Fue construido poco después de su homónimo, el Electric Cinema en Birmingham, que lo antecedió por dos meses. Su primera película fue ‘Enrique VIII’, proyectada el 23 de febrero de 1911 por 6 peniques (£7 libras).

4. Cineteca Madrid, Madrid

Concebida como un espacio especializado en cine de no ficción, Cineteca Madrid es hoy un recinto moderno y animado que ofrece una programación sensible a las últimas formas audiovisuales, prestando especial atención al cine independiente, alternativo y de no ficción. También pone énfasis en apoyar el pensamiento crítico y audiovisual, la creación y la formación a través de un programa regular de talleres, seminarios y festivales, tanto de producción propia como los que surgen del tejido cultural madrileño.

3. Village East Cinema, Nueva York

El Village East Cinema es una sala de cine en el East Village de Manhattan, Nueva York. Uno de los últimos edificios de teatro yiddish que quedan en la ciudad. Se trata de un hito designado por la localidad y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

El auditorio principal tiene capacidad para 1,200 personas, y hay cuatro salas de proyección pequeñas en el sótano, cada una con capacidad para 200 personas, y otras dos pantallas en la antigua zona de backstage. El teatro fue completamente renovado y restaurado en 2015.

2. Le Grand Rex, París

El Rex, como se conocía originalmente, fue construido para Jacques Haïk, un rico productor de cine conocido por haber presentado a Charlie Chaplin en Francia. Haïk tenía como objetivo crear la sala de cine más hermosa de París, donde los espectadores tuvieran la ilusión de ver una película al aire libre. El diseño fue de Auguste Bluysen, un arquitecto francés, con aportes de John Eberson, un prolífico arquitecto estadounidense conocido por sus cines atmosféricos en América del Norte. La construcción comenzó en 1931 y el cine abrió sus puertas al año siguiente, una tarde de 8 de diciembre.

Durante la ocupación, el Rex fue requisado y se convirtió en el Soldatenkino, reservado para los soldados alemanes. En la década de 1950, Gary Cooper instaló e inauguró una de las primeras escaleras mecánicas en Francia.

1. Pathé Tuschinski, Ámsterdam

El edificio Nouveau fue encargado por el empresario Abraham Icek Tuschinski a un costo de alrededor de 4 millones de florines. La construcción fue realizada por el arquitecto Hijman Louis de Jong y comenzó en 1919. Abrió sus puertas por primera vez el 28 de octubre de 1921. Al día siguiente, el periódico holandés Het Vaderland escribió:

«Declaramos ante nosotros generosamente que se han superado las expectativas más salvajes y que el Sr. Tuschinski ha donado un teatro a nuestro país, de los cuales no tienen parangón».

¡Bonus!

Por supuesto, no podíamos dejar de mencionar a nuestra hermosa Cineceta Nacional, que figura en la posición número 19 del conteo.

Pasados 27 años de existencia de la Cineteca y en el que sus instalaciones permanecieron sin cambios significativos, el CONACULTA planteó la necesidad de remodelarla integralmente. El Proyecto de Inversión Cineteca Nacional Siglo XXI 2011 contemplaba:

«Ampliación, actualización, dignificación e impulso de los espacios apropiados para el desempeño de sus funciones, la promoción de la cultura y el entretenimiento, así como el enriquecimiento de su principal activo: la historia y la actualidad capturada en material fílmico e iconográfico».

El proyecto fue ganado por el arquitecto Michel Rojkind y su despacho Rojkind Arquitectos. Costó $387 millones de pesos.