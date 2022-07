Se dice que la práctica hace al maestro, y en la cocina no es una excepción. Sin importar si tus habilidades culinarias son las de un chef profesional, o las de un novato, a todos les viene bien tener algunos trucos de cocina curiosos bajo la manga.

Se llaman trucos de cocina curiosos porque son técnicas, procesos o métodos culinarios que uno difícilmente desarrolla por sí solo. Ya sea que cocines como parte de tu rutina diaria, o que te guste preparar grandes cenas con tus seres queridos, seguramente estos trucos de cocina te serán muy útiles.

1. Ten cuidado con el picante

El componente que provoca el conocido efecto de ardor o picor del chile en la boca se llama capsaicina, y es una especie de resina defensiva presente en su piel.

Al cortar rodajas de chile, procura usar una bolsa de plástico o guantes de cocina en tus manos. La capsaicina deja residuos en tus manos que no querrás que lleguen a tus ojos o nariz.

También puedes humedecer tus dedos con un poco de aceite antes de tocarlos. Si las manos te arden después de cocinar, lávate con agua y un poco de bicarbonato de sodio. Algunos también recomiendan mojarse los dedos con leche para neutralizar el ardor.

2. Conoce tus herramientas

¿Has notado que las ollas y sartenes tienen un pequeño agujero en el extremo del mango o asa? Tal vez creas que ese agujero funciona para colgarlos de una pared mediante ganchos, pero aquí hay una noticia: ¡también sirve para dejar las espátulas y cucharas de cocina mientras no las estás usando!

Y hablando de espátulas, ¿sabías que el agujero que tiene en el medio la cuchara para pasta sirve para medir porciones individuales? Antes de echar el espagueti al agua caliente, hazlo pasar por este agujero y así sabrás exactamente cuántas porciones estás cocinando.

Un consejo simple de seguridad es que, cuando dejes una sartén con mango largo en el fuego, te asegures de que el mango no rebase el borde de la estufa. Esto evitará que lo empujes involuntariamente y ocurra un accidente, especialmente si tienes prisa.

3. Todos los cuchillos cortan… pero no sirven para lo mismo

Antes de aprender algunos trucos de cocina para principiantes, muchos entusiastas invierten en juegos de cuchillos sin saber realmente para qué sirven. Si no sabes qué cuchillo comprar, comienza por el versátil cuchillo de chef.

Su hoja es ancha y alargada, lo que te permitirá realizar las tareas más comunes en la preparación de los alimentos como cortar, picar y limpiar.

Si compras un juego de cuchillos, familiarízate con sus formas y funciones. Algunos de ellos son el cuchillo de pan, el de queso, el deshuesador, el de verduras y el hacha de cocina, útil para romper huesos.

4. Aprende a congelar y descongelar

Existen muchos alimentos que pueden congelarse, ya sea para almacenarlos o para utilizarlos bajo cero. Por ejemplo, puedes congelar frutas como fresas, zarzamoras y plátanos para hacer deliciosos smoothies fríos. Simplemente congélalos y mételos en la licuadora con agua, leche y los ingredientes que prefieras.

Si congelas proteínas como carne, pollo o pescado para utilizarlos en tu menú semanal, guárdalos en recipientes de plástico con una tapa hermética. Además de ayudarte a administrar las porciones, este truco de cocina simple evitará que tengan el famoso «olor a refri».

Para descongelarlos, sácalos del refrigerador una noche antes y déjalos sobre la tarja de cocina. No los dejes a la intemperie, porque el sol podría afectar sus propiedades. Muchos hornos de microondas también tienen una función predeterminada para descongelar.

5. ¡Confía en ti mismo!

El mejor truco de cocina es que tengas disposición para aprender, y para ello es necesario equivocarse. Así que prueba cada cosa que hagas y atrévete a experimentar.

No dejes de cocinar si tus platillos no se ven como en las recetas, o si su sabor no es digno de un restaurante famoso. No seas duro contigo mismo: estás aprendiendo. Como se dijo al principio, la práctica hace al maestro.

Ahora que conoces estos 5 nuevos trucos de cocina, ¿estás listo para ponerlos en práctica?