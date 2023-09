6 películas clásicas basadas en casinos

Sin City nos ha dado algunas de las mejores y más infravaloradas películas clásicas de todos los tiempos, y todos deberíamos contar nuestras bendiciones de que estas historias no se quedaran en la ciudad del pecado. Naturalmente, el póquer y otros juegos de cartas caen bajo el paraguas de los juegos de azar, pero también lo hacen las apuestas deportivas, la lotería y cualquier otro juego de azar que se te ocurra en Casadecasino Playtech.

El hecho de que la mayoría de ellos tengan lugar en la Ciudad del Pecado no es un requisito para su inclusión. Algunos ocurren en casinos extranjeros, mientras que otros no están ambientados en casinos. Algunos se encuentran en hábitats subterráneos menos expuestos o en entornos completamente diferentes.

Aun así, se puede afirmar que los responsables de las películas de esta lista son algunos de los directores de Hollywood más célebres de todos los tiempos. Muchas de sus estrellas podrían afirmar lo mismo. Dicho esto, éstas son las veinte mejores películas sobre juegos de azar.

Casino de 1995

Casino (1995), protagonizada por Robert De Niro como el pistolero jefe del establecimiento del mismo nombre, es esencialmente una película épica sobre el juego en la línea de un western de Sergio Leone o Howard Hawks. Y en este caso, Martin Scorsese dirigió una de sus películas más audaces hasta la fecha, una epopeya.

Fue menos bien recibida que las anteriores películas de mafiosos de Scorsese, pero compartía argumento con Mean Streets (1973) y Goodfellas (1990). Sharon Stone (nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz) y Joe Pesci (que ganó un Globo de Oro) hicieron grandes interpretaciones. Todos los actores de Casino ofrecieron las mejores interpretaciones de su carrera, y la película pasará a la historia como una de las mejores de todos los tiempos de Scorsese.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

El buscavidas de 1961

Desde un punto de vista puramente crítico, ésta es la otra película de la lista que casi supera el género de las películas de apuestas, como El golpe. Aunque El buscavidas (1961) recibió críticas positivas, la película sólo a veces se considera un clásico.

Según la Biblioteca del Congreso, se llevó a casa dos de sus nueve nominaciones a los Oscar de ese año y ahora forma parte del Registro Cinematográfico Nacional.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Los ocho duros de 1996

Hard Eight (1996; dirigida por Paul Thomas Anderson) encabezaría esta lista si se tratara de una clasificación de las mejores películas de apuestas pasadas por alto. Phillip Baker Hall es la principal atracción de la película, y está acompañado por un reparto estelar que incluye a John C. Reilly, Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson y Phillip Seymour Hoffman, excepto Hoffman, cuya única escena en la película estuvo a punto de ser el plato fuerte de la película.

En la película, Sydney (Hall) es la mentora de John (Reilly) en el mundo de las apuestas de alto riesgo en Sin City. La trama adquiere entonces las características de un thriller criminal cuando los tres se ven envueltos en un precario escenario que podría acarrear importantes penas de prisión para todos ellos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

El crupier de 1998

Lo que destaca inmediatamente de este proyecto es el uso de monólogos internos para evocar el estilo neo-noir o de cine policíaco que inspiró a los guionistas Paul Mayersburg y al director Mike Hodges. Croupier (1998), por su parte, es un recurso fantástico para aprender la jerga técnica utilizada en el casino británico que retrata.

Lo que emerge de la elegante estética y la aguda narrativa de la película es un giro que define la carrera del actor inglés Clive Owen, que ahonda en las complejidades de la condición humana. Jack Manfred, como protagonista, debería ser recordado como el personaje más interesante jamás representado en una película sobre el juego por cómo se desarrolla la historia. Y eso sólo empieza a arañar la superficie de la grandeza que es Croupier.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

The Cincinnati Kid, 1965

Muchos cinéfilos serios consideran esta película dirigida por Norman Jewison la mejor película de apuestas de la historia. Sin embargo, su ritmo aún no ha aguantado tan bien el paso del tiempo como otras de esta lista. The Cincinnati Kid (1965), dirigida por Norman Jewison, puede que no fuera la primera, pero merece estar entre las cinco primeras. Aun así, sacó lo mejor de su situación.

En Nueva Orleans hay un joven y prometedor jugador de póquer llamado Eric «The Kid» Stoner, interpretado por Steve McQueen. Sigue a The Kid (Edward G. Robinson) mientras se enfrenta a Lancey «The Man» Howard (también Robinson), un experimentado jugador de cartas, durante la Gran Depresión. El guión es desternillante de principio a fin, y cada actor interpreta fantásticamente a uno de los jugadores de póquer. Por una buena razón, sigue inspirando tanto respeto.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

El jugador (1974)

Si alguna vez ha habido un actor capaz de plasmar en una película la enfermedad mental de la adicción al juego, ése ha sido James Caan en The Gambler (1974). Es capaz de apostar mucho dinero en una mano de cartas en Las Vegas, en un campeonato de fútbol profesional con sus amigos o en un partido de baloncesto al azar mientras pasea por el parque por la tarde.

La interpretación de Caan de Axel Freed, protagonista de una película policíaca que escribe y enseña inglés, pero cuyo verdadero interés es el juego, mereció elogios generalizados. La película se apoyó en gran medida en el famoso actor estadounidense, que obtuvo su segunda nominación a los Globos de Oro por su trabajo aquí: una de sus mejores interpretaciones y, posiblemente, la mejor película sobre apuestas jamás rodada.